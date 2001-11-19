Steel Connect - CMGI

Глава CMGI будет работать за $1 в год Исполнительный директор интернет-холдинга CMGI, в который входит целый ряд проектов, в том числе известный поисковик Alta Vista, объявил о том, что он снижает размер своей годовой зарплаты с $530 тысяч до $1. Кроме того, г-н Везерелл о

Топ-менеджеры хай-тека: работать за $1 нынче модно Впрочем, данную жертву совет директоров CMGI принять отказался, пообещав выплатить исполнительному директору бонус по итогам 2002 года. Сейчас же компании гордиться особенно нечем, ведь в 2001 финансовом году ее чистый убыток достиг

Убытки CMGI достигли $2,65 млрд. Венчурная интернет-компания CMGI объявила о том, что во втором квартале финансвого года ее убытки достигли $2,65 млрд. ($7,86 на акцию) по сравнению с $185,6 млн. ($0,74 на акцию) потерь за аналогичный период прошлого год

Инвесторы требуют отставки председателя CMGI На ежегодном собрании ряд акционеров компании CMGI призвал ее председателя Дэвида Везерелла (David Wetherell) уйти в отставку, сообщает Mer

CMGI и EMC заключили соглашение о партнерстве Компания CMGI объявила о заключении соглашения о партнерстве с компанией EMC, согласно которому технология хранения данных EMC будет использоваться на сайтах CMGI, сообщает CNET. В партнерстве пр

CMGI продает акции интернет-компаний Компания CMGI Inc. объявила о финансовой ситуации в компании и о продаже своих инвестиций в другие инт

CMGI пытается сбыть неприбыльные компании Интернет-холдинг CMGI Inc., владеющий долями более чем в 70 различных интернет-компаниях и управляющий многими

CMGI закроет несколько своих сайтов Компания CMGI Inc., занимающаяся инвестициями в интернет и являющаяся владельцем или держателем акций

Глава CMGI обвинил правительство США в спаде на рынке ценных бумаг Глава инвестиционного интернет-холдинга CMGI Inc. Дэвид Ветерелл (David Wetherell) обвинил правительство США в неправильной политике,

Имеющихся средств интернет-инкубатору CMGI хватит на два года Интернет-инкубатор CMGI, акции которого за последний год упали на 80%, объявил, что у него достаточно средств на проведение операций в течение, по крайней мере, двух лет, сообщает CNET. По словам представителей к

Интернет-инкубатор CMGI объявил об убытках в $663,6 млн. Интернет-инкубатор CMGI Inc., владеющий 70 сайтами, объявил о чистых убытках в четвертом квартале текущего года

CMGI приобретет Tribal Voice Компания CMGI, оператор доступа в интернет и разработчик специального программного обеспечения, объявил о том, что его дочерняя структура - компания CMGion , занимающаяся разработкой платформ для интерн

Cable&Wireless обменяла акции PCCW стоимостью в $500 млн. на акции CMGI телекоммуникационный оператор Cable & Wireless Plc. сообщил сегодня об обмене $500 миллионной доли своих акций в гонконговской Pacific Century CyberWorks на 4.3% акций в американской интернет-группе CMGI Inc. Обмен, обговоренный в феврале, когда C&W анонсировала продажу своего гонконговского подразделения компании PCCW, снизит долю C&W в PCCW с 20.2% до 19.1%.

Инвестиционная компания CMGI, возможно, купит ряд европейских интернет-провайдеров Инвестиционная компания CMGI в настоящее время рассматривает варианты покупки европейских интернет-компаний, в том чи

Compaq и CMGI вкладывают $20 млн. в совместный портал для служащих Производитель персональных компьютеров Compaq Computer Corp. и венчурная фирма CMGI Inc., создатель и владелец портала Alta Vista, анонсировали совместное предприятие по запуску портала, предоставляющего продукты и услуги для служащих. Компании вкладывают в новый проект $

CMGI подписала соглашение о предоставлении услуг пользователям Compaq Presario Компании Compaq Computer и CMGI подписали соглашение, по условиям которого услуги CMGI будут доступны пользователям Интернет-ПК Presario, которые будут представлены в My Presario Internet Activity Center. В частно

Engage - фирма, занимающаяся рекламой - получает $75 млн. финансирования от Compaq и CMGI потратит на свои расходы по работе фирмы. Из этой суммы $50 млн. предоставила материнская компания CMGI Inc."s, а $25 млн. - крупный производитель компьютеров Compaq Computer Corp.. В обмен на

CMGI, Sun и Novell планируют создать совместную сетевую сервисную компанию Компании CMGI, Sun Microsystems и Novell объявили о намерении создать совместное предприятие, которое будет предоставлять сетевые услуги Web-сайтам, а также ISP- и ASP-компаниям. Компания будет носить и

CMGI запланировала первичное предложение акций AltaVista Компания CMGI объявила о своих планах провести первичное предложение акций поисковой системы AltaVista, чьим владельцем она является. Планируется продать около 14.8 млн. по цене от $18 до $20, таким обр

