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В первом полугодии 2024 г. НГУ запустит пилотный кластер суперкомпьютерного центра «Лаврентьев»

В Новосибирском государственном университете до лета 2024 г. заработает первый вычислительный кластер СКЦ «Лаврентьев». Его мощность составит более 200 терафлопс (триллионов операций с плавающей точкой в секунду). Новое оборудование позволит ученым НГУ работать с большими языковыми моделями и решать исследовательские и прикладные задачи, в том числе и для компаний реального сектора. Пилотный кластер СКЦ «Лаврентьев» профинансирован из средств стратегического проекта «Цифровое будущее» программы «Приоритет 2030». Об этом CNews сообщили представители НГУ.

Отличие СКЦ «Лаврентьев» заключается в том, что он прежде всего ориентирован на решение задач, связанных с искусственным интеллектом, что требует проведения множества параллельных вычислений, которые делаются на специфических видах ускорителей — графических, или видеоускорителях.

«Мы приобрели первый вычислительный кластер — это «кусочек» будущего суперкомпьютерного центра «Лаврентьев». То оборудование, которое есть в университете, позволяет работать только с простыми языковыми моделями, уровень которых на две-три ступени ниже, чем ChatGPT. Новая машина позволит нам работать уже с большими языковыми моделями и обучать их в быстром режиме. Таким образом мы сможем работать с самыми современными проектами», — сказал Алексей Окунев, директор Института интеллектуальной робототехники НГУ, руководитель стратегического проекта «Цифровое будущее».

Задачи, которые решают большие языковые модели, относятся к разным направлениям. Среди них — интернет вещей и технологии «умного города», которые НГУ разрабатывает совместно с индустриальным партнерами в рамках созданного недавно Научно-образовательного центра в сфере искусственного интеллекта. Суперкомпьютер позволяет обучать ИИ модель и в дальнейшем «переносить» ее на смартфоны, видеокамеры и другие маленькие, портативные устройства в виде приложений, решающих определенные задачи. Речь идет о чат-ботах, голосовых помощниках, видеоаналитике и т.д.

Еще одна перспективная сфера применения — это робототехника. «В настоящее время актуальным трендом является работа с мультимодальными моделями, способными на вход принять произвольную последовательность данных, которая включает голос, текст, изображения, “осмыслить” их и выдать подходящий текст или совершить необходимое действие. Сейчас мы роботов просто программируем, закладывая в них алгоритм определенных действий. С помощью мультимодальных моделей мы сможем сделать шаг в будущее, когда робот будет “слышать”, “видеть” и анализировать получаемую информацию для оптимального выполнения поставленного задания», — сказал Алексей Окунев.

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Планируется, что суперкомпьютерный центр в полноценном виде заработает в 2026 г., он будет располагаться на площадях кампуса мирового уровня НГУ, который строится в рамках нацпроекта «Наука и университеты». Предельная вычислительная мощность составит 10 петафлопс (квадриллионов операций с плавающей точкой в секунду).

СКЦ «Лаврентьев» станет центром коллективного пользования, он будет востребован самыми разными специалистами, которым необходимо решать задачи с использованием больших данных в сфере безопасности, делопроизводства, промышленного производства, сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых. Также кластер будет полезен для обработки больших научных данных.

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