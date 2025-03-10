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Окунев Алексей


10.03.2025 Высший колледж информатики НГУ развернул большую языковую модель для обучения программистов 1
23.10.2024 НГУ запустил пилотный вычислительный кластер суперкомпьютерного центра «Лаврентьев» 1
04.06.2024 Робота для отделки помещений сконструировали студенты НГУ 1
13.05.2024 В кампусе НГУ начали внедрять технологии искусственного интеллекта 1
18.03.2024 В первом полугодии 2024 г. НГУ запустит пилотный кластер суперкомпьютерного центра «Лаврентьев» 1
11.01.2024 Ученые НГУ разработали уникальный универсальный сервис для обработки изображений микроскопии 1
27.05.2022 НГУ развивает сотрудничество с Sitronics Group 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Окунев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

РАН СО - СКЦ Лаврентьев - Суперкомпьютерный центр Лаврентьев 4 3
Ростелеком 9784 1
Беспилотные авиационные системы 55 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1317 1
Lampyris - Лампирис 3 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1803 1
РНФ - Российский научный фонд 86 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1389 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13908 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29996 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5124 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12066 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5363 3
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1632 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67080 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51284 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3120 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4242 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5456 2
Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица - Лицевая биометрия 633 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1585 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5818 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10341 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13884 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31083 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8647 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21373 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28006 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3433 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6674 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24351 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12637 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1453 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15867 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4755 1
OpenAI ChatGPT 367 2
НГУ - Окулист Игорь 3 1
СалютДевайсы - GigaChat 204 1
Cascade Mask R-CNN 3 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 731 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 196 1
Пауль Сергей 1 1
Козулин Игорь 1 1
Иванов Евгений 43 1
Нартова Анна 1 1
Люлько Александр 10 1
Пожидаев Николай 85 1
Матвеев Андрей 7 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1691 3
Россия - РФ - Российская федерация 145942 2
Россия - СФО - Новосибирск 4343 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1555 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2969 1
Украина - Запорожская область 91 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29438 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5841 2
Национальный проект - Наука и университеты 44 2
Образование в России 2223 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5453 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2139 1
Национальный проект - Беспилотные авиасистемы - Беспилотные авиационные системы - ФЦ БАС - Федеральный центр беспилотных авиасистем - Кадры для БАС Федеральный проект 75 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18769 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2145 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51585 1
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 189 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4400 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9939 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 205 6
НГУ - ЦНИИ - Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта 18 5
РАН - Российская академия наук 1889 1
Минздрав РФ - МНТК имени С.Н. Федорова - Микрохирургия глаза ФГАУ НМИЦ - Межотраслевой научно-технический комплекс Глазная микрохирургия имени академика Федорова 16 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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