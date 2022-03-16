Broadcom Inc - Avago Technologies - Emulex Corp

«Аэродиск» и Broadcom разработали Emulex-драйверы для СХД на «Эльбрусах» вационных решений в области хранения данных и виртуализации и компания Broadcom, производитель широкого спектра полупроводниковой продукции, завершили разработку драйверов для fiber channel-адаптеров Emulex, совместимых с СХД на процессорах «Эльбрус». Об этом CNews сообщили представители «Аэродиска». Broadcom в линейке своей продукции выпускает чипы, которые используются в качестве компонен

DSCon анонсировал новый 2-портовый конвергентный адаптер для шины PCIe 3.0 от Emulex Компания DSCon, официальный дистрибьютор продуктов и решений Emulex, представила новый 2-портовый конвергентный адаптер 5-го поколения 16Gb Fibre Channel

NetApp пополнила линейку своих продуктов для FCoE решениями Brocade, Emulex и VMware ibre Channel over Ethernet (FCoE) и Data Center Bridging (DCB) решениями своих партнеров — Brocade, Emulex и VMware. Теперь у заказчиков NetApp появилось еще больше возможностей для создания вс

NASDAQ: обвал акций Emulex потянул за собой весь рынок уста, завершились падением индекса NASDAQ, которое было вызвано обвалом акций производителей устройств хранения данных, произошедшего после резкого понижения прогнозов по продажам и прибылям компании Emulex. Индексы широкого рынка смогли незначительно прибавить по итогам торгов. При этом все три основных индекса завершили неделю значительным ростом, и теперь участники торгов ожидают решения

Производитель оборудования для сетей хранения данных Emulex объявил о неутешительных финансовых показателях и прогнозах Калифорнийская компания-производитель оборудования для сетей хранения данных - Emulex - сообщила о неудовлетворительных финансовых показателях в текущем, четвертом квартале, и предупредила о снижении прогноза годового объема продаж в следующем финансовом году. Чистая квар

Emulex будет поставлять Fibre Channel чип Dragonfly компании EMC re Channel. Компания EMC будет применять его в своих системах хранения данных Symmetrix Enterprise. Emulex производит хост адаптеры для технологии Fibre Channel, концентраторы, специализированн

Emulex купит Giganet за $645 млн. Компания Emulex заявила, что для расширения своего ассортимента, приобретет частично принадлежащую ей Giganet за $645 млн. акциями. Эта сумма основывается на стоимости акций Emulex на момент закр

Марк Джекоб, обвиняемый в афере с акциями Emulex, освобожден под залог в $100 000 23-летний американец Марк Джекоб (Mark Jakob), обвиняемый в афере с акциями компании Emulex, освобожден из тюрьмы под залог в $100 000, сообщает Upside Today. Марк Джекоб обвиняется в том, что он сделал фальшивое заявление от имени компании Emulex, которое было передано

За публикацию ложной информации на Bloomberg и Internet Wire подали в суд , что на прошлой неделе был арестован правоохранительными органами США 23-летний студент из Калифорнии по обвинению в биржевом мошенничестве, вызвавшем 50% падение акций телекоммуникационной компании Emulex. До 18 августа этот студент - Марк Симеон Джакоб (Mark Simeon Jakob) -работал в новостной компании Internet Wire. Джакоб отправил по электронной почте ложный пресс-релиз в IW и ряд други

Арестован 23-летний студент, обесценивший акции Emulex в 2 раза ральные правоохранительные органы США арестовали 23-летнего студента из Эль Сегундо, южная Калифорния, по обвинению в биржевом мошенничестве, вызвавшем 50% падение акций телекоммуникационной компании Emulex. Марк Симеон Джакоб (Mark Simeon Jakob) работал в новостной компании Internet Wire до 18 августа. Джакоб отправил по интернету электронное письмо в IW и ряд других изданий с подложным пр

Рыночная стоимость Emulex упала на $2.5 млрд. из-за фальшивого пресс-релиза Как сообщил CNET, фальшивый пресс-релиз от компании Emulex, производящей сетевое оборудование, привел к резкому падению курса ее акций. В пятницу была опубликована информация, согласно которой генеральный директор Emulex подает в отставку

Курс акций Emulex вырос почти на 50% после сообщения о 3-кратном увеличении прибыли в 4м квартале Акции американской компании Emulex Corp., владеющей собственной сетью передачи данных, резко поднялись в цене по итогам п

Доход Emulex за 1999 финансовый год вырос на 15% Компания Emulex подвела итоги четвертого финансового квартала. Доход увеличился на 46% до $20.5 млн. с $14.0 млн. за аналогичный период прошлого года. Прибыль составила $3 млн. или 39 центов на акцию, у