Google News - Google Play Newsstand - новостной агрегатор

В России заблокировали «Google Новости» Роскомнадзор заблокировал «Google Новости» Роскомнадзор заблокировал доступ к агрегатору новостей «Google Новости

Google выпустил Android-приложение «Google Play Пресса» Владельцам Android-устройств теперь доступно новое приложение от Google — «Google Play Пресса», где можно подписаться на крупнейшие российские газеты, журналы, а также интернет-издания. Об этом говорится в заявлении компании Google, поступившем в редакцию CNews. Чем б

Google отправил "под нож" очередные сервисы своих сервисах. На этот раз «под нож» попали: AdSense for Feeds, Classic Plus, Spreadsheet Gadgets, Google News Badges, Recommended Sections и Places Directory. AdSense for Feeds позволял рекла

В сервисе «Новости Google» появился раздел Выбор редакции Компания Google объявила о том, что в сервисе «Новости Google» появилась новая функция - Выбор редакции. Это специальный раздел на главной с

Новости АР вернулись на Google News Новостной контент агентства Associated Press вернулся на сервис Google News. До этого он отсутствовал на Google News более месяца из-за того, что компании не смогли договориться по поводу лицензионного соглашения. «У нас есть лицензионное соглашение

Google News остался без новостей Associated Press Новостной сервис Google News перестал размещать у себя новые материалы от агентства Associated Press. В ответ на запрос «The Associated Press» сервис не показывает никаких материалов, выпущенных после 23 декабр

Google начал размещать рекламу в Google News Компания Google вчера, 26 февраля, объявила о том, что начала размещать рекламу в результатах поиска в своем сервисе Google News для пользователей из США. Об этом представители Google сообщили в официальном блоге компании. «Теперь, когда вы вводите какой-либо поисковый запрос в строке поиска на Google News

Google News «подружился» с АР, АFP и Canadian Press Компания Google в пятницу, 31 августа, на своем сервисе Google News начала предоставлять доступ к материалам от ведущих новостных агентств Associated Press, Agence France-Presse, The Press Association in the United Kingdom и The Canadian Press. Тепе

Google «скрестил» Google News и YouTube Компания Google добавила в свой новостной сервис Google News новую функцию, с помощью которой новости на сайте будут дополняться видеороликами на ту же тему. Под текстом новости будут помещаться ссылки на данное видео, сообщается в официально

Google News теперь можно комментировать Сервис Google News добавил возможность писать комментарии к новостям, сообщает Mashable. Однако, свои комментарии могут оставлять не только обычные пользователи, но также люди или организации, которые

Google News не может договориться с бельгийскими СМИ Google на этой неделе подала апелляцию против решения суда Бельгии о том, что компания нарушила авторские права бельгийских газет, включив их в списки сервиса Google News, сообщает BBC. Рассмотрение апелляции назначено на 17-ое июля, но представители Google собираются попросить у суда об отсрочке, так как компания намеревается самостоятельно урегулир

Google News будет платить своим «источникам»? Google договорился с несколькими британскими новостными сайтами о добавлении их новостей в поисковую систему Google News, сообщила воскресная газета Sunday Herald. Предположительно, Google заплатил владельцам ресурсов за добавление в базу новостей, однако информация об этом держится в секрете. Если вы

Google News предлагает экспорт заголовков новостей Сервис поиска новостей Google News предлагает инструмент экспорта заголовков новостей на другие сайты. Код сделан на

Google News запущен на русском языке рафию. Если пользователи хотят прочесть весь текст и увидеть фотографию в полном масштабе, они переходят на соответствующий веб-сайт по гиперссылке в заголовке. Заголовки новостей на главной странице Google News отбираются специальной компьютерной программой по алгоритму, учитывающему несколько факторов, включая то, как часто и на каких сайтах, помимо Google News, появляется новость,

Google News локализовали на русский язык Google локализировал сервис автоматической агрегации новостей Google News на русский язык. Теперь новостной движок Google собирает данные из русскоязычных

Google News улучшил управление индексированием списком страниц для роботов поисковых систем, какие статьи можно публиковать на портале, а какие нет. Кроме того, на специальной странице редакторы смогут отслеживать, какие статьи попали в подборку Google News, и какие ошибки были обнаружены роботом при индексировании. Информация об ошибках позволит исправить их. Прежняя версия системы управления индексированием на Google News был

Google News вышел из бета-версии Google объявила о переводе новостного сервиса Google News из состояния бета-версии в рабочую, а также о добавлении нескольких новых функций. Google News был представлен в сентябре 2002 года. Сервис доставляет новостные статьи «класт