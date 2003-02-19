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AltaVista Search Engine

AltaVista Search Engine

СОБЫТИЯ

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19.02.2003 Altavista продана за $140 млн.

ряд патентов на технологии поиска. В результате сделки Overture перейдут 58 патентов на технологии AltaVista и несколько патентных заявок. В компании Altavista работает 250 человек. Рез
09.09.2002 В Китае заблокирован доступ к AltaVista

В пятницу китайская "интернет-полиция" заблокировала доступ из китайского сектора интернета к поисковому серверу AltaVista. Аналогичные действия были предприняты несколько дней назад против другого популярного поискового сервера - Google. Китайские власти объясняют это стремлением оградить граждан от порн
04.07.2002 AltaVista представила новый алгоритм поиска - AltaVista Prisma

Популярный поисковый портал AltaVista объявил о внедрении новых средств поиска, призванных существенно усовершенствовать

31.05.2002 Overture и AltaVista продлили партнерское соглашение

пулярный коммерческий поисковый сервис Overture объявил о продлении соглашения с поисковой системой AltaVista на двенадцать месяцев, в рамках которого Overture за поддержку раздела "Products an
20.02.2002 AltaVista закроет бесплатный почтовый сервис

Поисковый портал AltaVista объявил о намерении закрыть свой бесплатный почтовый сервис в конце марта в связи с тем, что компания собирается сосредоточить все усилия на разработке поисковых технологий. В заявлен
10.12.2001 AltaVista намерена создать европейское маркетинговое подразделение

Руководство портала AltaVista намерено создать маркетинговое подразделение, ориентированное специально на исследование европейского рынка. Для этого запускаются три дополнительных онлайновых сервиса для рекламодат
19.10.2001 РБК: "Российский рынок готов к приходу AltaVista"

Какие задачи решает внедрение поисковой корпоративной системы AltaVista на предприятии? Даже небольшая фирма за несколько лет работы собирает в своих недра
11.10.2001 AltaVista пришла в Россию

РБК и компания AltaVista заключили партнерское соглашение, в рамках которого РБК становится представителем <
11.10.2001 AltaVista пришла в Россию

Компания AltaVista знакома пользователям Интернета прежде всего по глобальной поисковой системе, которая готова в любую минуту найти актуальную информацию по заданному слову. Как найти хорошее средство

18.09.2001 AltaVista назначила нового исполнительного директора и уволила 30% сотрудников

Компания AltaVista, специализирующаяся на поиске в интернете, объявила о назначении нового исполнительного директора (СЕО) и увольнении 30% персонала. СЕО компании стал Джеймс Барнет (James Barnett), ра
04.07.2001 AltaVista и FAST расширяют спектр платных услуг

Поисковая система AltaVista должна огласить на этой неделе размер оплаты, которую она намеревается брать с сайтов за платное размещение. Однако это не означает, что чем выше плата, тем выгоднее будет позиция сай
14.06.2001 Убытки основателя AltaVista достигли миллиарда

Компания CMGI, учредитель переживающего не лучшие времена портала AltaVista, собирается резко сократить расходы, сообщает Guardian. Экстренные меры связаны с тем, что убытки компании по итогам прошедшего квартала практически удвоились, достигнув $1 млрд. Холд
13.06.2001 AltaVista сможет читать вашу почту

ое на основе существующего интернет-поисковика, позволяет вести поиск по всей компьютерной сети компании, в том числе во внутренней сети, на веб-сайте и даже в электронной почте ее сотрудников. ПО от AltaVista пока еще не поступило в продажу, но уже вызвало недовольство защитников частной информации. Они полагают, что внедрение новинки может повлечь за собой массу проблем: начиная от поиска
13.06.2001 Altavista запустила новый сервис для корпоративного поиска

Компания AltaVista представила на рынок новую программу, разработанную в помощь компаниям, которым необходимо провести быстрый поиск по собственным сайтам или корпоративной сети. Новая программа основан
09.06.2001 AltaVista перетасовывает свой европейский штат

Веб-портал Alta Vista объявил о реструктуризации своих европейских отделений "в связи с изменившейся рыночной коньюнктурой", сообщает Cnet. Отказавшись раскрыть детали, представитель портала Дэвид Эмануэл
16.02.2001 Взломаны сайты HP, Intel, Compaq, Gateway и AltaVista

