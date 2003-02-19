Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
AltaVista Search Engine
Публикаций - 197, упоминаний - 245
AltaVista Search Engine упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кузовкин Алексей 154 11
|Сухов Алексей 8 2
|Spears Britney - Спирс Бритни 64 2
|Ревазов Арсен 14 1
|Бондарев Вадим 6 1
|Ашманов Дмитрий 8 1
|Шиденко Кирилл 10 1
|Степанов Дмитрий 14 1
|Мартиросян Самвел 16 1
|Чистов Кирилл 17 1
|Briggs David - Бриггс Дэвид 58 1
|Гудкова Дарья 11 1
|Ровенский Юрий 27 1
|Щербина Сергей 14 1
|Колмановская Елена 13 1
|Кругляков Роман 43 1
|Никулин Сергей 21 1
|Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 277 1
|Носик Антон 100 1
|Cluley Graham - Клули Грэхем 122 1
|Костерева Катерина 14 1
|Munsell Andrew - Манселл Эндрю 1 1
|Комиссаров Дмитрий 175 1
|Никонов Григорий 3 1
|Степанов Алексей 7 1
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 155 1
|Кузнецов Сергей 138 1
|Gates William Henry - Гейтс Билл 892 1
|Brin Sergey - Сергей Брин 181 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1174670, в очереди разбора - 992676.
Создано именных указателей - 70561.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1174670, в очереди разбора - 992676.
Создано именных указателей - 70561.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru