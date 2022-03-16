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Broadcom Inc Avago Technologies Emulex Corp
СОБЫТИЯ
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|16.03.2022
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«Аэродиск» и Broadcom разработали Emulex-драйверы для СХД на «Эльбрусах»
вационных решений в области хранения данных и виртуализации и компания Broadcom, производитель широкого спектра полупроводниковой продукции, завершили разработку драйверов для fiber channel-адаптеров Emulex, совместимых с СХД на процессорах «Эльбрус». Об этом CNews сообщили представители «Аэродиска». Broadcom в линейке своей продукции выпускает чипы, которые используются в качестве компонен
|12.09.2013
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DSCon анонсировал новый 2-портовый конвергентный адаптер для шины PCIe 3.0 от Emulex
Компания DSCon, официальный дистрибьютор продуктов и решений Emulex, представила новый 2-портовый конвергентный адаптер 5-го поколения 16Gb Fibre Channel
|18.03.2010
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NetApp пополнила линейку своих продуктов для FCoE решениями Brocade, Emulex и VMware
ibre Channel over Ethernet (FCoE) и Data Center Bridging (DCB) решениями своих партнеров — Brocade, Emulex и VMware. Теперь у заказчиков NetApp появилось еще больше возможностей для создания вс
|12.08.2002
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NASDAQ: обвал акций Emulex потянул за собой весь рынок
уста, завершились падением индекса NASDAQ, которое было вызвано обвалом акций производителей устройств хранения данных, произошедшего после резкого понижения прогнозов по продажам и прибылям компании Emulex. Индексы широкого рынка смогли незначительно прибавить по итогам торгов. При этом все три основных индекса завершили неделю значительным ростом, и теперь участники торгов ожидают решения
|09.08.2001
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Производитель оборудования для сетей хранения данных Emulex объявил о неутешительных финансовых показателях и прогнозах
Калифорнийская компания-производитель оборудования для сетей хранения данных - Emulex - сообщила о неудовлетворительных финансовых показателях в текущем, четвертом квартале, и предупредила о снижении прогноза годового объема продаж в следующем финансовом году. Чистая квар
|22.01.2001
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Emulex будет поставлять Fibre Channel чип Dragonfly компании EMC
re Channel. Компания EMC будет применять его в своих системах хранения данных Symmetrix Enterprise. Emulex производит хост адаптеры для технологии Fibre Channel, концентраторы, специализированн
|08.12.2000
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Emulex купит Giganet за $645 млн.
Компания Emulex заявила, что для расширения своего ассортимента, приобретет частично принадлежащую ей Giganet за $645 млн. акциями. Эта сумма основывается на стоимости акций Emulex на момент закр
|11.09.2000
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Марк Джекоб, обвиняемый в афере с акциями Emulex, освобожден под залог в $100 000
23-летний американец Марк Джекоб (Mark Jakob), обвиняемый в афере с акциями компании Emulex, освобожден из тюрьмы под залог в $100 000, сообщает Upside Today. Марк Джекоб обвиняется в том, что он сделал фальшивое заявление от имени компании Emulex, которое было передано
|04.09.2000
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За публикацию ложной информации на Bloomberg и Internet Wire подали в суд
, что на прошлой неделе был арестован правоохранительными органами США 23-летний студент из Калифорнии по обвинению в биржевом мошенничестве, вызвавшем 50% падение акций телекоммуникационной компании Emulex. До 18 августа этот студент - Марк Симеон Джакоб (Mark Simeon Jakob) -работал в новостной компании Internet Wire. Джакоб отправил по электронной почте ложный пресс-релиз в IW и ряд други
|01.09.2000
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Арестован 23-летний студент, обесценивший акции Emulex в 2 раза
ральные правоохранительные органы США арестовали 23-летнего студента из Эль Сегундо, южная Калифорния, по обвинению в биржевом мошенничестве, вызвавшем 50% падение акций телекоммуникационной компании Emulex. Марк Симеон Джакоб (Mark Simeon Jakob) работал в новостной компании Internet Wire до 18 августа. Джакоб отправил по интернету электронное письмо в IW и ряд других изданий с подложным пр
|28.08.2000
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Рыночная стоимость Emulex упала на $2.5 млрд. из-за фальшивого пресс-релиза
Как сообщил CNET, фальшивый пресс-релиз от компании Emulex, производящей сетевое оборудование, привел к резкому падению курса ее акций. В пятницу была опубликована информация, согласно которой генеральный директор Emulex подает в отставку
|07.08.2000
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Курс акций Emulex вырос почти на 50% после сообщения о 3-кратном увеличении прибыли в 4м квартале
Акции американской компании Emulex Corp., владеющей собственной сетью передачи данных, резко поднялись в цене по итогам п
|09.08.1999
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Доход Emulex за 1999 финансовый год вырос на 15%
Компания Emulex подвела итоги четвертого финансового квартала. Доход увеличился на 46% до $20.5 млн. с $14.0 млн. за аналогичный период прошлого года. Прибыль составила $3 млн. или 39 центов на акцию, у
|04.08.1999
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Emulex планирует дробление акций
Компания Emulex объявила, что ее советом директоров было принято решение о дроблении акций в соотношении 2 к 1. После этого у Emulex будет около 17 млн. акций.
Broadcom Inc и организации, системы, технологии, персоны:
|Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
|OpenPOWER Foundation - Consortium 48 2
|SNIA - Storage Networking Industry Association 34 2
|PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 23 2
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