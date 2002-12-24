Yahoo! Inktomi WebSpective Software

Yahoo! Inktomi - WebSpective Software

СОБЫТИЯ

24.12.2002 Yahoo! купит поисковую машину Inktomi

Поглощение Inktomi, как ожидается, завершится к апрелю 2003 года и обойдется Yahoo! в $235 млн. или $1,65 за обычную акцию компании, ничтожно малую сумму, учитывая, что в эпоху расцвета дот-комов в марте

24.12.2002 Yahoo! купит Inktomi за $235 млн.

Интернет-гигант Yahoo! заявил 23 декабря о своем намерении приобрести за $235 млн. компанию Inktomi, разработчика технологии для поиска информации в Сети, стремительно теряющую свои рыночные позиции после краха дот-комов. Как утверждают аналитики, эта сделка изменит текущую расстановк
04.04.2001 Compaq и Inktomi заключили партнерское соглашение по разработке специализированных сетевых серверов

Корпорации Compaq Computer и компания Inktomi, специализирующаяся на создании сетевого программного обеспечения, подписали соглашение, согласно которому Compaq становится партнером Inktomi (Premier Design Partner) по разрабо
22.02.2001 Hewlett-Packard будет продавать кэширующие серверные устройства с ПО от Inktomi

Компании Hewlett-Packard и Inktomi договорились о совместных поставках кэширующих серверных устройств. Три модели устройств от Hewlett-Packard будут использовать ПО Traffic Server от Inktomi. Для Hewlett-Packard э
05.01.2001 После объявления о снижении прогноза прибыли акции Inktomi снизились на 25%

В четверг курс акций компании Inktomi, одним из направлений деятельности которой является разработка технологий кэширования, снизился на 25% (-$4,63 до $13,88). В процессе торгов он достигал отметки $13,56, что очень близко
04.01.2001 Inktomi предупредила о снижении прибыли в четвертом квартале

В среду компания Inktomi, производящая оборудование для интернет-инфраструктуры, сообщила, что ее прибыль в четвертом квартале будет ниже предсказанной аналитиками. После того, как во вторник несколько влиятель
27.10.2000 Чистая прибыль Inktomi в четвертом квартале составила 7 центов на акцию

Компания Inktomi, специализирующаяся на создании технологий поиска и продуктов, способствующих увеличению скорости работы интернета, представила отчет за четвертый квартал, сообщает Upside Today. В четв
14.09.2000 Inktomi купит онлайновую вещательную компанию FastForward Networks за $1,3 млрд.

Inktomi объявила о своем решении купить частную компанию FastForward Networks , занимающуюся разработкой технологий онлайнового вещания в интернете. Стоимость сделки составляет $1,3 млрд. Компания Inktomi обменяет 11,9 млн. своих акций на все выпущенные в обращение акции, купоны и опционы Fast Forward Networks. Inktomi, занимающаяся технологиями контроля трафиком и поиском в интер
14.09.2000 Inktomi приобретет FastForward Networks за $1,3 млрд. в акциях

Компания Inktomi Corp., специализирующаяся на разработке ПО для ускорения передачи данных через интерн
24.08.2000 Новая служба AOL, Inktomi и Adero ускорит поиск информации в Сети

America Online (AOL), Inktomi и Adero образовали альянс с целью помочь пользователям интернета ускорить поиск информации, сообщает CNET. Созданная ими служба Content Bridge позволит ускорить связь между провайдерами
24.07.2000 Прибыль Inktomi за 3-й квартал в два раза превысила прогнозируемую

Компания Inktomi, разрабатывающая поисковые механизмы для Интернет, опубликовала результаты третьего финансового квартала. Прибыль составила $4.5 млн. или 4 цента на акцию, что в два раза превысило прог
21.07.2000 Компания Inktomi впервые стала прибыльной по итогам квартала и утроила объем продаж

акцию. Таким образом, компания впервые закончила финансовый квартал с показателями прибыли. Оборот Inktomi за квартал достиг $61,5 млн., что более чем в три раза больше чем в 1999 году. Оборот
09.06.2000 Разработчик ПО Inktomi приобретет Ultraseek за $344 млн.

Компания Inktomi Corp., разрабатывающая ПО для инфраструктуры Интернет, заявила сегодня о приобретении
04.05.2000 Nokia договорилась с Inktomi о поставке ПО для инфраструктуры мобильных сетей

Разработчик ПО для Интернет-инфраструктуры, компания Inktomi Corp. (NASDAQ: INKT) и подразделение Nokia по развитию инфраструктур - Nokia Networks
15.03.2000 Inktomi объявила о выходе на рынок продажи ПО и услуг для беспроводных сетей

Компания Inktomi, крупный разработчик поисковых технологий в Интернет, объявила о своем выходе на рынок беспроводных сетей. Она намерена поставлять свое ПО и услуги операторам беспроводных сетей, Интене
09.12.1999 Digital Island получит инвестиции от Sun Micro и Inktomi

Island Inc. заявила что получит в ближайшее время инвестиций на $26 млн. от Sun Microsystems Inc. и Inktomi Corp. на расширение своих каналов сети Интернет. Акции компании выросли в цене в два

06.12.1999 Inktomi увеличивает вдвое количество акций после их бурного роста

Компания Inktomi Corp., производитель ПО для поиска в сети Интернет, заявила о двойном увеличении коли
10.11.1999 Inktomi и LookSmart объявляют о сотрудничестве

Провайдер поисковых технологий, Inktomi и компания LookSmart, занимающаяся Web-директориями, объявили о сотрудничестве и намерении совместно представлять свои услуги в Интернет. Компании будут предоставлять поисковые системы

05.11.1999 Кэш-сервер Web-приложений Intel-Inktomi будет работать под управлением Solaris

ОС Solaris в качестве основы для своих серверных приложений в следующем году. Первое появление таких серверов состоялось на выставке ISPCON на прошлой неделе. Фактически они представляют собой машины Inktomi Traffic Server, разработанные при участии Intel. Выбор Intel в пользу Solaris основан по крайней мере двумя причинами. Первая - исключительно преемственная, так как около 90% приложений
21.09.1999 Inktomi заключает договоры с Microsoft и InterNAP

Компания Inktomi, поставщик поисковых и роутинговых услуг в Интернет, объявила о заключении договора с Microsoft на использование в своих Web-приложениях Windows Media Technologies, ее технологии переда
17.09.1999 Inktomi покупает провайдера Интернет-контента WebSpective Software

Компания Inktomi заявила о том, что покупает за $106 млн WebSpective Software, провайдера Интернет-контента и отслеживающего ПО. Приобретение призвано помочь в доработке собственного ПО Inktomi -
08.09.1999 Digital Island, Inktomi и RealNetworks создают сеть для трансляции видео через Интернет

Интернет все чаще используется для трансляции аудио и видеоматериалов в реальном времени. Так, компании Digital Island, Inktomi и RealNetworks объявили о создании всемирной сети специально предназначенной для этих целей. Для этих целей будет использована сеть Digital Island, в которую будет интегрировано ПО Real
16.06.1999 Inktomi представила новую технологию для поисковых механизмов

Компания Inktomi представила новую технологию Directory Engine, которая будет использована в поисковых механизмах для организации информации по различным категориям. Эта технология позволит заменить руч
27.04.1999 Inktomi заключила соглашения с Network Computer и Spyglass на совместные поставки ПО

Компания Inktomi заключила два договора с фирмами Network Computer (NCI) и Spyglass. По соглашению Inktomi будет поставлять Интернет-провайдерам свое ПО для Web-кэширования Traffic Server вместе

26.04.1999 Inktomi приобретет Impulse Buy

Компания Inktomi сообщила о намерении купить фирму Impulse Buy, разработчика ПО для электронной коммерции. Сумма сделки составляет около $113 млн. Программное обеспечение Impulse Buy будет интегрировано
18.01.1999 Inktomi продолжает терпеть убытки

По данным компании Inktomi, ее доходы за первый финансовый квартал возросли в 4 с лишним раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - с $2,4 млн. до $10,7 млн. Несмотря на это, убытки составили $6,4 м
15.01.1999 Centraal и Inktomi заключили договор на распространение RealNames

Компании Centraal и Inktomi, производитель поискового ПО для Интернет, подписали соглашение на распространение ПО Centraal - RealNames. Он позволяет использовать для навигации в Сети простые ключевые слова вместо

30.12.1998 Intel намерена продать часть акций Inktomi и CNET

Согласно данным, поданым корпорацией Intel в комиссию по ценным бумагам и фондовым биржам (Securities and Exchange Commission), Intel намеревается продать 127,500 акций компании Inktomi на общую сумму $18,3 млн и 65,000 акций CNET: The Computer Network на общую сумму $4 млн. На сегодняшний день Intel является владельцем 801,253 (5.4%) акций CNET. Какой частью Inktom
24.11.1998 Inktomi снабдит ICQ поисковой системой

America On-Line и ее подразделение ICQ заявили, что будут использовать поисковую технологию Inktomi на своем портале ICQ99, намеченную к выпуску в тестовой версии в ближайшие недели. Технология будет интегрирована в главное клиентское меню ICQ и сможет осуществлять поиск по Интернет п
24.11.1998 Inktomi снабдит ICQ поисковой системой

America On-Line и ее подразделение ICQ заявили, что будут использовать поисковую технологию Inktomi на своем портале ICQ99, намеченную к выпуску в тестовой версии в ближайшие недели. Технология будет интегрирована в главное клиентское меню ICQ и сможет осуществлять поиск по Интернет п

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837