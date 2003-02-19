AltaVista Search Engine

Altavista продана за $140 млн. ряд патентов на технологии поиска. В результате сделки Overture перейдут 58 патентов на технологии AltaVista и несколько патентных заявок. В компании Altavista работает 250 человек. Рез

В Китае заблокирован доступ к AltaVista В пятницу китайская "интернет-полиция" заблокировала доступ из китайского сектора интернета к поисковому серверу AltaVista. Аналогичные действия были предприняты несколько дней назад против другого популярного поискового сервера - Google. Китайские власти объясняют это стремлением оградить граждан от порн

AltaVista представила новый алгоритм поиска - AltaVista Prisma Популярный поисковый портал AltaVista объявил о внедрении новых средств поиска, призванных существенно усовершенствовать

Overture и AltaVista продлили партнерское соглашение пулярный коммерческий поисковый сервис Overture объявил о продлении соглашения с поисковой системой AltaVista на двенадцать месяцев, в рамках которого Overture за поддержку раздела "Products an

AltaVista закроет бесплатный почтовый сервис Поисковый портал AltaVista объявил о намерении закрыть свой бесплатный почтовый сервис в конце марта в связи с тем, что компания собирается сосредоточить все усилия на разработке поисковых технологий. В заявлен

AltaVista намерена создать европейское маркетинговое подразделение Руководство портала AltaVista намерено создать маркетинговое подразделение, ориентированное специально на исследование европейского рынка. Для этого запускаются три дополнительных онлайновых сервиса для рекламодат

РБК: "Российский рынок готов к приходу AltaVista" Какие задачи решает внедрение поисковой корпоративной системы AltaVista на предприятии? Даже небольшая фирма за несколько лет работы собирает в своих недра

AltaVista пришла в Россию РБК и компания AltaVista заключили партнерское соглашение, в рамках которого РБК становится представителем <

AltaVista пришла в Россию Компания AltaVista знакома пользователям Интернета прежде всего по глобальной поисковой системе, которая готова в любую минуту найти актуальную информацию по заданному слову. Как найти хорошее средство

AltaVista назначила нового исполнительного директора и уволила 30% сотрудников Компания AltaVista, специализирующаяся на поиске в интернете, объявила о назначении нового исполнительного директора (СЕО) и увольнении 30% персонала. СЕО компании стал Джеймс Барнет (James Barnett), ра

AltaVista и FAST расширяют спектр платных услуг Поисковая система AltaVista должна огласить на этой неделе размер оплаты, которую она намеревается брать с сайтов за платное размещение. Однако это не означает, что чем выше плата, тем выгоднее будет позиция сай

Убытки основателя AltaVista достигли миллиарда Компания CMGI, учредитель переживающего не лучшие времена портала AltaVista, собирается резко сократить расходы, сообщает Guardian. Экстренные меры связаны с тем, что убытки компании по итогам прошедшего квартала практически удвоились, достигнув $1 млрд. Холд

AltaVista сможет читать вашу почту ое на основе существующего интернет-поисковика, позволяет вести поиск по всей компьютерной сети компании, в том числе во внутренней сети, на веб-сайте и даже в электронной почте ее сотрудников. ПО от AltaVista пока еще не поступило в продажу, но уже вызвало недовольство защитников частной информации. Они полагают, что внедрение новинки может повлечь за собой массу проблем: начиная от поиска

Altavista запустила новый сервис для корпоративного поиска Компания AltaVista представила на рынок новую программу, разработанную в помощь компаниям, которым необходимо провести быстрый поиск по собственным сайтам или корпоративной сети. Новая программа основан

AltaVista перетасовывает свой европейский штат Веб-портал Alta Vista объявил о реструктуризации своих европейских отделений "в связи с изменившейся рыночной коньюнктурой", сообщает Cnet. Отказавшись раскрыть детали, представитель портала Дэвид Эмануэл

Взломаны сайты HP, Intel, Compaq, Gateway и AltaVista Sm0ked Crew совершила успешную атаку на веб-сайты ряда крупнейших высокотехнологических компаний, сообщает Yahoo! Finance. Среди пострадавших оказались такие гиганты, как HP, Intel, Compaq, Gateway и AltaVista, а также один из сайтов Disney - Go.com. Пресс-секретарь Compaq подтвердил, что в результате атаки пострадал сайт одного из европейских подразделений компании. От других компаний, чьи

Взломаны сайты HP, Intel, Compaq, Gateway и AltaVista ло. Известно только, что атакованы были не основные веб-ресурсы технологических монстров, а второстепенные сайты. Так, например, по сообщению Attrition.org, у HP взломан сайт, посвященный обучению, у AltaVista - один из электронных магазинов, а у Intel пострадал сайт технической поддержки. На всех взломанных сайтах были вывешены сообщения следующего содержания: "Admin, You just got Sm0ked.

