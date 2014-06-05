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William Blair & Company

William Blair & Company

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


05.06.2014 На мировом рынке ИТ-услуг максимальный рост демонстрирует сектор PaaS 2
02.10.2013 Владельцы Qiwi привлекли $250 млн на NASDAQ 1
28.03.2013 Qiwi подала регистрационную заявку на IPO 1
26.03.2010 RedHat расчитывает на резкий рост прибыли 1
28.01.2009 Google может купить Skype 1
02.03.2007 William Blair: THQ вырастет в 30 раз 1
12.09.2000 Обзор основных событий рынка акций компаний электронного бизнеса за 11 сентября 1
04.08.2000 IntraLinks отзывает IPO в связи с плохими условиями рынка 1

Публикаций - 9, упоминаний - 10

William Blair & Company и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5351 2
Amazon Inc - Amazon.com 3247 2
PayPal 671 2
Google LLC 12595 2
SAP SE 5575 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 1
Microsoft Corporation 25691 1
Accenture plc 717 1
IBM - International Business Machines Corp 9677 1
HP Inc. 5871 1
Check Point Software Technologies 823 1
Oracle Corporation 7055 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1670 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 935 1
VK - Mail.ru Group 3591 1
Fujitsu 2098 1
Red Hat 1375 1
KPMG 277 1
AT&T Inc 1724 1
EY - Ernst & Young Global - EY-Parthenon 388 1
Salesforce 491 1
Yahoo! 3726 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 360 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 462 1
HPE - Juniper Networks 458 1
Capgemini Consulting 131 1
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1320 1
Intervale - Интервейл - СмартКардЛинк 50 1
THQ 299 1
JDSU - JDS Uniphase 219 1
Commerce One - CMRC 176 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1028 1
Covad Communications Group 43 1
FreeMarkets 43 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2786 3
eBay Inc 1638 2
NanduQ - Qiwi 1013 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 2
Credit Suisse Securities - Credit Suisse Asset Management 15 2
Tarkett - Таркетт Рус 6 1
Parus Capital - Парус Капитал 6 1
Bain Group - Bain Capital - Bain Capital Partners - Bain Capital Ventures - Bain Analyses 65 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1971 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 297 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1927 1
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - Киви финансы - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 156 1
Gloria Jeans - Глория Джинс 48 1
Mitsui & Co - Mitsui Group - Мицуи энд ко 45 1
Merrill Lynch 454 1
Genpact 5 1
Bank of America Securities - BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch - BAML - Bank of America Capital Management 89 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 1
Priceline.com - online travel agency 139 1
Robert W. Baird & Co 6 1
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1055 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5462 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5194 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21659 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2271 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17949 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12701 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34331 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26516 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64150 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1245 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7786 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17836 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28016 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3277 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33144 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8144 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5809 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24136 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3563 1
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 318 1
Lean Manufacturing - Бережливое производство - Бережливые технологии 173 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1395 1
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 969 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4280 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2221 1
Six Sigma - Шесть сигм - концепция управления качеством 42 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22725 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2488 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2010 1
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1245 1
Таксономия - Taxonomy 81 1
EMS - Element Management System - Система управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры, устройствами и конфигурациями -  ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой - System Management Software 420 1
Linux OS 11419 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1669 1
Intel x86 - архитектура процессора 2138 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 570 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1017 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2123 1
SAP Ariba 308 1
Google Voice VoIP-телефония - Google GrandCentral 67 1
IDC MarketScape 18 1
C/C++ - Язык программирования 883 1
Google Talk - Google Chat 163 1
Google Marketing Platform - DoubleClick - DARTmail - DARTsearch 254 1
Egbert Katherine - Эгберт Кэтрин 7 1
Солонин Сергей 110 1
Ким Борис 75 1
Романенко Андрей 93 1
Муравьев Андрей 11 1
Михайлов Игорь 12 1
Федющенко Сергей 6 1
Zennstroem Niklas - Зеннстрем Никлас 46 1
Blodget Henry - Блоджет Генри 35 1
Friis Janus - Фриис Янус 28 1
Donahoe John - Донахью Джон 31 1
Donahue John - Донахью Джон 8 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54443 4
Россия - РФ - Российская федерация 164518 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18954 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47268 1
Япония 13754 1
США - Нью-Йорк 3174 1
Германия - Федеративная Республика 13149 1
Франция - Французская Республика 8136 1
Саудовская Аравия - Королевство 663 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1931 1
Эстония - Эстонская Республика 763 1
Европа Западная 1496 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1083 1
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 407 1
Эстония - Таллин - Ревель 84 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2121 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18000 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52984 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8437 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6658 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12180 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3779 1
U.S. SEC - ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 281 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6110 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1265 1
Фондовая биржа - SPO - Secondary Public Offering - Вторичное публичное размещение акций компании 81 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6535 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15855 1
ISDEX интернет-индекс 250 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8731 1
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 419 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3429 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 736 1
Mercury Center 309 1
The Times 75 1
Times 658 1
IDC - International Data Corporation 4967 2
Мировой рынок ИТ-аутсорсинга 6 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8544 1
Gartner - Гартнер 3649 1
Fortune Global 500 294 1
Forrester Research 833 1
HFS Research 49 1
S&P 500 565 1
Internet Stock Report 994 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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Создано именных указателей - 196846.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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