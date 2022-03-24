Разделы

Google News Google Play Newsstand новостной агрегатор

Google News - Google Play Newsstand - новостной агрегатор

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


24.03.2022 В России заблокировали «Google Новости»

Роскомнадзор заблокировал «Google Новости» Роскомнадзор заблокировал доступ к агрегатору новостей «Google Новости
16.09.2014 Google выпустил Android-приложение «Google Play Пресса»

Владельцам Android-устройств теперь доступно новое приложение от Google — «Google Play Пресса», где можно подписаться на крупнейшие российские газеты, журналы, а также интернет-издания. Об этом говорится в заявлении компании Google, поступившем в редакцию CNews. Чем б
01.10.2012 Google отправил "под нож" очередные сервисы

своих сервисах. На этот раз «под нож» попали: AdSense for Feeds, Classic Plus, Spreadsheet Gadgets, Google News Badges, Recommended Sections и Places Directory. AdSense for Feeds позволял рекла
30.03.2012 В сервисе «Новости Google» появился раздел Выбор редакции

Компания Google объявила о том, что в сервисе «Новости Google» появилась новая функция - Выбор редакции. Это специальный раздел на главной с
10.02.2010 Новости АР вернулись на Google News

Новостной контент агентства Associated Press вернулся на сервис Google News. До этого он отсутствовал на Google News более месяца из-за того, что компании не смогли договориться по поводу лицензионного соглашения. «У нас есть лицензионное соглашение

12.01.2010 Google News остался без новостей Associated Press

Новостной сервис Google News перестал размещать у себя новые материалы от агентства Associated Press. В ответ на запрос «The Associated Press» сервис не показывает никаких материалов, выпущенных после 23 декабр
27.02.2009 Google начал размещать рекламу в Google News

Компания Google вчера, 26 февраля, объявила о том, что начала размещать рекламу в результатах поиска в своем сервисе Google News для пользователей из США. Об этом представители Google сообщили в официальном блоге компании. «Теперь, когда вы вводите какой-либо поисковый запрос в строке поиска на Google News
03.09.2007 Google News «подружился» с АР, АFP и Canadian Press

Компания Google в пятницу, 31 августа, на своем сервисе Google News начала предоставлять доступ к материалам от ведущих новостных агентств Associated Press, Agence France-Presse, The Press Association in the United Kingdom и The Canadian Press. Тепе
23.08.2007 Google «скрестил» Google News и YouTube

Компания Google добавила в свой новостной сервис Google News новую функцию, с помощью которой новости на сайте будут дополняться видеороликами на ту же тему. Под текстом новости будут помещаться ссылки на данное видео, сообщается в официально
08.08.2007 Google News теперь можно комментировать

Сервис Google News добавил возможность писать комментарии к новостям, сообщает Mashable. Однако, свои комментарии могут оставлять не только обычные пользователи, но также люди или организации, которые
06.07.2007 Google News не может договориться с бельгийскими СМИ

Google на этой неделе подала апелляцию против решения суда Бельгии о том, что компания нарушила авторские права бельгийских газет, включив их в списки сервиса Google News, сообщает BBC. Рассмотрение апелляции назначено на 17-ое июля, но представители Google собираются попросить у суда об отсрочке, так как компания намеревается самостоятельно урегулир
22.05.2007 Google News будет платить своим «источникам»?

Google договорился с несколькими британскими новостными сайтами о добавлении их новостей в поисковую систему Google News, сообщила воскресная газета Sunday Herald. Предположительно, Google заплатил владельцам ресурсов за добавление в базу новостей, однако информация об этом держится в секрете. Если вы
21.02.2007 Google News предлагает экспорт заголовков новостей

Сервис поиска новостей Google News предлагает инструмент экспорта заголовков новостей на другие сайты. Код сделан на
12.12.2006 Google News запущен на русском языке