Sm0ked Crew совершила успешную атаку на веб-сайты ряда крупнейших высокотехнологических компаний, сообщает Yahoo! Finance. Среди пострадавших оказались такие гиганты, как HP, Intel, Compaq, Gateway и AltaVista, а также один из сайтов Disney - Go.com. Пресс-секретарь Compaq подтвердил, что в результате атаки пострадал сайт одного из европейских подразделений компании. От других компаний, чьи
16.02.2001 Взломаны сайты HP, Intel, Compaq, Gateway и AltaVista

ло. Известно только, что атакованы были не основные веб-ресурсы технологических монстров, а второстепенные сайты. Так, например, по сообщению Attrition.org, у HP взломан сайт, посвященный обучению, у AltaVista - один из электронных магазинов, а у Intel пострадал сайт технической поддержки. На всех взломанных сайтах были вывешены сообщения следующего содержания: "Admin, You just got Sm0ked.

31.01.2001 AltaVista хочет забрать себе большинство поисковиков

Около месяца назад исполнительный директор компании CMGI, одной из дочерних компаний которой является AltaVista, Дэвид Ветерол (David Wetherall) заявил, что AltaVista "владеет 38 патентами на различные технологии поисковых механизмов". Он отметил, что компания намерена продавать патенты

31.01.2001 AltaVista наложит лапу на большинство поисковиков?

В Сети набирает обороты скандал, связанный с правами на технологии поисковых механизмов. Около месяца назад исполнительный директор компании CMGI, одной из дочерних компаний которой является AltaVista, Дэвид Ветерол (David Wetherall) заявил, что AltaVista "владеет 38 патентами на различные технологии поисковых механизмов". Он отметил, что компания намерена продавать патенты

31.01.2001 Terra Lycos приобрела сайт Raging Bull у AltaVista

Компания Terra Lycos, основанная при слиянии Lycos и испанского телекоммуникационного гиганта Telefonica, купила у компании AltaVista финансовый сайт Raging Bull, сообщает Mercury Center. Условия сделки пока не разглашаются. Raging Bull служит площадкой для весьма многочисленного онлайнового экономического сообществ
19.01.2001 AltaVista снова увольняет сотрудников

Компания AltaVista заявила о сокращении 200 своих работников, что составляет 25% ее персонала, сообщает Mercury Center. Данная мера стала одной из попыток компании уменьшить издержки и укрепить свои поз
11.01.2001 AltaVista не будет размещать свои акции на NASDAQ

Интернет-портал AltaVista Co. объявил о решении отказаться от первичного размещения 14,8 млн. своих акций, сс
27.12.2000 CMGI собирается продать финансовый сайт AltaVista

CMGI выставила на продажу финансовый сайт Raging Bull, являющийся подразделением компании AltaVista, сообщает The Boston Globe. Сама AltaVista заплатила за Raging Bull $163 млн. Несколько компаний заинтересовались покупкой Raging Bull.
19.12.2000 CMGI и EMC заключили соглашение о партнерстве

партнерстве примут участие три дочерних компании CMGI: Tallan, специализирующаяся на предоставлении бизнес-услуг, NaviSite, специализирующаяся на предоставлении хостинговых услуг, и поисковая служба AltaVista. В рамках соглашения поисковое программное обеспечение и интерфейсы прикладных программ компании AltaVista будут интегрированы с системами хранения данных и программным обеспеч
05.12.2000 Бесплатному интернету от AltaVista пришел конец

Начиная с 10 декабря компания AltaVista больше не будет предоставлять услуги бесплатного интернет-провайдинга, сообщает CNET. AltaVista была вынуждена отказаться от бесплатного интернет-провайдинга в связи с закрытие
31.10.2000 AltaVista отобрала 43 домена у киберсквоттера

енных имени, зарегистрированных компанией Grandtotalfinances Limited, должны быть переданы компании AltaVista, сообщает ZDNet. По мнению WIPO, Grandtotalfinances, базирующаяся в Панаме и Латвии
20.10.2000 Исполнительный директор AltaVista уволился

