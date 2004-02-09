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FreeMarkets

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


09.02.2004 Compuware покупает компанию электронной коммерции 1
27.01.2003 NASDAQ рухнул на опасениях по поводу войны с Ираком 1
09.12.2002 Определены стратегии выживания В2В-площадок 1
09.12.2002 Стратегии выживания В2В-площадок 1
15.11.2002 Секреты выживания в стане В2В-коммерции 1
25.06.2002 Microsoft и Джордж Буш спасли NASDAQ 1
25.06.2002 Microsoft и Джордж Буш спасли NASDAQ 1
05.06.2002 NASDAQ: проблемы те же, но индекс растет 1
05.06.2002 NASDAQ: проблемы те же, но индекс растет 1
23.01.2002 NASDAQ упал до двухмесячного минимума 1
23.01.2002 NASDAQ упал до двухмесячного минимума 1
24.10.2001 Потери FreeMarkets оказались меньше, чем ожидалось 1
01.08.2001 NASDAQ: внимание инвесторов переключается на экономические показатели 1
01.08.2001 NASDAQ: инвесторы озабочены финансовыми показателями 1
25.04.2001 NASDAQ снизился еще на 2,07% 1
25.04.2001 NASDAQ снизился еще на 2,07% 1
06.04.2001 FreeMarkets закрывает офисы в Техасе 1
05.04.2001 Lucent опровергла слухи о своем банкротстве и спасла NASDAQ от нового обвала 1
05.04.2001 Lucent опровергла слухи о своем банкротстве и спасла NASDAQ от нового обвала 1
09.02.2001 NASDAQ: падение продолжилось 1
09.02.2001 FreeMarkets купит Adexa за $340 млн. 1
24.01.2001 С начала года NASDAQ вырос на 15% 1
17.01.2001 NASDAQ немного снизился на фоне роста Dow 1
20.12.2000 B2B компании еще покажут, на что они способны 1
15.11.2000 NASDAQ вырос на 5,78% 1
14.11.2000 FreeMarkets выходит на японский B2B рынок 1
25.10.2000 NASDAQ упал на 1,41% в связи с проблемами Nortel и National Semiconductor 1
24.10.2000 NASDAQ: индекс снизился на 0,42%, объем торгов упал 1
14.09.2000 FreeMarkets пустила Microsoft на свою торговую площадку 1
13.09.2000 Обзор основных событий рынка акций компаний электронного бизнеса за 12 сентября 1
12.09.2000 Обзор основных событий рынка акций компаний электронного бизнеса за 11 сентября 1
31.08.2000 Обзор основных событий рынка акций компаний электронного бизнеса за 30 августа 1
29.08.2000 Обзор основных событий рынка акций компаний электронного бизнеса за 28 августа 1
28.08.2000 Обзор основных событий рынка акций компаний электронного бизнеса за 25 августа 1
25.08.2000 Обзор основных событий рынка акций компаний электронного бизнеса за 24 августа 1
26.07.2000 Обзор основных событий рынка акций компаний электронного бизнеса за 25 июля 2000 года 1
25.07.2000 Обзор основных событий рынка акций компаний электронного бизнеса за 24 июля 2000 года 1
14.07.2000 Обзор основных событий рынка акций компаний электронного бизнеса за 13 июля 2000 года - рост акций интернет-компаний продолжается 1
13.07.2000 Обзор основных событий рынка акций компаний электронного бизнеса за 12 июля 2000 года 1

Публикаций - 43, упоминаний - 43

FreeMarkets и организации, системы, технологии, персоны:

Commerce One - CMRC 176 19
Amazon Inc - Amazon.com 3277 15
Yahoo! 3726 14
Microsoft Corporation 25775 13
Cisco Systems 5372 12
Oracle Corporation 7074 12
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 12
Intel Corporation 12811 11
Dell Technologies - Dell Computer 2219 10
Dell EMC 5180 9
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 9
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 8
Applied Materials 305 8
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 7
JDSU - JDS Uniphase 219 7
IBM - International Business Machines Corp 9699 6
Samsung Display - Corning Inc - Corning Cable Systems - Corning Glass Inc - Corning Microoptics Co - Corning Optical Technologies 221 6
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 6
Verizon - WorldCom 501 6
Lenovo Motorola 3566 5
Verisign 362 5
TI - Texas Instruments Incorporated 848 5
HPE - Juniper Networks 460 5
Akamai Technologies - Akamai Systems - Limelight Networks 173 5
VerticalNet 36 5
Check Point Software Technologies 829 4
AMD - Advanced Micro Devices 4641 4
AOL Inc - America Online 1883 4
Earthlink 156 4
Lam Research - Novellus Systems 113 4
Vitesse Semiconductor 37 4
Broadcom Inc - Avago Technologies - Emulex Corp 63 4
Aether Systems - Aether Technologies 36 3
SoundView Technology Group - Wit SoundView 52 3
SAP SE 5601 3
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 3
Micron Technology - Crucial - Ballistix 365 3
CA Technologies - Computer Associates 392 3
RealNetworks Products and Services 355 3
AT&T South - BellSouth 234 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 31
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 27
eBay Inc 1640 10
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 8
Merrill Lynch 454 7
Priceline.com - online travel agency 139 6
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 5
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 4
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 4
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 4
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 3
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 3
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 3
Merck - Мерк - МСД Фармасьютикалс - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 96 3
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 3
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл - ФМСМ - Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг 91 3
The Home Depot Inc 66 3
International Paper 27 3
Knight Capital Group - Knight/Trimark Group - Knight Trading Group 5 2
Sears Holdings - Kmart Holding Corporation Sears - Roebuck and Co 47 2
Actua Corporation - Internet Capital Group 31 2
Pacific Growth Equities 16 2
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 2
American Express - Amex 338 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 2
Expedia Group 136 2
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Bank of America Securities - BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch - BAML - Bank of America Capital Management 89 2
AllianceBernstein Holding - AB - Bernstein Research - Sanford Bernstein - Alliance Capital - Stanford C. Bernstein & Comnpany 55 2
Donaldson 14 2
Donaldson, Lufkin & Jenrette (DLJ) 19 2
PanAgora Asset Management 2 2
Global Partners Securities 42 2
Performance Specialist Group 15 2
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 2
William Blair & Company 9 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 162 1
UPS 216 1
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 9
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 4
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 22
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 8
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 5
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1267 4
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 3
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 2
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки - E-procurement - Electronic procurement - Цифровые закупки 779 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1678 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1888 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 1
RSA - Rivest, Shamir и Adleman - Криптографический алгоритм с открытым ключом 377 1
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 785 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1481 1
Электронный акцион - интернет-аукцион - онлайновый аукцион - online auction 501 1
SAP Ariba 309 14
Google Marketing Platform - DoubleClick - DARTmail - DARTsearch 254 7
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 3
Genesys Engage - Genesys Engage Multicloud 56 2
InterActiveCorp - Excite@Home - ExciteAtHome 165 2
Cisco Webex - Cisco Webex Meetings - Cisco WebEx Events - Cisco CMS - Cisco Meeting Server - Cisco CMM - Cisco Meeting Manager - Cisco MeetingPlace - Cisco Webex Room - WebEx Communications - Intranets.com 256 1
IBM FileNet 140 1
Sabre Red 360 and GetThere 13 1
GoTo Meeting - GoToMeeting - GoToWebinar - GoToTraining - GoToRoom 47 1
Rhapsody - Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 453 1
MP3.com 130 1
Microsoft MapPoint - Vexcel, Vicinity Corporation, GeoTango 12 1
Bush George - Буш Джордж 336 3
Johnson Matthew - Джонсон Мэтью 6 2
Lonski John - Лонски Джон 4 2
Benton Jeffrey - Бентон Джеффри 6 2
Kenny Peter - Кенни Питер 6 2
Johnson Mat - Джонсон Мэт 7 2
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 2
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 2
Blodget Henry - Блоджет Генри 35 2
Peters Edgar - Питерс Эдгар 2 2
Massocca Stephen - Massocca Steve - Мазокка Стивен 16 2
Cashin Arthur - Кэшин Артур 14 2
Blair Tony - Блэр Тони 57 1
King Martin Luther - Кинг Мартин Лютер 15 1
Green Peter - Грин Питер 16 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 19
Япония 13807 4
Европа 24964 3
Канада 5082 3
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 410 3
Азия - Азиатский регион 5920 2
Финляндия - Финляндская Республика 3697 2
Индия - Bharat 5870 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Ближний Восток 3154 2
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 726 2
Канада - Монреаль 71 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Сингапур - Республика 1953 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Саудовская Аравия - Королевство 666 1
США - Техас 1048 1
Ирак - Республика 709 1
США - Техас - Остин 189 1
США - Техас - Хьюстон 260 1
США - Мичиган - Детройт 88 1
ISDEX интернет-индекс 250 19
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 14
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 12
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 535 11
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Федеральный закон 218-ФЗ - О кредитных историях 233 1
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Ирак - Война в Персидском заливе 224 1
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Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 996 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 18
CNET Networks - CNET News 1643 11
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 8
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 3
Известия ИД 770 3
Dow Jones - MarketWatch 334 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
ZDnet 663 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 1
Internet.com 110 1
Internet Stock Report 994 30
S&P 500 565 22
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 14
Conference Board - Conference Board's Consumer Research Center 75 6
Bear Stearns 79 4
CCI - Consumer Confidence Index - Индекс потребительской уверенности - Индекс уверенности потребителей 56 4
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 2
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 2
Moody's Investors Service 136 2
Nasdaq OMX PHLX - Philadelphia semiconductor 39 2
CIBC World Markets 41 1
B2B - Российский рынок 22 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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