рафию. Если пользователи хотят прочесть весь текст и увидеть фотографию в полном масштабе, они переходят на соответствующий веб-сайт по гиперссылке в заголовке. Заголовки новостей на главной странице Google News отбираются специальной компьютерной программой по алгоритму, учитывающему несколько факторов, включая то, как часто и на каких сайтах, помимо Google News, появляется новость,
12.12.2006 Google News локализовали на русский язык

Google локализировал сервис автоматической агрегации новостей Google News на русский язык. Теперь новостной движок Google собирает данные из русскоязычных

27.11.2006 Google News улучшил управление индексированием

 списком страниц для роботов поисковых систем, какие статьи можно публиковать на портале, а какие нет. Кроме того, на специальной странице редакторы смогут отслеживать, какие статьи попали в подборку Google News, и какие ошибки были обнаружены роботом при индексировании. Информация об ошибках позволит исправить их.  Прежняя версия системы управления индексированием на Google News был
06.09.2006 Google News позволит искать в старых газетах
25.01.2006 Google News вышел из бета-версии

Google объявила о переводе новостного сервиса Google News из состояния бета-версии в рабочую, а также о добавлении нескольких новых функций. Google News был представлен в сентябре 2002 года. Сервис доставляет новостные статьи «класт
22.03.2005 Google ворует новости у France Press?

ода в окружной суд округа Колумбия, США. Французская служба новостей расценивает нанесенный ей ущерб по меньшей мере в $17,5 млн. Агентство France Press требует так же наложить запрет на публикацию в Google News своих фотографий, статей и новостных заголовков. «Мы рассматриваем это дело», — прокомментировал начавшийся судебный процесс представитель Google Стив Лэнгдон (Steve Langdon).