Стало известно об увольнении исполнительного директора (CEO) компании AltaVista Co. Рода Шрока (Rod Schrock), сообщает Boston.com. Сорокаоднолетний Род Шрок объяви
15.09.2000 AltaVista сокращает штат в связи с реструктуризацией портала

В связи с реструктуризацией AltaVista ожидается массовое сокращение сотрудников портала, сообщаетCNET.com. В рамках происходящих изменений большинство операций компании будет проходить через офис, расположенный в калифорн
31.08.2000 Новый поисковик AltaVista ищет WAP-сайты

и. Одним из самых необходимых для любого пользователя интернета сервисов явлется возможность поиска нужного ресурса в Сети. Однако до сих пор не существовало поисковой машины для WAP-сайтов. Компания AltaVista предложила владельцам мобильных телефонов с WAP-поддержкой именно эту услуг - поисковую систему по WAP-сайтам. Пока большая часть сайтов, входящих в поисковую базу данных, являются ев
31.08.2000 Новый поисковик AltaVista ищет WAP-сайты
22.08.2000 AltaVista U.K. нечаянно обманула своих клиентов

Успешно закончилась охота на Энди Митчелла (Andy Mitchell), главу британского отделения AltaVista, которую вели в последнее время журналисты. Энди Митчелл предстал перед корреспонде
17.08.2000 Британская пресса охотится на главу AltaVista U.K.

настоящую охоту за человеком, сообщает The Standard. Началось все с того, что британское отделение AltaVista U.K. начало предоставлять англичанам доступ в интернет не за почасовую оплату, а за
17.07.2000 AltaVista открывает портал в Индии

Одна из крупнейших в мире поисковых систем AltaVista 14 июля объявила об открытии своего отделения в Индии. AltaVista India предл
21.06.2000 AltaVista выпустит свою программу мгновенного обмена сообщениями, совместимую с ICQ и др.
15.06.2000 Обновленная Alta Vista переводит тексты и сайты с русского языка на английский

Портал AltaVista запустил новую версию онлайнового переводчика - Babel Fish 2000. В этой версии программы добавлен перевод с русского на английский, с немецкого на французский и с французского на неме
05.06.2000 AltaVista может быть разделена на две самостоятельные компании

Крупный портал и поисковая система AltaVista Co., осуществившая в апреле эмиссию акций на сумму $2.8 млрд., близка к тому, чтобы
04.05.2000 AltaVista скоро представит новую поисковую службу "Raging Search"

Как стало известно из источников близких к AltaVista, компания готовится к запуску нового поискового механизма "Raging Search". Его работа будет основана на используемой сейчас поисковой технологии, однако внешний вид и интерфейс подвер
04.05.2000 AltaVista запустила новый поисковой механизм

ыдает максимально соответствующую введенному запросу информацию и исключает из результатов поиска мертвые ссылки. Создатели поискового механизма, названного Regarding Search, надеются, что он поможет AltaVista в борьбе с такими конкурентами как Yahoo Inc. Хотя AltaVista является полнофункциональным порталом, предлагающим те же самые услуги (от новостей до магазинов), что и конкуренты
04.05.2000 Европейское отделение AltaVista торгует свое запатентованной поисковой технологией

Европейское отделение AltaVista, AltaVista Business Solutions Europe, ответственного за разработку решений B
18.04.2000 Пользователи AltaVista скоро смогут получать компьютерную онлайновую поддержку от PCSupport

Компании AltaVista и PCSupport сообщили о планах создания в июне совместного портала, на котором пользователи AltaVista смогут получить доступ к онлайновым услугам по поиску неисправностей в перс

Публикаций - 202, упоминаний - 252

AltaVista Search Engine и организации, системы, технологии, персоны:

Yahoo! 3726 55
Google LLC 12690 40
Steel Connect - CMGI 142 38
Microsoft Corporation 25775 32
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 26
Brightcom Group - Lycos - Lycos Network 294 22
Yahoo Native - Yahoo Advertising - Yahoo SmartAds - Yahoo Search Marketing - Yahoo Gemini - Yahoo Overture (GoTo.com) - Overture Services 114 18
AOL Inc - America Online 1883 18
Intel Corporation 12811 15
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 14
Oracle Siebel Systems 519 13
InterActiveCorp - Ask.com - AskJeeves.com 127 13
IBM - International Business Machines Corp 9699 13
Dell EMC 5180 12
Verisign 362 12
Yandex - Яндекс 9216 9
Oracle Corporation 7074 9
HP - Hewlett-Packard 3662 9
Telefonica - Terra Networks - Terra Lycos 110 7
Thawte 34 7
Cisco Systems 5372 7
HP Inc. 5883 7
Amazon Inc - Amazon.com 3277 6
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 6
Yahoo! Inktomi - WebSpective Software 118 5
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 5
Philips 2099 5
Netscape Communications Corporation 426 5
HPE Compaq - Digital Equipment Corporation - DEC 65 4
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 518 4
Network Solutions - Web.com 107 3
Siemens AG - Siemens Group 2673 3
Walt Disney Company - Infoseek 26 3
LookSmart 27 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 3
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 3
AT&T Inc 1726 3
Deutsche Telekom 954 3
Telecom Italia - Telecom Italia Mobile - TIM 334 2
Verizon - WorldCom 501 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 11
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 9
ГУМ ТД - Государственный универсальный магазин - Верхние торговые ряды 65 8
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 96 7
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 7
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 6
Finnair - Авиакомпания 34 5
Газпром ПАО 1493 5
Упаковочные системы - Тетра Пак - Tetra Pak 33 5
eBay Inc 1640 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 3
Bank of America - Банк Америки 271 3
Merrill Lynch 454 2
Honda Motor Company - HND 240 2
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл - ФМСМ - Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг 91 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 2
RBC Capital Markets 59 2
RBC Dain Rauscher Wessels 27 2
SAB - South African Breweries 2 2
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
Microsoft - LinkedIn 699 2
Boeing 1031 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 2
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 173 1
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис - БКС Брокер 94 1
Emirates Airlines - Эмирейтс авиакомпания 59 1
Azimut Hotels - Азимут - сеть гостиниц - Олимпик Пента Ренессанс - Olympic Penta Renaissance - Aerostar Hotels - Аэростар 60 1
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 66 1
Россети МРСК Юга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга - Астраханьэнерго - Волгоградэнерго - Калмэнерго - Калмэнергосбыт - МЭС Юга 48 1
Priceline.com - online travel agency 139 1
Federated Hermes - Federated Investors 57 1
ABN AMRO 100 1
TD Ameritrade 64 1
Регион Медиа - Видео Интернешнл - Video International Interactive - IMHO VI - Internet Media House Russia 70 1
РОЭЛ Консалтинг ИКГ 4 1
Инго Банк - Ингосстрах банк - Ингосстрах Союз АКБ - Союз Банк - Автогазбанк - Сибрегионбанк - Народный банк сбережений 67 1
Росатом СКЦ ФГУП - Ситуационно-Кризисный Центр Федерального агентства по атомной энергии 35 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 5
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 3
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 3
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 168 2
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 127 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 2
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
Евросоюз - Совет Европы 107 1
Президент Украины 128 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 1
NRF - National Retail Federation - Национальная федерация розничной торговли - Национальная федерация ритейлеров США 23 1
ASA - Association of National Advertisers - Ассоциация национальных рекламодателей США 9 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
РАИ - Российская Академия Интернета 21 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 60
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 22
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 18
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 18
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 17
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 13
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 11
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 10
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 9
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 9
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 941 8
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 8
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 8
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 8
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7062 8
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 8
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 7
Email - POP3 - Post Office Protocol Version 3 - Интернет-протокол прикладного уровня электронной почты для получения почты с удалённого сервера по TCP-соединению 246 6
Email - SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 483 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 6
Web Interface - Веб-интерфейс 2042 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 5
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 5
Email - IMAP - Internet Message Access Protocol - протокол прикладного уровня для доступа к электронной почте 250 5
МПС - Международные платежные системы 148 5
CGI - Common Gateway Interface - общий интерфейс шлюза для связи внешней программы с веб-сервером 106 4
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 4
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 4
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 4
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 4
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1093 4
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 4
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1531 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 3
Microsoft Windows 2000 8678 14
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 13
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 6
Genesys Engage - Genesys Engage Multicloud 56 5
InterActiveCorp - Excite@Home - ExciteAtHome 165 5
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - MyDoom-Novarg - Вредоносное ПО - сетевой червь 96 5
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