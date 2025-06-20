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Cruise Tom Круз Том


УПОМИНАНИЯ


20.06.2025 В России создан способ управления техникой жестами без камер и датчиков 1
12.02.2009 PandaLabs: Брэд Питт и Том Круз наиболее популярны у спамеров 1
28.01.2008 Хакеры объявили войну саентологам 1
19.12.2006 В 2006 г. на Google чаще всего искали Bebo 1
25.07.2006 Том Круз победил киберсквоттера 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Cruise Tom и организации, системы, технологии, персоны:

Yahoo! 3699 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 498 1
Anonymous - Хакерская группировка 75 1
Google LLC 11983 1
Walt Disney Company - 20th Century Fox 81 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 150 1
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 54 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1030 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29321 2
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Alba Jessica - Альба Джессика 6 1
Kidman Nicole - Кидман Николь 6 1
Spears Britney - Спирс Бритни 65 1
McCartney Paul - Маккартни Пол 27 1
Россия - РФ - Российская федерация 149964 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13420 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 505 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52670 1
Стихийные бедствия - Тропический циклон - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря 438 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3612 1
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Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3587 1
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 470 1
Религия 147 1
Здравоохранение - Психиатрия - Шизофрения - Аутизм - Синдром дефицита внимания и гиперактивности, СДВГ 103 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5051 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 973 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1366903, в очереди разбора - 751210.
Создано именных указателей - 177084.
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