Публикаций - 68, упоминаний - 75

Google News и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12255 66
Microsoft Corporation 25236 12
Yahoo! 3707 11
Google China 31 5
X Corp - Twitter 2907 5
Yandex - Яндекс 8434 5
Meta Platforms - Facebook 4531 4
Google Russia - Гугл Россия 219 4
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 964 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4523 2
LG Electronics 3675 2
Akamai Technologies - Akamai Systems - Limelight Networks 162 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 898 1
ВымпелКом - CDNvideo - СДН-видео 42 1
Yahoo! Inktomi - WebSpective Software 116 1
InterActiveCorp - Ask.com - AskJeeves.com 122 1
Yahoo! Japan 51 1
РБК - Медиамир 53 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1005 1
Yahoo Native - Yahoo Advertising - Yahoo SmartAds - Yahoo Search Marketing - Yahoo Gemini - Yahoo Overture (GoTo.com) - Overture Services 111 1
EdgeЦентр - ЭджЦентр 21 1
IBM - Vivisimo 5 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1144 1
Amazon Inc - Amazon.com 3132 1
Netscape Communications Corporation 425 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 832 1
AOL Inc - America Online 1878 1
Alibaba Group 450 1
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 329 1
data.ai - App Annie 85 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 348 1
Selectel - Селектел 439 1
Ростелеком 10306 1
МегаФон 9892 1
Samsung Electronics 10625 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ngenix - Современные сетевые технологии - ССТ 65 1
Cloudflare 131 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 241 1
Лента - Сеть розничной торговли 2267 3
Газпром ГПМ РТВ - ГПМ Развлекательное телевидение 12 2
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 268 2
HeadHunter Group - Job.ru - Джоб.Ру 30 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 115 1
Walt Disney Company - 20th Century Fox - Twentieth Century Fox 120 1
РДВ-медиа-групп 5 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 1
Visa International 1972 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1907 1
ЦСКА ПФК - российский футбольный клуб 40 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1967 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 2
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 251 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1076 2
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 68 1
Правительство Австралии - Australian Government - Государственные органы власти Австралийского Союза - Парламент Австралии - Parliament of Australia 25 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 463 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 1
Судебная власть - Judicial power 2412 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1622 1
U.S. Federal government - U.S. FEC - Federal Elections Commission - Федеральная избирательная комиссия США 5 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1356 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 638 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 752 1
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 2
PPI - Pirate Parties International - Пиратский Интернационал - Международная организация пиратских партий 23 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
Project Veritas 2 1
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 54 1
ЛДПР 110 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3081 15
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3109 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 9
Новостной агрегатор - Агрегатор СМИ - Контент-агрегатор 103 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11314 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 4
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1752 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5387 4
Web Interface - Веб-интерфейс 1834 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13325 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7696 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9718 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 3
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5145 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8130 3
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3103 3
Google Android - приложения и разработчики 646 2
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1526 2
AJAX - Asynchronous Javascript and XML - подход к построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений 191 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17838 2
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1471 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3073 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9509 2
Google Android устройства-девайсы 787 2
Оповещение и уведомление - Notification 5376 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16695 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5909 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28940 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13633 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8175 2
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2010 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12728 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17106 2
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 411 2
Google YouTube - Видеохостинг 2885 15
Google Gmail 984 10
Google Cloud Services 233 5
Google Android 14679 5
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 481 5
Google Maps - Карты Google - GMaps 691 4
Google Play - Google Store - Google Android Market 3431 4
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2019 3
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 344 3
Microsoft MSN - Microsoft Network 713 3
Google Images 9 3
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 502 3
Google AdSense 119 2
Google Global Cache 24 2
Google Blogger - Google BlogSpot 112 2
Flickr - Фотохостинг 256 2
Google Street View 103 2
Google Earth - Google Планета Земля 482 2
Myspace - социальная сеть 640 2
VK - Яндекс.Новости 49 2
Microsoft Windows 16327 2
Google Finance 7 1
Google Buzz - Сервис Живая Лента Google 21 1
Яндекс.Поиск - поисковая система и интернет-портал 90 1
Яндекс.Видео 36 1
Microsoft Remote Assist 2 1
Google Picasa Web Albums 167 1
Microsoft Kinect 200 1
Microsoft Remote Layout 2 1
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3040 1
Google iGoogle - идентификационный сервис 21 1
Google Knol 14 1
Microsoft Outlook.com - Microsoft Outlook Web App - Microsoft Outlook Web Access - Microsoft Windows Live Hotmail - MSN Hotmail 418 1
VK ID - VK OnePass - VK Бизнес ID - Mail.ru ID - Центр безопасности VK 78 1
Microsoft Launcher 3 1
