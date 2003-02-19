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AltaVista Search Engine

AltaVista Search Engine


19.02.2003 Altavista продана за $140 млн.
09.09.2002 В Китае заблокирован доступ к AltaVista
04.07.2002 AltaVista представила новый алгоритм поиска - AltaVista Prisma
31.05.2002 Overture и AltaVista продлили партнерское соглашение
20.02.2002 AltaVista закроет бесплатный почтовый сервис
10.12.2001 AltaVista намерена создать европейское маркетинговое подразделение
19.10.2001 РБК: "Российский рынок готов к приходу AltaVista"
11.10.2001 AltaVista пришла в Россию
11.10.2001 AltaVista пришла в Россию
18.09.2001 AltaVista назначила нового исполнительного директора и уволила 30% сотрудников
04.07.2001 AltaVista и FAST расширяют спектр платных услуг
14.06.2001 Убытки основателя AltaVista достигли миллиарда
13.06.2001 AltaVista сможет читать вашу почту
13.06.2001 Altavista запустила новый сервис для корпоративного поиска
16.02.2001 Взломаны сайты HP, Intel, Compaq, Gateway и AltaVista
16.02.2001 Взломаны сайты HP, Intel, Compaq, Gateway и AltaVista
31.01.2001 AltaVista хочет забрать себе большинство поисковиков
31.01.2001 AltaVista наложит лапу на большинство поисковиков?
31.01.2001 Terra Lycos приобрела сайт Raging Bull у AltaVista
19.01.2001 AltaVista снова увольняет сотрудников
11.01.2001 AltaVista не будет размещать свои акции на NASDAQ
27.12.2000 CMGI собирается продать финансовый сайт AltaVista
05.12.2000 Бесплатному интернету от AltaVista пришел конец
31.10.2000 AltaVista отобрала 43 домена у киберсквоттера
20.10.2000 Исполнительный директор AltaVista уволился
15.09.2000 AltaVista сокращает штат в связи с реструктуризацией портала
31.08.2000 Новый поисковик AltaVista ищет WAP-сайты
31.08.2000 Новый поисковик AltaVista ищет WAP-сайты
22.08.2000 AltaVista U.K. нечаянно обманула своих клиентов
17.08.2000 Британская пресса охотится на главу AltaVista U.K.
17.07.2000 AltaVista открывает портал в Индии
21.06.2000 AltaVista выпустит свою программу мгновенного обмена сообщениями, совместимую с ICQ и др.
05.06.2000 AltaVista может быть разделена на две самостоятельные компании
04.05.2000 AltaVista скоро представит новую поисковую службу "Raging Search"
04.05.2000 AltaVista запустила новый поисковой механизм
04.05.2000 Европейское отделение AltaVista торгует свое запатентованной поисковой технологией
18.04.2000 Пользователи AltaVista скоро смогут получать компьютерную онлайновую поддержку от PCSupport
17.04.2000 Altavista отложила первичное размещение акций ввиду неустойчивой ситуации на фондовом рынке
22.03.2000 Ariba лицензировала поисковую технологию у AltaVista
13.03.2000 CMGI запланировала первичное предложение акций AltaVista

Публикаций - 197, упоминаний - 245

AltaVista Search Engine упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yahoo! 3595 48
Google LLC 9840 32
Microsoft Corporation 22030 26
HP Compaq Computer Corp 1901 24
Lycos 265 16
Verisign 354 12
IBM - International Business Machines Corp 8815 12
Intel Corporation 11024 12
Dell EMC 4655 11
Oracle Siebel 324 11
AOL Inc 1522 10
Армада - РБК софт 699 10
Oracle Corporation 5894 9
AOL - America Online 705 9
Thawte 32 7
InterActiveCorp Ask.com - AskJeeves.com 119 7
HP - Hewlett-Packard 3583 7
Yandex - Яндекс 4794 7
Amazon Inc - Amazon.com 2570 6
HP Inc. 5244 6
Philips 1927 5
Rambler Group - Рамблер ГК 799 4
Netscape Communications Corporation 412 4
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК 385 4
Cisco Systems 4680 4
Network Solutions 101 4
Yahoo Inktomi 112 4
Siemens AG - Siemens Group 2269 3
AT&T Inc 1555 3
Terra Networks - Terra Lycos 97 2
Sophos 390 2
Promt - Промт 261 2
Apple Inc 10401 2
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1280 2
Oracle - Sun Microsystems 2173 2
SAP SE 4419 2
Telecom Italia 312 2
Polaroid 60 2
BT Group - British Telecommunications 614 2
Freeserve 57 2
CMGI 126 30
РОСНО СК 169 10
ГУМ - Государственный универсальный магазин - Верхние торговые ряды 41 9
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 64 8
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 352 7
Finnair - Авиакомпания 35 6
Газпром ПАО 871 5
Тетра Пак - Tetra Pak 18 5
Открытие ФК 2006 4
eBay Inc 1571 3
Bank of America - Банк Америки 216 3
Honda Motor Company 218 2
Toyota Motor - Тойота Мотор 389 2
Согласие СК 341 2
РТС - Фондовая биржа 329 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 446 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 922 2
LinkedIn 554 2
Ингосстрах СПАО 282 2
Boeing 952 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1798 2
Federated Hermes - Federated Investors 57 1
Сплит 23 1
Aerostar Hotels - Аэростар 25 1
Allianz - Страховая компания 30 1
Меркури - Mercury 207 1
ABN AMRO 66 1
Раунд 90 1
Народный Банк Сбережений КБ 1 1
Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 46 1
Meta Group 54 1
Emirates Airlines - Эмирейтс авиакомпания 35 1
HeadHunter Group - HH Group 395 1
TD Ameritrade 64 1
EPIC Telecom Invest 170 1
BMW 384 1
