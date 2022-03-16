Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Broadcom Inc Avago Technologies Emulex Corp

Broadcom Inc - Avago Technologies - Emulex Corp

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


16.03.2022 «Аэродиск» и Broadcom разработали Emulex-драйверы для СХД на «Эльбрусах»

вационных решений в области хранения данных и виртуализации и компания Broadcom, производитель широкого спектра полупроводниковой продукции, завершили разработку драйверов для fiber channel-адаптеров Emulex, совместимых с СХД на процессорах «Эльбрус». Об этом CNews сообщили представители «Аэродиска». Broadcom в линейке своей продукции выпускает чипы, которые используются в качестве компонен
12.09.2013 DSCon анонсировал новый 2-портовый конвергентный адаптер для шины PCIe 3.0 от Emulex

Компания DSCon, официальный дистрибьютор продуктов и решений Emulex, представила новый 2-портовый конвергентный адаптер 5-го поколения 16Gb Fibre Channel

18.03.2010 NetApp пополнила линейку своих продуктов для FCoE решениями Brocade, Emulex и VMware

ibre Channel over Ethernet (FCoE) и Data Center Bridging (DCB) решениями своих партнеров — Brocade, Emulex и VMware. Теперь у заказчиков NetApp появилось еще больше возможностей для создания вс
12.08.2002 NASDAQ: обвал акций Emulex потянул за собой весь рынок

уста, завершились падением индекса NASDAQ, которое было вызвано обвалом акций производителей устройств хранения данных, произошедшего после резкого понижения прогнозов по продажам и прибылям компании Emulex. Индексы широкого рынка смогли незначительно прибавить по итогам торгов. При этом все три основных индекса завершили неделю значительным ростом, и теперь участники торгов ожидают решения
09.08.2001 Производитель оборудования для сетей хранения данных Emulex объявил о неутешительных финансовых показателях и прогнозах

Калифорнийская компания-производитель оборудования для сетей хранения данных - Emulex - сообщила о неудовлетворительных финансовых показателях в текущем, четвертом квартале, и предупредила о снижении прогноза годового объема продаж в следующем финансовом году. Чистая квар
22.01.2001 Emulex будет поставлять Fibre Channel чип Dragonfly компании EMC

re Channel. Компания EMC будет применять его в своих системах хранения данных Symmetrix Enterprise. Emulex производит хост адаптеры для технологии Fibre Channel, концентраторы, специализированн
08.12.2000 Emulex купит Giganet за $645 млн.

Компания Emulex заявила, что для расширения своего ассортимента, приобретет частично принадлежащую ей Giganet за $645 млн. акциями. Эта сумма основывается на стоимости акций Emulex на момент закр
11.09.2000 Марк Джекоб, обвиняемый в афере с акциями Emulex, освобожден под залог в $100 000

23-летний американец Марк Джекоб (Mark Jakob), обвиняемый в афере с акциями компании Emulex, освобожден из тюрьмы под залог в $100 000, сообщает Upside Today. Марк Джекоб обвиняется в том, что он сделал фальшивое заявление от имени компании Emulex, которое было передано

04.09.2000 За публикацию ложной информации на Bloomberg и Internet Wire подали в суд

, что на прошлой неделе был арестован правоохранительными органами США 23-летний студент из Калифорнии по обвинению в биржевом мошенничестве, вызвавшем 50% падение акций телекоммуникационной компании Emulex. До 18 августа этот студент - Марк Симеон Джакоб (Mark Simeon Jakob) -работал в новостной компании Internet Wire. Джакоб отправил по электронной почте ложный пресс-релиз в IW и ряд други
01.09.2000 Арестован 23-летний студент, обесценивший акции Emulex в 2 раза

ральные правоохранительные органы США арестовали 23-летнего студента из Эль Сегундо, южная Калифорния, по обвинению в биржевом мошенничестве, вызвавшем 50% падение акций телекоммуникационной компании Emulex. Марк Симеон Джакоб (Mark Simeon Jakob) работал в новостной компании Internet Wire до 18 августа. Джакоб отправил по интернету электронное письмо в IW и ряд других изданий с подложным пр
28.08.2000 Рыночная стоимость Emulex упала на $2.5 млрд. из-за фальшивого пресс-релиза

