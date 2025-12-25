Разделы

Бондаренко Иван


СОБЫТИЯ


25.12.2025 Разработка ученых НГУ позволяет повысить точность и надежность ответов нейросети и снизить риск галлюцинаций 4
14.02.2024 Разработанную учеными НГУ нейросеть научили распознавать голосовые команды управления автономными роботами 1
29.01.2024 Ученые СПбГУ научили нейросеть распознавать речь жертв Холокоста 1

Публикаций - 3, упоминаний - 6

Бондаренко Иван и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25264 1
OpenAI 386 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4121 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57459 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18351 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6919 2
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 746 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3775 1
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 992 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7110 1
AIoT - AI + IoT - искусственный интеллект и интернет вещей 57 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34052 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3356 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1665 1
OpenAI - ChatGPT 543 1
СалютДевайсы - Golos Датасет 3 1
Meta AI - Llama - Large Language Model Meta AI - LLaMA 56 1
Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 85 1
Долгушин Михаил 2 1
Комаров Михаил 23 1
Дементьева Яна 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 157395 1
Израиль 2785 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11446 2
Лингвистика - Linguistics - языкознание, языковедение 127 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55077 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 292 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 265 3
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 201 1
БФУ им. И. Канта - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта - Калининградский государственный университет 34 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 523 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1646 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 424 1
Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 43 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 603 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1094 1
