Google News - Google Play Newsstand - новостной агрегатор

|24.03.2022
|
В России заблокировали «Google Новости»
Роскомнадзор заблокировал «Google Новости» Роскомнадзор заблокировал доступ к агрегатору новостей «Google Новости
|16.09.2014
|
Google выпустил Android-приложение «Google Play Пресса»
Владельцам Android-устройств теперь доступно новое приложение от Google — «Google Play Пресса», где можно подписаться на крупнейшие российские газеты, журналы, а также интернет-издания. Об этом говорится в заявлении компании Google, поступившем в редакцию CNews. Чем б
|01.10.2012
|
Google отправил "под нож" очередные сервисы
своих сервисах. На этот раз «под нож» попали: AdSense for Feeds, Classic Plus, Spreadsheet Gadgets, Google News Badges, Recommended Sections и Places Directory. AdSense for Feeds позволял рекла
|30.03.2012
|
В сервисе «Новости Google» появился раздел Выбор редакции
Компания Google объявила о том, что в сервисе «Новости Google» появилась новая функция - Выбор редакции. Это специальный раздел на главной с
|10.02.2010
|
Новости АР вернулись на Google News
Новостной контент агентства Associated Press вернулся на сервис Google News. До этого он отсутствовал на Google News более месяца из-за того, что компании не смогли договориться по поводу лицензионного соглашения. «У нас есть лицензионное соглашение
|12.01.2010
|
Google News остался без новостей Associated Press
Новостной сервис Google News перестал размещать у себя новые материалы от агентства Associated Press. В ответ на запрос «The Associated Press» сервис не показывает никаких материалов, выпущенных после 23 декабр
|27.02.2009
|
Google начал размещать рекламу в Google News
Компания Google вчера, 26 февраля, объявила о том, что начала размещать рекламу в результатах поиска в своем сервисе Google News для пользователей из США. Об этом представители Google сообщили в официальном блоге компании. «Теперь, когда вы вводите какой-либо поисковый запрос в строке поиска на Google News
|03.09.2007
|
Google News «подружился» с АР, АFP и Canadian Press
Компания Google в пятницу, 31 августа, на своем сервисе Google News начала предоставлять доступ к материалам от ведущих новостных агентств Associated Press, Agence France-Presse, The Press Association in the United Kingdom и The Canadian Press. Тепе
|23.08.2007
|
Google «скрестил» Google News и YouTube
Компания Google добавила в свой новостной сервис Google News новую функцию, с помощью которой новости на сайте будут дополняться видеороликами на ту же тему. Под текстом новости будут помещаться ссылки на данное видео, сообщается в официально
|08.08.2007
|
Google News теперь можно комментировать
Сервис Google News добавил возможность писать комментарии к новостям, сообщает Mashable. Однако, свои комментарии могут оставлять не только обычные пользователи, но также люди или организации, которые
|06.07.2007
|
Google News не может договориться с бельгийскими СМИ
Google на этой неделе подала апелляцию против решения суда Бельгии о том, что компания нарушила авторские права бельгийских газет, включив их в списки сервиса Google News, сообщает BBC. Рассмотрение апелляции назначено на 17-ое июля, но представители Google собираются попросить у суда об отсрочке, так как компания намеревается самостоятельно урегулир
|22.05.2007
|
Google News будет платить своим «источникам»?
Google договорился с несколькими британскими новостными сайтами о добавлении их новостей в поисковую систему Google News, сообщила воскресная газета Sunday Herald. Предположительно, Google заплатил владельцам ресурсов за добавление в базу новостей, однако информация об этом держится в секрете. Если вы
|21.02.2007
|
Google News предлагает экспорт заголовков новостей
Сервис поиска новостей Google News предлагает инструмент экспорта заголовков новостей на другие сайты. Код сделан на
|12.12.2006
|
Google News запущен на русском языке
рафию. Если пользователи хотят прочесть весь текст и увидеть фотографию в полном масштабе, они переходят на соответствующий веб-сайт по гиперссылке в заголовке. Заголовки новостей на главной странице Google News отбираются специальной компьютерной программой по алгоритму, учитывающему несколько факторов, включая то, как часто и на каких сайтах, помимо Google News, появляется новость,
|12.12.2006
|
Google News локализовали на русский язык
Google локализировал сервис автоматической агрегации новостей Google News на русский язык. Теперь новостной движок Google собирает данные из русскоязычных
|27.11.2006
|
Google News улучшил управление индексированием
списком страниц для роботов поисковых систем, какие статьи можно публиковать на портале, а какие нет. Кроме того, на специальной странице редакторы смогут отслеживать, какие статьи попали в подборку Google News, и какие ошибки были обнаружены роботом при индексировании. Информация об ошибках позволит исправить их. Прежняя версия системы управления индексированием на Google News был
|06.09.2006
|Google News позволит искать в старых газетах
|25.01.2006
|
Google News вышел из бета-версии
Google объявила о переводе новостного сервиса Google News из состояния бета-версии в рабочую, а также о добавлении нескольких новых функций. Google News был представлен в сентябре 2002 года. Сервис доставляет новостные статьи «класт
|22.03.2005
|
Google ворует новости у France Press?
ода в окружной суд округа Колумбия, США. Французская служба новостей расценивает нанесенный ей ущерб по меньшей мере в $17,5 млн. Агентство France Press требует так же наложить запрет на публикацию в Google News своих фотографий, статей и новостных заголовков. «Мы рассматриваем это дело», — прокомментировал начавшийся судебный процесс представитель Google Стив Лэнгдон (Steve Langdon).
