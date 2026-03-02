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Индексная книга (каталог) CNews*
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The Times

СОБЫТИЯ


02.03.2026 Google пообещали гибель из-за его собственной новой функции 1
24.10.2025 Контрразведка США: Русские и китайские красавицы выходят замуж за американцев, чтобы овладеть технологическими секретами 1
13.05.2021 Американские СМИ: Причины развода Билла Гейтса - это проститутки, стриптизирши и оргии 1
21.05.2018 Выходящее на ICO такси заявило, что принадлежит экс-жене Ротенберга 1
06.09.2013 Разведка США научилась взламывать популярные методы шифрования 1
30.07.2012 Медведев объяснил, зачем ему Twitter и Facebook 1
28.05.2010 Европарламент заинтересовался iPad 1
09.02.2010 Google создает голосовой переводчик для мобильников 1
04.02.2009 Skype: самое значительное обновление в истории 1
03.02.2009 Великобритания потратит на ИТ свыше £100 млрд в течение 5 лет 1
28.01.2009 Google может купить Skype 1
27.01.2009 Слух: eBay собирается продать Skype 1
13.01.2009 Поиск Google убивает Землю 1
31.10.2008 Найдена стоянка Робинзона Крузо 1
28.10.2008 Британские военные потеряли почти 2 млн. приватных записей 1
12.08.2008 Ученые просят защитить Блечли-Парк от разрушения 1
08.08.2008 Электронные паспорта взломаны 1
06.08.2008 Найден первый театр, где играл Шекспир 1
24.07.2008 Пиратов посадят на медленный интернет 1
10.06.2008 Личные данные можно получить через Bluetooth-устройства 1
05.06.2008 Ученые отсрочили падение Пизанской башни 1
20.05.2008 Руководители Google готовят ответ на сделку Microsoft-Yahoo 1
15.02.2008 Выпущен самый дешевый мобильник в мире 1
14.02.2008 Руперт Мердок спасает Yahoo от Microsoft 1
12.02.2008 Британских файлообменщиков лишат доступа в Сеть 1
11.02.2008 Yahoo раздумывает над слиянием с AOL 1
29.01.2008 Известного математика обвинили в плагиате 1
23.01.2008 Больше половины трафика британские СМИ черпают за пределами страны 1
27.12.2007 За скачивание пиратских фильмов будут отключать интернет 1
10.12.2007 Слух: Стив Джобс покидает Apple 1
06.12.2007 Британских киберполицейских сократят 1
19.11.2007 Yahoo! и «Суп» будут сотрудничать на российском рынке 1
19.11.2007 Слух: Facebook купит китайскую социальную сеть Zhanzuo 1
14.11.2007 Сайт британской контрразведки перевели на русский язык 1
26.09.2007 Times: три потенциальных покупателя SCi/Eidos 1
04.07.2007 Allofmp3.com умер, чтобы воскреснуть 1
01.06.2007 Британские лоббисты не сдали русских связистов 1
27.03.2007 Боксерский сайт потребует от YouTube $1 млн 1
28.02.2007 В Великобритании разрешили скрещивать эмбрионы людей и животных 1
03.11.2006 Телеком: русским снова отказали 1