Как сообщил CNET, фальшивый пресс-релиз от компании Emulex, производящей сетевое оборудование, привел к резкому падению курса ее акций. В пятницу была опубликована информация, согласно которой генеральный директор Emulex подает в отставку
07.08.2000 Курс акций Emulex вырос почти на 50% после сообщения о 3-кратном увеличении прибыли в 4м квартале

Акции американской компании Emulex Corp., владеющей собственной сетью передачи данных, резко поднялись в цене по итогам п
09.08.1999 Доход Emulex за 1999 финансовый год вырос на 15%

Компания Emulex подвела итоги четвертого финансового квартала. Доход увеличился на 46% до $20.5 млн. с $14.0 млн. за аналогичный период прошлого года. Прибыль составила $3 млн. или 39 центов на акцию, у
04.08.1999 Emulex планирует дробление акций

Компания Emulex объявила, что ее советом директоров было принято решение о дроблении акций в соотношении 2 к 1. После этого у Emulex будет около 17 млн. акций.

Публикаций - 63, упоминаний - 71

Broadcom Inc и организации, системы, технологии, персоны:

Dell EMC 5180 22
IBM - International Business Machines Corp 9699 19
Cisco Systems 5372 17
Microsoft Corporation 25775 17
Intel Corporation 12811 17
Broadcom - Brocade Communications Systems 249 15
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 11
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 11
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 10
Amazon Inc - Amazon.com 3277 10
HPE - Juniper Networks 460 10
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 10
Yahoo! Inktomi - WebSpective Software 118 9
QLogic 76 8
Verizon - WorldCom 501 8
Applied Materials 305 8
Commerce One - CMRC 176 8
NetApp - Network Appliance 667 6
AMD - Advanced Micro Devices 4641 6
Lenovo Motorola 3566 6
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 6
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 6
JDSU - JDS Uniphase 219 6
Broadcom - VMware 2610 5
Qualcomm Technologies 1974 5
Oracle Corporation 7074 5
Yahoo! 3726 5
TI - Texas Instruments Incorporated 848 5
Broadcom Inc - Avago Technologies - Avago Technologies - LSI Corporation - LSI Logic - Calimetrics - C-Cube Microsystems 145 5
Steel Connect - CMGI 142 5
Broadcom - Brocade - Foundry Networks 23 4
FreeMarkets 43 4
Apple Inc 13156 4
Dell Technologies - Dell Computer 2219 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 4
Seagate Technology 766 4
PayPal 671 4
Extreme Networks 110 4
HP - Hewlett-Packard 3662 4
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 31
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 28
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 11
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 9
eBay Inc 1640 7
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 7
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 6
Boeing 1031 5
Merrill Lynch 454 5
Robertson Stephens 52 4
McDonald’s - Макдоналдс 220 4
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 4
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 4
Prudential Securities 68 4
International Paper 27 3
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 3
Merck - Мерк - МСД Фармасьютикалс - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 96 3
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл - ФМСМ - Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг 91 3
Morgan Stanley - E*Trade Group - E*Trade Securities - E*Trade Bank - E*Trade Asset Management - E*Trade International Capital 113 3
Societe Generale Group - Kleinwort Hambros - Kleinwort Wasserstein - Kleinwort Benson 15 2
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 2
Sears Holdings - Kmart Holding Corporation Sears - Roebuck and Co 47 2
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 2
Getty Images 29 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Caterpillar - 93 2
Gardia - Гардия - AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 57 2
Delta Air Lines - авиакомпания 90 2
RBC Dain Rauscher Wessels 27 2
101Hotels.com 456 2
The Home Depot Inc 66 2
Cowen - SG Cowen 66 2
New Millennium Group - New Millennium Advisors 20 2
Performance Specialist Group 15 1
Kohl's 3 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Walmart - Wal-Mart Stores 405 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 8
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 5
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 2
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 70 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
Федеральное казначейство России 1949 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
U.S. Police - Органы правопорядка США - Правоохранительные органы США - Полиция США 39 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 2
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 2
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 23 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 15
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 14
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 11
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 455 9
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 6
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 6
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 5
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 5
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 5
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 5
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 4
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1267 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 4
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 3
SCSI - Small Computer System Interface - Стандарты физического подключения и передачи данных 328 3
Fibre Channel - FCoE - Fibre Channel over Ethernet - FCIP, FC/IP - Fibre Channel over IP - Fibre Channel tunneling, storage tunneling 52 3
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1237 3
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 3
OOP - Object-oriented programming - ООП - Объектно-ориентированное программирование - ORM - Object-Relational Mapping - объектно-реляционное отображение 49 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1657 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 2
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 619 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 2
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1114 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 2
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1580 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 2
Microsoft Windows 16882 3
SAP Ariba 309 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 108 2
Dell EMC Connectrix 11 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 1
Linux OS 11533 1
Google Dragonfly 34 1
Intel x86 - архитектура процессора 2151 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 210 1
Broadcom - VMware vSphere 614 1
ИКС - Yadro Tatlin - Татлин - платформа хранения данных (СХД) 136 1
HPE 3PAR 105 1
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 55 1
Cisco Nexus - Серия коммутаторов 43 1
Microsoft Windows NT 890 1
C/C++ - Язык программирования 894 1
Perl - Язык программирования 155 1
Google Marketing Platform - DoubleClick - DARTmail - DARTsearch 254 1
Genesys Engage - Genesys Engage Multicloud 56 1
ИКС - Yadro Vegman - Yadro Vesnin - Yadro Р - серия серверов 85 1
OpenText - Micro Focus - Novell NetWare OS 287 1
Oracle RAC - Oracle Real Application Clusters 131 1
Dell EMC Symmetrix - Dell EMC SRDF - Dell EMC Symmetrix Remote Data Facility 74 1
Jakob Mark Simeon - Джакоб Марк Симеон 4 4
Polcari Kenneth - Полкари Кеннетт 20 4
Payne Charles - Пэйн Чарльз 41 2
Porpora Stephen - Порпора Стивен 9 2
Pickett John - Пикетт Джон 10 2
Jay Linda - Джей Линда 18 2
Nickerson Troy - Никерсон Трой 5 2
Kenny Peter - Кенни Питер 6 2
Черепенников Антон 86 2
Калинин Александр 189 2
Carlson Chuck - Карлсон Чак 6 2
Carty Michael - Карти Майкл 20 2
Rogers Patrick - Роджерс Патрик 10 1
Orlando Phil - Орландо Фил 1 1
Green Peter - Грин Питер 16 1
Mancuso Peter - Манкузо Питер 13 1
Hughes John - Хьюз Джон 9 1
Jakob Mark - Джекоб Марк 1 1
Володкович Вячеслав 104 1
Лебедев Михаил 72 1
Bush George - Буш Джордж 336 1
Blair Tony - Блэр Тони 57 1
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 1
King Martin Luther - Кинг Мартин Лютер 15 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 25
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 410 6
Россия - РФ - Российская федерация 166168 4
США - Калифорния 4829 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
Япония 13807 2
Финляндия - Финляндская Республика 3697 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Ближний Восток 3154 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
США - Флорида 786 2
Италия - Милан 166 2
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Эль-Сегундо 15 1
США - Калифорния - Южная Калифорния 7 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Европа 24964 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 1
Канада 5082 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 415 1
Ирак - Республика 709 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 25
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 18
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 535 15
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 14
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 8
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 6
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 4
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 3
Фондовая биржа - Strong Buy - тип рекомендации на покупку акций 60 3
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 2
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 2
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1108 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 2
Энергетика - Energy - Energetically 5855 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 2
Металлы - Золото - Gold 1251 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 2
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 538 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 236 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 971 1
Ирак - Война в Персидском заливе 224 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 27
CNET Networks - CNET News 1643 11
Dow Jones - MarketWatch 334 7
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 5
Bloomberg 1627 3
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 2
SiliconValley.com - SV.com 239 2
Los Angeles Times - LA Times - Лос-Анджелес Таймс 88 2
New York Post 53 2
TechnologyAdvice - eWeek 230 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
The Register - The Register Hardware 1784 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
NYT - The New York Times 1100 1
The Washington Post 350 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 1
Upside Today 59 1
Internet Stock Report 994 30
S&P 500 565 13
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 8
Needham & Company 36 2
IDC - International Data Corporation 4975 2
IBM Research 111 2
IDC EMEA Quarterly Server Tracker 27 2
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 2
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 2
Moody's Investors Service 136 2
IDC Russia - IDC Россия 183 1
Gartner - Dataquest 353 1
Gartner Magic Quadrant Data Center 10 1
Qatar University - Университет Катара - Катарский университет 3 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 5
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
День молодёжи - 27 июня 1087 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще