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Chavet Laurent Шаве Лоран

СОБЫТИЯ


12.07.2004 Поисковик Microsoft разрабатывает хакер 3

Публикаций - 2, упоминаний - 5

Chavet Laurent и организации, системы, технологии, персоны:

Yahoo Native - Yahoo Advertising - Yahoo SmartAds - Yahoo Search Marketing - Yahoo Gemini - Yahoo Overture (GoTo.com) - Overture Services 114 2
AltaVista Search Engine 202 2
Microsoft Corporation 25775 2
Oracle Siebel Systems 519 1
Google LLC 12690 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 1
Yahoo! Inktomi - WebSpective Software 118 1
InterActiveCorp - Ask.com - AskJeeves.com 127 1
HPE Compaq - Digital Equipment Corporation - DEC 65 1
Yahoo! 3726 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 1
Dell EMC 5180 1
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Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3023 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
США - Вашингтон - Редмонд 238 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 1
США - Калифорния 4829 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
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