Публикаций - 75, упоминаний - 75

The Times и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12690 9
Yahoo! 3726 8
Microsoft Corporation 25775 7
Meta Platforms - Facebook 4621 3
Vodafone Group 1412 3
AOL Inc - America Online 1883 3
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 2
Amazon Inc - Amazon.com 3277 2
X Corp - Twitter 2938 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 2
AT&T Inc 1726 2
Deutsche Telekom 954 2
PayPal 671 2
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 665 2
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 2
Oftel - Office of Telecommunications 37 1
Медиасервисез - Медиасервис 17 1
Gemstar–TV Guide International 20 1
Акроним 1 1
Virgin Media O2 27 1
Brightcom Group - Lycos Russia - Лайкос Россия - Lycos Eastern Europe Gmbh - Лайкос Истерн Юроп Гмбх 17 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
Dr.Web - Доктор Веб 1294 1
Apple Inc 13156 1
Accenture plc 719 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 1
HP Inc. 5883 1
Infineon Technologies AG - Siemens Semiconductors 426 1
Информзащита 941 1
HP EDS - Electronic Data Systems 239 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 1
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 1
Киевстар - Kyivstar 569 1
NVision Group - Энвижн Груп 699 1
EA - Electronic Arts 1317 1
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 1
Альфа-Телеком ГК - Megacom 231 1
eBay Inc 1640 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 3
Boeing 1031 2
Глобус Театр 4 1
Автокард холдинг 21 1
WestLB AG - Westdeutsche Landesbank - Western German state Bank - Portigon Financial Services AG 12 1
Carphone Warehouse 43 1
William Blair & Company 9 1
Microsoft - LinkedIn 699 1
Visa International 1993 1
Альфа-Групп 745 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 1
Walt Disney Company 647 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
British Airways - British Midland International 127 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 174 1
Uber 357 1
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 173 1
СтройГазМонтаж 14 1
United Airlines - авиакомпания 95 1
Геометрия НПО 165 1
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 1
Warner 540 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 2
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 2
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 139 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
UK CAA - Civil Aviation Authority - Управление гражданской авиации Великобритании 5 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
U.S. NSC - United States National Security Council - Совет национальной безопасности США 14 1
Five Eyes - FVEY - AUSCANNZUKUS 16 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 1
UK Government - Министерство внутренних дел Великобритании - UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Британии - Скотленд-Ярд 109 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 127 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 1
NADRA Pakistan - National Database and Registration Authority (Пакистан) 82 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 55 1
UK Ofcom - Office of Communications 33 1
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française 105 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 2
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 2
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 1
СРП - Союз Российских Писателей 6 1
Gamblers Anonymous - Анонимные Игроки 2 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
Демократическая политическая партия США 122 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 11
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 8
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 5
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3236 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 3
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2481 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 3
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Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 2
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 3
Google Talk - Google Chat 163 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Microsoft Reader 28 1
AllOfMP3.com 49 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
OpenAI - ChatGPT 720 1
Google DeepMind - Gemini - Gemini Cloud Assist - Gemini Code Assist - Gemini Nano - Gemini Pro aka Bard - Google Bard 105 1
Тетрис 77 1
Adobe Digital Editions - ADE - Adobe eBook 7 1
Google YouTube - Видеохостинг 3002 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 1
Apple iPad 4012 1
Microsoft Windows 16882 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 1
Apple iPhone 6 4861 1
Apple iPod 1553 1
Last.fm 55 1
InfoTeCS - ViPNet SafeBoot 46 1
Apple iMac - Серия моноблоков 468 1
Embarcadero Delphi - Borland Delphi - CodeGear Delphi - язык программирования 169 1
Myspace - социальная сеть 640 1
Google Voice VoIP-телефония - Google GrandCentral 68 1
Кибербезопасность - PGP - Pretty Good Privacy - Прикладная криптосистема - PGP-шифрование 105 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 1
Adobe Acrobat - Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect - Adobe Acrobat Forms API - AcroForm 404 1
Oracle PeopleSoft 426 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 1
Microsoft Outlook.com - Microsoft Outlook Web App - Microsoft Outlook Web Access - Microsoft Windows Live Hotmail - MSN Hotmail 425 1
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 184 1
Google Translate - Google Переводчик 71 1
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 132 1
Dropbox Paper 82 1
AOL MapQuest 29 1
Core Design - Tomb Raider - компьютерная игра (action-adventure) 105 1
Путин Владимир 3454 5
Медведев Дмитрий 1665 4
Donahoe John - Донахью Джон 31 3
Donahue John - Донахью Джон 8 3
Savulescu Julian - Савулеску Джулиан 2 2
Bingham Mark - Бингхем Марк 4 2
Bush George - Буш Джордж 336 2
Пожитков Игорь 13 1
Илюхин Игорь 12 1
Зыляев Николай 10 1
Кличко Владимир 2 1
Zennstroem Niklas - Зеннстрем Никлас 46 1
Асанов Артем 3 1
Friis Janus - Фриис Янус 28 1
Кузьмин Никита 3 1
Майзенберг Филипп 5 1
Zimmermann Philip - Циммерман Филипп - Zimmerman Phil - Циммерман Фил Zimmermann Phil - Зиммерманн Фил 24 1
Ушаков Егор 2 1
Байкалов Олег 2 1
McMullin Jess - МакМалин Джесс 1 1
Калишко Константин 1 1
Атамасов Артем 2 1
Шапошников Игорь 1 1
Pankko Teiyo - Панкко Тейо 12 1
Raburn Vern - Рабурн Верн 6 1
Ashcroft John - Эшкрофт Джон 22 1
Anderson Fred - Андерсон Фред 20 1
Selkirk Alexander - Селкирк Александр 1 1
Wissner-Gross Alexander - Висснер-Гросс Александр 3 1
Clapper James - Клеппер Джеймс 15 1
Kerry John - Керри Джон 6 1
Dyson Esther - Дайсон Эстер 40 1
Машинина Ольга 1 1
Ainsworth Bob - Эйнсворт Боб 2 1
Tasini Jonathan - Тасини Джонатан 2 1
Jamiolkowski Michele - Йамиолковски Микеле 1 1
Heinen Nancy - Хайнен Нэнси 5 1
Jones Mike - Джонс Майк 9 1
Mort Timothy - Морт Тимоти 3 1
Murdoch Rupert - Мердок Руперт 73 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 43
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 22
Россия - РФ - Российская федерация 166168 18
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 11
Европа 24964 9
Германия - Федеративная Республика 13221 8
Земля - планета Солнечной системы 10865 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 5
Великобритания - Лондон 2432 5
Великобритания - графство Оксфордшир - Оксфорд 52 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 4
США - Нью-Йорк 3180 4
США - Калифорния 4829 4
Азербайджан - Баку 138 4
Польша - Республика 2031 3
Франция - Французская Республика 8177 3
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Южная Корея - Республика 7052 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
Норвегия - Королевство 1858 2
Швеция - Королевство 3782 2
Индия - Bharat 5870 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Украина 7928 2
США - Нью-Джерси 307 2
Нидерланды 3746 2
Новая Зеландия 737 2
Португалия - Португальская Республика 956 2
Китай - Пекин - Beijing 1096 2
Великобритания - Кембридж 263 2
США - Пенсильвания 372 2
Джерси - коронное владение Британской короны 41 1
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 417 1
Великобритания - Йоркшир и Хамбер - Шеффилд 19 1
Великобритания - Северо-Западная Англия - Манчестер 91 1
Япония 13807 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 12
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Английский язык 7030 7
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