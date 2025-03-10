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Окунев Алексей
Окунев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|РНФ - Российский научный фонд 86 1
|Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1389 1
|OpenAI ChatGPT 367 2
|НГУ - Окулист Игорь 3 1
|СалютДевайсы - GigaChat 204 1
|Cascade Mask R-CNN 3 1
|Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 731 1
|Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 196 1
|Пауль Сергей 1 1
|Козулин Игорь 1 1
|Иванов Евгений 43 1
|Нартова Анна 1 1
|Люлько Александр 10 1
|Пожидаев Николай 85 1
|Матвеев Андрей 7 1
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