Volvo Cars 217 1
McDonald’s - Макдоналдс 188 1
АльфаСтрахование СГ 234 1
American Express - Amex 306 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 701 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 6871 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 922 2
Правительство РФ 6998 2
Правительство Москвы 1486 2
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 354 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 256 2
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей 125 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3292 1
Президент Российской Федерации 3009 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 131 1
U.S. President - Президент США - The White House - Белый дом 270 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 474 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 166 1
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 436 1
МКС - Международная космическая станция 1388 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 864 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1039 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1549 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2491 7
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 584 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 48 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 116 1
NRF - National Retail Federation - Национальной федерации розничной торговли 12 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 30518 59
Search engine - Поисковая система 242 12
Website - Вебсайт 2648 12
ISO 9001 - Quality management systems (Requirements) - стандарт системы менеджмента качества 281 6
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 692 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 7457 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1621 5
POP3 - Post Office Protocol Version 3 - Интернет-протокол прикладного уровня электронной почты для получения почты с удалённого сервера по TCP-соединению 176 5
CGI - Common Gateway Interface - общий интерфейс шлюза для связи внешней программы с веб-сервером 43 4
IMAP - Internet Message Access Protocol - протокол прикладного уровня для доступа к электронной почте 176 4
Web Interface - Веб-интерфейс 228 4
SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 299 4
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1114 3
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 244 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 5956 3
Сервер - Серверные платформы 2077 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 4987 3
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 1078 3
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1146 3
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3347 3
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1176 3
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 655 3
Cookie - Куки - Фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя 120 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 660 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 1101 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10270 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 6707 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 4380 1
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 523 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1784 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 1234 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4047 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 819 1
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 163 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1105 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 5640 1
AJAX - Asynchronous Javascript and XML - подход к построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений 162 1
XSL - eXtensible Stylesheet Language - семейство рекомендаций консорциума W3C, описывающее языки преобразования и визуализации XML-документов 14 1
Turing Test - Тест Тьюринга - эмпирический тест - может ли машина мыслить 32 1
Эмулятор - Emulation 56 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 622 12
Yahoo Overture - Overture Services 74 7
OpenText Documentum 345 6
PHP - Язык программирования 403 5
Genesys Engage 39 5
HCL WebSphere - IBM WebSphere MQ - IBM MQSeries 520 5
Perl - Язык программирования 112 4
MyDoom-Novarg - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь 89 4
Microsoft Windows 10 11216 4
Oracle Java - язык программирования 2512 3
SAP Ariba 275 3
InterActiveCorp Excite@Home 123 3
Google Marketing Platform - DoubleClick 218 3
Microsoft SQL Server 1404 2
Citrix GoToMeeting 32 2
Microsoft Windows Live Hotmail 284 2
Apple iOS 6294 2
Google Maps - Карты Google 625 2
Microsoft MSRT - Malicious Software Removal Tool 26 2
Rhapsody Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 444 2
Microsoft Office Excel 732 2
Google Blogger - Google BlogSpot 98 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 491 2
