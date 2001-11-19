Steel Connect CMGI
|19.11.2001
Глава CMGI будет работать за $1 в год
Исполнительный директор интернет-холдинга CMGI, в который входит целый ряд проектов, в том числе известный поисковик Alta Vista, объявил о том, что он снижает размер своей годовой зарплаты с $530 тысяч до $1. Кроме того, г-н Везерелл о
|19.11.2001
Топ-менеджеры хай-тека: работать за $1 нынче модно
Впрочем, данную жертву совет директоров CMGI принять отказался, пообещав выплатить исполнительному директору бонус по итогам 2002 года. Сейчас же компании гордиться особенно нечем, ведь в 2001 финансовом году ее чистый убыток достиг
|15.03.2001
Убытки CMGI достигли $2,65 млрд.
Венчурная интернет-компания CMGI объявила о том, что во втором квартале финансвого года ее убытки достигли $2,65 млрд. ($7,86 на акцию) по сравнению с $185,6 млн. ($0,74 на акцию) потерь за аналогичный период прошлого год
|27.12.2000
|CMGI собирается продать финансовый сайт AltaVista
|21.12.2000
Инвесторы требуют отставки председателя CMGI
На ежегодном собрании ряд акционеров компании CMGI призвал ее председателя Дэвида Везерелла (David Wetherell) уйти в отставку, сообщает Mer
|19.12.2000
CMGI и EMC заключили соглашение о партнерстве
Компания CMGI объявила о заключении соглашения о партнерстве с компанией EMC, согласно которому технология хранения данных EMC будет использоваться на сайтах CMGI, сообщает CNET. В партнерстве пр
|15.12.2000
CMGI продает акции интернет-компаний
Компания CMGI Inc. объявила о финансовой ситуации в компании и о продаже своих инвестиций в другие инт
|14.11.2000
CMGI пытается сбыть неприбыльные компании
Интернет-холдинг CMGI Inc., владеющий долями более чем в 70 различных интернет-компаниях и управляющий многими
|08.11.2000
CMGI закроет несколько своих сайтов
Компания CMGI Inc., занимающаяся инвестициями в интернет и являющаяся владельцем или держателем акций
|27.10.2000
Глава CMGI обвинил правительство США в спаде на рынке ценных бумаг
Глава инвестиционного интернет-холдинга CMGI Inc. Дэвид Ветерелл (David Wetherell) обвинил правительство США в неправильной политике,
|09.10.2000
Имеющихся средств интернет-инкубатору CMGI хватит на два года
Интернет-инкубатор CMGI, акции которого за последний год упали на 80%, объявил, что у него достаточно средств на проведение операций в течение, по крайней мере, двух лет, сообщает CNET. По словам представителей к
|22.09.2000
Интернет-инкубатор CMGI объявил об убытках в $663,6 млн.
Интернет-инкубатор CMGI Inc., владеющий 70 сайтами, объявил о чистых убытках в четвертом квартале текущего года
|18.09.2000
CMGI приобретет Tribal Voice
Компания CMGI, оператор доступа в интернет и разработчик специального программного обеспечения, объявил о том, что его дочерняя структура - компания CMGion , занимающаяся разработкой платформ для интерн
|29.08.2000
Cable&Wireless обменяла акции PCCW стоимостью в $500 млн. на акции CMGI
телекоммуникационный оператор Cable & Wireless Plc. сообщил сегодня об обмене $500 миллионной доли своих акций в гонконговской Pacific Century CyberWorks на 4.3% акций в американской интернет-группе CMGI Inc. Обмен, обговоренный в феврале, когда C&W анонсировала продажу своего гонконговского подразделения компании PCCW, снизит долю C&W в PCCW с 20.2% до 19.1%.
|09.08.2000
Инвестиционная компания CMGI, возможно, купит ряд европейских интернет-провайдеров
Инвестиционная компания CMGI в настоящее время рассматривает варианты покупки европейских интернет-компаний, в том чи
|13.07.2000
Compaq и CMGI вкладывают $20 млн. в совместный портал для служащих
Производитель персональных компьютеров Compaq Computer Corp. и венчурная фирма CMGI Inc., создатель и владелец портала Alta Vista, анонсировали совместное предприятие по запуску портала, предоставляющего продукты и услуги для служащих. Компании вкладывают в новый проект $
|27.06.2000
CMGI подписала соглашение о предоставлении услуг пользователям Compaq Presario
Компании Compaq Computer и CMGI подписали соглашение, по условиям которого услуги CMGI будут доступны пользователям Интернет-ПК Presario, которые будут представлены в My Presario Internet Activity Center. В частно
|21.06.2000
Engage - фирма, занимающаяся рекламой - получает $75 млн. финансирования от Compaq и CMGI
потратит на свои расходы по работе фирмы. Из этой суммы $50 млн. предоставила материнская компания CMGI Inc."s, а $25 млн. - крупный производитель компьютеров Compaq Computer Corp.. В обмен на
|12.04.2000
CMGI, Sun и Novell планируют создать совместную сетевую сервисную компанию
Компании CMGI, Sun Microsystems и Novell объявили о намерении создать совместное предприятие, которое будет предоставлять сетевые услуги Web-сайтам, а также ISP- и ASP-компаниям. Компания будет носить и
|13.03.2000
CMGI запланировала первичное предложение акций AltaVista
Компания CMGI объявила о своих планах провести первичное предложение акций поисковой системы AltaVista, чьим владельцем она является. Планируется продать около 14.8 млн. по цене от $18 до $20, таким обр
|11.02.2000
SoftNet, CMGI и Compaq создадут партнёрство SoftNet Zone
Компания SoftNet Systems сообщила, что будет формировать новую компанию SoftNet Zone совместно с CMGI и Compaq Computer. Цель партнёрства - предоставление мобильных сетевых решений для крупных потребителей, таких как аэропорты, пресс-центры, отели и др. Начальный капитал новой компании сос
|11.02.2000
SoftNet, CMGI, Compaq создают совместное предприятие для предоставления беспроводного доступа в Интернет в аэропортах и отелях
SoftNet Systems, провайдер кабельного доступа в Интернет, объявил о создании совместного с CMGI и Compaq Computer предприятия, цель которого предоставить беспроводный доступ в Интернет в аэропортах и отелях. SoftNet и его партнеры инвестируют $100 млн. в это новое предприятие, SoftNe
|11.02.2000
CMGI купит онлайновый аукцион uBid за $407 млн.
Инвестиционная компания CMGI объявила о своем намерении купить онлайновый аукцион uBid.com. Сделка оценивается в $407 млн. CMGI намерен изменить направленность этого аукциона, который в настоящее время нацелен
|26.01.2000
CMGI создает отделение CMGI Asia для работы на азиатском рынке
Фирма CMGI, занимающаяся инвестициями в Интернет-компании, и Гонконгская фирма Pacific Century Cybe
|25.01.2000
CMGI создает венчурный фонд в $1 млрд
Компания CMGI объявила о создании очередного венчурного фонда, @Ventures Technology Fund. Он ориентирован на проведение инвестиций в компании, предлагающие Интернет технологии и инфраструктуры. Размер ф
|30.12.1999
CMGI купит Equilibrium
намерении купить фирму Equilibrium. Эта компания является разработчиком приложений для автоматизации публикации и обновления сайтов в Интернет. Благодаря этой сделке, компании находящиеся под крылом CMGI получат в свое распоряжение первоклассную инфраструктуру для размещения информации в Интернет. Финансовые условия договора остались неизвестными.
|29.12.1999
Бывший президент NBC Television требует с CMGI через суд $50 млн.
Компания CMGI отказалась выполнить условия контракта с Neil Braun, бывшим президентом NBC Television, которое принадлежит CMGI. По условиям договора компания должна бывшему президенту пакет акций
|28.12.1999
Бывший администратор CMGI требует от компании миллионы долларов
Компания из Массачусетса, США, CMGI (CMGI: 278.12 [+7.31]), успешно инвестирующая в Интернет-предприятия, отказалась оплатить контракт о трудоустройстве, обеспечивающий бывшего президента NBC как минимум $50 млн. экви
|23.12.1999
Акции CMGI взлетают на обьявлении сплита 2 к 1
Котировки CMGI Inc., венчурного Интернет-фонда, взлетели на 20% после обьявления о снижении ранее обьяв
|20.12.1999
CMGI AltaVista проведёт первичное размещение для привлечения $300 млн.
AltaVista Co., принадлежащая компании CMGI, оператор популярного поискового сервера, подала заявку на привлечение $300 млн. путём первичного размещения акций. Доходы от продажи акций планируется использовать для проведения рекламны
|17.12.1999
По итогам первого финансового квартала убыток CMGI составил $117.4 млн
Компания CMGI сообщила, что по итогам первого финансового квартала ее убыток составил $117.4 млн. или $1.08 на акцию. За аналогичный период прошлого года компания получила прибыль $38.3 млн. или 42 цент
|15.12.1999
CMGI объявляет о создании филиала по программному обеспечению для электронной торговли
Официальные лица компании CMGI объявили о создании филиала CMGI Solutions, который будет разрабатывать ПО для ра
|15.12.1999
Compaq, CMGI и китайское госпредприятие Information Investment Inc планируют создание СП
Шанхай Американский производитель компьютеров Compaq, интернет-холдинг CMGI и Shanghai китайское госпредприятие Information Investment Inc намерены провести совместную работу над проектом по развитию интернет в Китае. Целью является создание в Шархае совместного п
|17.11.1999
CMGI метит на второе место среди Интернет компаний по сумме дохода
Компания CMGI, оперирующая венчурными фондами в Интернет, планирует ни много ни мало стать второй по величине Интернет компанией в плане доходов после America Online. Причем это должно произойти уже к к
|29.09.1999
Прибыль CMGI в четвёртом квартале составила $452,7 млн
Компания CMGI опубликовала итоги четвертого финансового квартала. Прибыль составила $452,7 млн. или 4,74 на акцию. Для сравнения за четвертый квартал прошлого года прибыль составила всего $27,1 млн. или
|21.09.1999
CMGI покупает AdForce за $500 млн
Инвестиционная компания CMGI - одна из самых известных в области вложения средств в Интернет-бизнес. На этот раз объектом ее внимания стала AdForce, занимающаяся различными Web-услугами. AdForce пополнит "коллекцию" <
|20.08.1999
|Compaq и CMGI решили судьбу портала AltaVista
|30.06.1999
CMGI намерена купить AltaVista за $2,3 млрд
Компания CMGI объявила о покупке контрольного пакета акций компании AltaVista за $2,3 млрд. В результате сделки у Compaq, который является владельцем AltaVista в настоящее время, останется только 17% ак
|24.06.1999
CMGI ведет переговоры о покупке AltaVista
Компания CMGI ведет переговоры о покупке портала AltaVista, который в настоящее время принадлежит компании Compaq. Размер сделки оценивается в сумму свыше $2 млрд. Данные об этом были опубликованы в Jag
|14.05.1999
Gateway инвестирует в CMGI $200 млн
Компании Gateway 2000 и CMGI заключили договор, согласно которому Gateway инвестирует в венчурную фирму $200 млн. Со