SoftNet, CMGI и Compaq создадут партнёрство SoftNet Zone Компания SoftNet Systems сообщила, что будет формировать новую компанию SoftNet Zone совместно с CMGI и Compaq Computer. Цель партнёрства - предоставление мобильных сетевых решений для крупных потребителей, таких как аэропорты, пресс-центры, отели и др. Начальный капитал новой компании сос

SoftNet, CMGI, Compaq создают совместное предприятие для предоставления беспроводного доступа в Интернет в аэропортах и отелях SoftNet Systems, провайдер кабельного доступа в Интернет, объявил о создании совместного с CMGI и Compaq Computer предприятия, цель которого предоставить беспроводный доступ в Интернет в аэропортах и отелях. SoftNet и его партнеры инвестируют $100 млн. в это новое предприятие, SoftNe

CMGI купит онлайновый аукцион uBid за $407 млн. Инвестиционная компания CMGI объявила о своем намерении купить онлайновый аукцион uBid.com. Сделка оценивается в $407 млн. CMGI намерен изменить направленность этого аукциона, который в настоящее время нацелен

CMGI создает отделение CMGI Asia для работы на азиатском рынке Фирма CMGI, занимающаяся инвестициями в Интернет-компании, и Гонконгская фирма Pacific Century Cybe

CMGI создает венчурный фонд в $1 млрд Компания CMGI объявила о создании очередного венчурного фонда, @Ventures Technology Fund. Он ориентирован на проведение инвестиций в компании, предлагающие Интернет технологии и инфраструктуры. Размер ф

CMGI купит Equilibrium намерении купить фирму Equilibrium. Эта компания является разработчиком приложений для автоматизации публикации и обновления сайтов в Интернет. Благодаря этой сделке, компании находящиеся под крылом CMGI получат в свое распоряжение первоклассную инфраструктуру для размещения информации в Интернет. Финансовые условия договора остались неизвестными.

Бывший президент NBC Television требует с CMGI через суд $50 млн. Компания CMGI отказалась выполнить условия контракта с Neil Braun, бывшим президентом NBC Television, которое принадлежит CMGI. По условиям договора компания должна бывшему президенту пакет акций

Бывший администратор CMGI требует от компании миллионы долларов Компания из Массачусетса, США, CMGI (CMGI: 278.12 [+7.31]), успешно инвестирующая в Интернет-предприятия, отказалась оплатить контракт о трудоустройстве, обеспечивающий бывшего президента NBC как минимум $50 млн. экви

Акции CMGI взлетают на обьявлении сплита 2 к 1 Котировки CMGI Inc., венчурного Интернет-фонда, взлетели на 20% после обьявления о снижении ранее обьяв

CMGI AltaVista проведёт первичное размещение для привлечения $300 млн. AltaVista Co., принадлежащая компании CMGI, оператор популярного поискового сервера, подала заявку на привлечение $300 млн. путём первичного размещения акций. Доходы от продажи акций планируется использовать для проведения рекламны

По итогам первого финансового квартала убыток CMGI составил $117.4 млн Компания CMGI сообщила, что по итогам первого финансового квартала ее убыток составил $117.4 млн. или $1.08 на акцию. За аналогичный период прошлого года компания получила прибыль $38.3 млн. или 42 цент

CMGI объявляет о создании филиала по программному обеспечению для электронной торговли Официальные лица компании CMGI объявили о создании филиала CMGI Solutions, который будет разрабатывать ПО для ра

Compaq, CMGI и китайское госпредприятие Information Investment Inc планируют создание СП Шанхай Американский производитель компьютеров Compaq, интернет-холдинг CMGI и Shanghai китайское госпредприятие Information Investment Inc намерены провести совместную работу над проектом по развитию интернет в Китае. Целью является создание в Шархае совместного п

CMGI метит на второе место среди Интернет компаний по сумме дохода Компания CMGI, оперирующая венчурными фондами в Интернет, планирует ни много ни мало стать второй по величине Интернет компанией в плане доходов после America Online. Причем это должно произойти уже к к

Прибыль CMGI в четвёртом квартале составила $452,7 млн Компания CMGI опубликовала итоги четвертого финансового квартала. Прибыль составила $452,7 млн. или 4,74 на акцию. Для сравнения за четвертый квартал прошлого года прибыль составила всего $27,1 млн. или

CMGI покупает AdForce за $500 млн Инвестиционная компания CMGI - одна из самых известных в области вложения средств в Интернет-бизнес. На этот раз объектом ее внимания стала AdForce, занимающаяся различными Web-услугами. AdForce пополнит "коллекцию" <

CMGI намерена купить AltaVista за $2,3 млрд Компания CMGI объявила о покупке контрольного пакета акций компании AltaVista за $2,3 млрд. В результате сделки у Compaq, который является владельцем AltaVista в настоящее время, останется только 17% ак

CMGI ведет переговоры о покупке AltaVista Компания CMGI ведет переговоры о покупке портала AltaVista, который в настоящее время принадлежит компании Compaq. Размер сделки оценивается в сумму свыше $2 млрд. Данные об этом были опубликованы в Jag