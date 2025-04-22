Ученые НГУ разработали новую модель дрона-доставщика

Ученые Новосибирского государственного университета разработали новую модель беспилотного летающего аппарата, который будет использоваться для доставки товаров в труднодоступные районы. В апреле 2025 г. прошел тестовый полет в Новосибирской области: дрон преодолел расстояние в 4,5 км через реку Обь и доставил товар в пункт назначения. Об этом CNews сообщили представители НГУ.

Глава Нижнекаменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области Наталья Гусева: «Считаю, что новейшая разработка «дрон-доставщик» — это экономия времени и отличная возможность для жителей правобережья доставки, например, лекарственных препаратов, которых нет в наличии в нашем аптечном пункте, либо небольшой посылки с маркетплейса! Тестовый полет прошел успешно, поэтому ученым Новосибирского государственного университета хочется пожелать удачи и дальнейшего развития».

НГУ Ученые НГУ разработали новую модель дрона-доставщика

Новая разработка — это следующий этап в развитии линейки беспилотных летающих аппаратов, которой занимаются в НГУ уже третий год. В команду разработчиков входят сотрудники Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта НГУ, студенты Института интеллектуальной робототехники и Высшего колледжа информатики НГУ, а также сотрудники Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России и разработчики малого инновационного предприятия при НГУ.

«Сейчас мы понимаем, что вышли на следующий уровень: мы можем сделать дрон, который в автоматическом режиме пролетит по маршруту, выполнит определенное действие и вернется в стартовую точку, то есть это полностью автономные машины. Создание таких аппаратов — актуальная задача, которая решается не только в России. И у нас есть шанс сделать такую машину одними из первых», — сказал Алексей Окунев, директор Института интеллектуальной робототехники НГУ.

Дрон-доставщик сконструирован в НГУ: разработчики самостоятельно проектируют и распечатывают детали аппарата на 3D-принтере. В БПЛА есть импортная электроника, однако заметная часть программного обеспечения, которое отвечает за логику действий аппарата, управление полетом, обрабатывает видеосигнал, данные с датчиков, — это собственная разработка НГУ. В дроне используется одометрия по подстилающей поверхности (метод измерения координат с помощью технического зрения) — решение, также разработанное в НГУ. В скором времени оно будет усовершенствовано за счет внедрения нейронных сетей, которые позволят дрону с еще большей точностью определять местоположение, чтобы он в меньшей степени зависел от сигнала GPS.

Новая разработка имеет социальное значение и найдет применение в сфере доставки товаров прежде всего в труднодоступные районы. Например, в населенные пункты на территории Нижнекаменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области, где проводился тестовый полет. В весенний период, когда ледовую переправу через реку Обь закрывают, а паром еще не начинает ходить, село лишается наземного, сухопутного сообщения практически на две недели. Если же осуществлять доставку дроном из рабочего поселка Ордынское, то можно это сделать напрямую через реку: расстояние составляет всего 4,5 км, которое БПЛА преодолевает за пять минут. Таких районов, транспортная доступность которых ограничена по разным причинам, в России немало.

«Мы планируем работать в абсолютно неподготовленных местах: в них нет необходимости создавать специальную инфраструктуру, строить и оборудовать аэродромы, дронопорты и так далее. Наша техника должна быть максимально неприхотлива и исключительно умна, потому что ей нужно самой сообразить, найти и выбрать место, куда приземлиться. Сейчас идет первый этап отработки технологии — мы проверяем, что эта конструкция действительно способна делать то, что нужно. Главный элемент — то, что она сможет перелететь реку, оставить груз и вернуться назад. Либо просто привезти груз в один конец и приземлиться. На прошлой неделе мы успешно провели первые испытания», — сказал Алексей Окунев.

Сейчас вес товара, который способен перевезти дрон, ограничен 500 граммами. В ходе тестового полета дрон доставлял набор лекарственных препаратов. БПЛА может эксплуатироваться в любых погодных условиях, за исключением ливневых дождей и сильного ветра.

Разработчики планируют к лету 2025 г. произвести пилотную партию до пяти штук и запустить сервис по доставке в тестовую эксплуатацию: на территории Нижнекаменского сельсовета летом находится большое количество отдыхающих, которым доставка дроном позволит сэкономить время на приобретение товаров, а не переправляться на пароме на другой берег каждый раз, когда необходимо что-либо срочно купить.