Microsoft Office PowerPoint 618 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1484 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 815 2
Apple Siri - Голосовой помощник 333 2
Армада - RBC Contents 31 2
Microsoft Office 3181 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1284 2
Linux OS 7454 2
Microsoft IIS - Microsoft Internet Information Services-Server 198 2
Pokémon Go 71 1
Pivotal Application Service - PAS 17 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 5110 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 153 1
Microsoft Windows BitLocker 53 1
Google Picasa Web Albums 154 1
OpenBSD - Свободная многоплатформенная операционная система 50 1
AMD Ryzen Matisse 6 1
Кузовкин Алексей 154 11
Сухов Алексей 8 2
Spears Britney - Спирс Бритни 64 2
Ревазов Арсен 14 1
Бондарев Вадим 6 1
Ашманов Дмитрий 8 1
Шиденко Кирилл 10 1
Степанов Дмитрий 14 1
Мартиросян Самвел 16 1
Чистов Кирилл 17 1
Briggs David - Бриггс Дэвид 58 1
Гудкова Дарья 11 1
Ровенский Юрий 27 1
Щербина Сергей 14 1
Колмановская Елена 13 1
Кругляков Роман 43 1
Никулин Сергей 21 1
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 277 1
Носик Антон 100 1
Cluley Graham - Клули Грэхем 122 1
Костерева Катерина 14 1
Munsell Andrew - Манселл Эндрю 1 1
Комиссаров Дмитрий 175 1
Никонов Григорий 3 1
Степанов Алексей 7 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 155 1
Кузнецов Сергей 138 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 892 1
Brin Sergey - Сергей Брин 181 1
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Германия - Федеративная Республика 8232 8
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Европа 9832 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11941 6
Того - Тоголезская Республика 8140 5
Индия - Республика 4163 4
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Азия - Азиатский регион 3490 4
Канада 3076 4
США - Калифорния 3353 3
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Америка Северная 2633 3
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Америка Латинская 1392 3
Европа Западная 1324 3
Испания - Королевство 2753 2
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12252 2
Великобритания - Лондон 1984 2
США - Нью-Йорк 2594 2
Беларусь - Белоруссия 3357 2
Нидерланды 2100 2
Китай - Шанхай 613 2
Венгрия 613 2
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США - Техас - Даллас 165 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5046 2
Южная Корея - Республика 3860 2
США - Калифорния - Пало-Альто - Palo Alto 157 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1101 2
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 253 1
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Русский язык 3855 2
HR брендинг 23 1
Английский язык 623 1
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Работодатель - Один из субъектов трудового права 303 1
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Банковский сектор экономики 1130 1
Экономический эффект 556 1
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Спам - Spam 358 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 783 1
Транспорт 490 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 824 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10416 22
CNET - Издание 1577 7
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2242 5
Mercury Center 309 5
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 600 4
ZDnet 575 3
NYT - The New York Times 953 3
Wikipedia - Википедия 405 2
Thomson Reuters - Рейтер 5712 2
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 2
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 575 2
The Times 74 1
Playboy 48 1
CBS MarketWatch 302 1
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 525 1
InformationWeek 230 1
All Things Digital 166 1
9to5Mac 92 1
Yahoo News - Yahoo!Actualites 811 1
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 123 1
Nature 765 1
Associated Press 1972 1
The Washington Post 294 1
The Guardian - Британская газета 317 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 383 6
IDC - International Data Corporation 4569 3
Internet Stock Report 992 3
Gartner 3266 2
S&P - Standard and Poor’s 468 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2752 1
Forrester Research 800 1
Nielsen Holdings - NetRatings 384 1
Frost & Sullivan 198 1
Strategy Analytics 283 1
The Network 6 1
eMarketer 199 1
Conference Board 74 1
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 34 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 813 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 211 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 366 1
University of Toronto - Университет Торонто 94 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 286 1
University of Pittsburgh - Питтсбургский университет - Университет Питтсбурга 31 1
Олимпийские игры - Olympic Games 552 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 159 1
Конференции по Поисковым Средствам 2 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1174670, в очереди разбора - 992676.
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