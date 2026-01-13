Разделы

Матвеев Андрей


СОБЫТИЯ


13.01.2026 ActiveCloud помог АО «Пушкиногорский маслосырзавод» перейти на новый почтовый сервис 1
11.01.2024 Ученые НГУ разработали уникальный универсальный сервис для обработки изображений микроскопии 1
25.04.2023 «Эвотор» запустила новое направление по автоматизации сетевой торговли 1
28.10.2015 Стартовал проект по внедрению Docsvision в СТД «Петрович» 1
03.02.2010 В Intel – новый директор по маркетингу в России и странах СНГ 2
28.05.2008 Intel и R-Style займутся подготовкой ИТ-специалистов в России 1
05.02.2003 Андрей Матвеев назначен менеджером представительства Intel в странах СНГ по работе с сетями розничной торговли 2
12.04.2002 Рынок ПО: Веб-контентом нужно уметь управлять 1

Публикаций - 8, упоминаний - 10

Матвеев Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