Netscape Navigator - Netscape Communicator - браузер 113 1
ВымпелКом - Билайн WAP-портал 2 1
Google Toolbar 28 1
VK Видео - Mail.Ru Видео 224 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Reda Julia - Реда Джулия 6 2
Mayer Marissa - Мейер Марисса 40 2
Oettinger Gunther - Эттингер Гюнтер 2 2
Drummond David - Дрюммонд Дэвид - Драммонд Дэвид 31 2
Kroes Neelie - Кроес Нили - Кроэс Нейли 32 2
Satya Nadella - Сатья Наделла 215 2
Clinton Hillary - Клинтон Хиллари 52 1
McCartney Paul - Маккартни Пол 27 1
Походня Инна 9 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 608 1
Yang Jerry - Янг Джерри 96 1
Rubin Dave - Рубин Дейв 1 1
Morrison Scott - Моррисон Скотт 2 1
Gennai Jen - Дженнаи Джен 1 1
Долгов Владимир 60 1
Pool Tim - Пул Тим 1 1
Ежов Фёдор 14 1
Ansip Andrus - Ансип Андрус 7 1
Морейнис Аркадий 19 1
Носик Антон 106 1
Городецкий Ярослав 14 1
Дубовиков Ярослав 4 1
Spears Britney - Спирс Бритни 65 1
Hilton Paris - Хилтон Пэрис 30 1
Леонов Всеволод 14 1
Хохлова Зинаида 13 1
Шабанов Владислав 7 1
Соркин Борис 1 1
Thompson Scott - Томпсон Скотт 9 1
Ивленков Сергей 3 1
Bloom Orlando - Блум Орландо 6 1
Filo David - Фило Дэвид 10 1
Sullivan Greg - Салливан Грег 11 1
Eustace Alan - Юстас Алан 11 1
Adelson Jay - Адельсон Джей 3 1
Levinsohn Ross - Левинсон Росс 9 1
Хоботина Елизавета 2 1
Holzle Urs - Хельцл Урс 2 1
De Grucht Karel - Де Грухт Карел 2 1
Cruise Tom - Круз Том 5 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 23
Россия - РФ - Российская федерация 156831 16
Европа 24634 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 5
Украина 7793 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 4
Германия - Федеративная Республика 12936 4
Бельгия - Королевство 1169 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 4
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1779 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2537 2
Франция - Французская Республика 7975 2
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1432 2
Китай - Пекин - Beijing 1051 2
Беларусь - Белоруссия 6023 2
США - Колумбия 65 1
Германия - Саксония - Лейпциг 75 1
Великобритания - Бермудские острова - Бермуды 154 1
Барбадос 28 1
Словения - Республика 251 1
Швеция - Королевство 3715 1
Финляндия - Финляндская Республика 3658 1
Польша - Республика 2001 1
Чехия - Чешская Республика 1333 1
Нидерланды 3631 1
Эстония - Эстонская Республика 758 1
Румыния 741 1
Германия - Берлин 729 1
Португалия - Португальская Республика 938 1
Греция - Греческая Республика 995 1
Великобритания - Шотландия 340 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 1
Азия - Азиатский регион 5748 1
Испания - Королевство 3760 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1075 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 808 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1049 1
США - Вашингтон - Сиэтл 403 1
США - Колумбия - Вашингтон 1449 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 11
Цензура - Свобода слово 507 8
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 810 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 5
Английский язык 6876 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3660 4
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4940 4
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5827 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 3
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 849 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6670 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7564 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6406 2
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2146 2
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 501 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7795 2
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1290 2
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 897 1
Федеральный закон 482-ФЗ - О механизме удаленной идентификации клиентов кредитной организации, удаленной биометрической идентификации (ЕБС) через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) 11 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2803 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 1
Налогообложение - The link tax - налог на ссылки - Цифровой налог 19 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3774 1
Blacklist - Чёрный список 671 1
Права человека - Правозащитное движение - Human rights 358 1
Федеральный закон 236-ФЗ - О приземлении - О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ на территории Российской Федерации - Цифровое резидентство в России 91 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2917 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1749 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device 820 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2959 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1812 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1930 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 5
AP - Associated Press 2006 5
Царьград - телеканал 28 4
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6015 4
NYT - The New York Times 1086 4
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1322 4
Digg 68 3
Times 648 3
AFP - Agence France-Presse - Агентство Франс Пресс 35 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 3
Wikipedia - Википедия 585 3
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1251 3
РИА Новости 984 3
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 498 3
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 666 2
The Washington Post 342 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1071 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 424 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 318 2
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 148 2
Рен ТВ - телеканал 74 2
Известия ИД 704 2
Российская газета 275 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 195 1
Yahoo! Finance 120 1
Sputnik 59 1
Deutsche Welle - Телеканал 47 1
Cosmopolitan 25 1
Mashable 371 1
New Scientist 1448 1
GQ 21 1
Regnum - Регнум 112 1
News Corp - News Corporation 218 1
USA Today 152 1
Federated Media Publishing 2 1
Los Angeles Times - Лос-Анджелес Таймс 70 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
Daily Telegraph 46 1
РМГ - Русское радио 13 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 431 4
Informa - Ovum - Omdia 138 1
comScore 379 1
HitWise 69 1
comScore Networks 35 1
Enderle Group 17 1
Forrester Research 828 1
Рустелеком ТК 304 1
George Mason University - Университет Джорджа Мейсона 16 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 629 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
Google Summer of Code 10 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 150 1
Microsoft Build - конференция 37 1