AltaVista хочет забрать себе большинство поисковиков Около месяца назад исполнительный директор компании CMGI, одной из дочерних компаний которой является AltaVista, Дэвид Ветерол (David Wetherall) заявил, что AltaVista "владеет 38 патентами на различные технологии поисковых механизмов". Он отметил, что компания намерена продавать патенты

AltaVista наложит лапу на большинство поисковиков? В Сети набирает обороты скандал, связанный с правами на технологии поисковых механизмов. Около месяца назад исполнительный директор компании CMGI, одной из дочерних компаний которой является AltaVista, Дэвид Ветерол (David Wetherall) заявил, что AltaVista "владеет 38 патентами на различные технологии поисковых механизмов". Он отметил, что компания намерена продавать патенты

Terra Lycos приобрела сайт Raging Bull у AltaVista Компания Terra Lycos, основанная при слиянии Lycos и испанского телекоммуникационного гиганта Telefonica, купила у компании AltaVista финансовый сайт Raging Bull, сообщает Mercury Center. Условия сделки пока не разглашаются. Raging Bull служит площадкой для весьма многочисленного онлайнового экономического сообществ

AltaVista снова увольняет сотрудников Компания AltaVista заявила о сокращении 200 своих работников, что составляет 25% ее персонала, сообщает Mercury Center. Данная мера стала одной из попыток компании уменьшить издержки и укрепить свои поз

AltaVista не будет размещать свои акции на NASDAQ Интернет-портал AltaVista Co. объявил о решении отказаться от первичного размещения 14,8 млн. своих акций, сс

CMGI собирается продать финансовый сайт AltaVista CMGI выставила на продажу финансовый сайт Raging Bull, являющийся подразделением компании AltaVista, сообщает The Boston Globe. Сама AltaVista заплатила за Raging Bull $163 млн. Несколько компаний заинтересовались покупкой Raging Bull.

CMGI и EMC заключили соглашение о партнерстве партнерстве примут участие три дочерних компании CMGI: Tallan, специализирующаяся на предоставлении бизнес-услуг, NaviSite, специализирующаяся на предоставлении хостинговых услуг, и поисковая служба AltaVista. В рамках соглашения поисковое программное обеспечение и интерфейсы прикладных программ компании AltaVista будут интегрированы с системами хранения данных и программным обеспеч

Бесплатному интернету от AltaVista пришел конец Начиная с 10 декабря компания AltaVista больше не будет предоставлять услуги бесплатного интернет-провайдинга, сообщает CNET. AltaVista была вынуждена отказаться от бесплатного интернет-провайдинга в связи с закрытие

AltaVista отобрала 43 домена у киберсквоттера енных имени, зарегистрированных компанией Grandtotalfinances Limited, должны быть переданы компании AltaVista, сообщает ZDNet. По мнению WIPO, Grandtotalfinances, базирующаяся в Панаме и Латвии

Исполнительный директор AltaVista уволился Стало известно об увольнении исполнительного директора (CEO) компании AltaVista Co. Рода Шрока (Rod Schrock), сообщает Boston.com. Сорокаоднолетний Род Шрок объяви

AltaVista сокращает штат в связи с реструктуризацией портала В связи с реструктуризацией AltaVista ожидается массовое сокращение сотрудников портала, сообщаетCNET.com. В рамках происходящих изменений большинство операций компании будет проходить через офис, расположенный в калифорн

Новый поисковик AltaVista ищет WAP-сайты и. Одним из самых необходимых для любого пользователя интернета сервисов явлется возможность поиска нужного ресурса в Сети. Однако до сих пор не существовало поисковой машины для WAP-сайтов. Компания AltaVista предложила владельцам мобильных телефонов с WAP-поддержкой именно эту услуг - поисковую систему по WAP-сайтам. Пока большая часть сайтов, входящих в поисковую базу данных, являются ев

AltaVista U.K. нечаянно обманула своих клиентов Успешно закончилась охота на Энди Митчелла (Andy Mitchell), главу британского отделения AltaVista, которую вели в последнее время журналисты. Энди Митчелл предстал перед корреспонде

Британская пресса охотится на главу AltaVista U.K. настоящую охоту за человеком, сообщает The Standard. Началось все с того, что британское отделение AltaVista U.K. начало предоставлять англичанам доступ в интернет не за почасовую оплату, а за

AltaVista открывает портал в Индии Одна из крупнейших в мире поисковых систем AltaVista 14 июля объявила об открытии своего отделения в Индии. AltaVista India предл

Обновленная Alta Vista переводит тексты и сайты с русского языка на английский Портал AltaVista запустил новую версию онлайнового переводчика - Babel Fish 2000. В этой версии программы добавлен перевод с русского на английский, с немецкого на французский и с французского на неме

AltaVista может быть разделена на две самостоятельные компании Крупный портал и поисковая система AltaVista Co., осуществившая в апреле эмиссию акций на сумму $2.8 млрд., близка к тому, чтобы

AltaVista скоро представит новую поисковую службу "Raging Search" Как стало известно из источников близких к AltaVista, компания готовится к запуску нового поискового механизма "Raging Search". Его работа будет основана на используемой сейчас поисковой технологии, однако внешний вид и интерфейс подвер

AltaVista запустила новый поисковой механизм ыдает максимально соответствующую введенному запросу информацию и исключает из результатов поиска мертвые ссылки. Создатели поискового механизма, названного Regarding Search, надеются, что он поможет AltaVista в борьбе с такими конкурентами как Yahoo Inc. Хотя AltaVista является полнофункциональным порталом, предлагающим те же самые услуги (от новостей до магазинов), что и конкуренты

Европейское отделение AltaVista торгует свое запатентованной поисковой технологией Европейское отделение AltaVista, AltaVista Business Solutions Europe, ответственного за разработку решений B