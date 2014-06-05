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William Blair & Company
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|05.06.2014
|На мировом рынке ИТ-услуг максимальный рост демонстрирует сектор PaaS 2
|02.10.2013
|Владельцы Qiwi привлекли $250 млн на NASDAQ 1
|28.03.2013
|Qiwi подала регистрационную заявку на IPO 1
|26.03.2010
|RedHat расчитывает на резкий рост прибыли 1
|28.01.2009
|Google может купить Skype 1
|02.03.2007
|William Blair: THQ вырастет в 30 раз 1
|12.09.2000
|Обзор основных событий рынка акций компаний электронного бизнеса за 11 сентября 1
|04.08.2000
|IntraLinks отзывает IPO в связи с плохими условиями рынка 1
Публикаций - 9, упоминаний - 10
William Blair & Company и организации, системы, технологии, персоны:
|Cisco Systems 5351 2
|Amazon Inc - Amazon.com 3247 2
|PayPal 671 2
|Google LLC 12595 2
|SAP SE 5575 1
|Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 1
|Microsoft Corporation 25691 1
|Accenture plc 717 1
|IBM - International Business Machines Corp 9677 1
|HP Inc. 5871 1
|Check Point Software Technologies 823 1
|Oracle Corporation 7055 1
|Элемент ГК - Микрон - Micron 1670 1
|Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 935 1
|VK - Mail.ru Group 3591 1
|Fujitsu 2098 1
|Red Hat 1375 1
|KPMG 277 1
|AT&T Inc 1724 1
|EY - Ernst & Young Global - EY-Parthenon 388 1
|Salesforce 491 1
|Yahoo! 3726 1
|Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 360 1
|GE - General Electric - Дженерал электрик 462 1
|HPE - Juniper Networks 458 1
|Capgemini Consulting 131 1
|Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1320 1
|Intervale - Интервейл - СмартКардЛинк 50 1
|THQ 299 1
|JDSU - JDS Uniphase 219 1
|Commerce One - CMRC 176 1
|Verizon Communications - Bell Atlanitic 1028 1
|Covad Communications Group 43 1
|FreeMarkets 43 1
|U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1055 1
|IDC - International Data Corporation 4967 2
|Мировой рынок ИТ-аутсорсинга 6 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8544 1
|Gartner - Гартнер 3649 1
|Fortune Global 500 294 1
|Forrester Research 833 1
|HFS Research 49 1
|S&P 500 565 1
|Internet Stock Report 994 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1453394, в очереди разбора - 728098.
Создано именных указателей - 196846.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1453394, в очереди разбора - 728098.
Создано именных указателей - 196846.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.