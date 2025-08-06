Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182749
ИКТ 14208
Организации 11040
Ведомства 1488
Ассоциации 1061
Технологии 3505
Системы 26184
Персоны 78532
География 2944
Статьи 1553
Пресса 1253
ИАА 717
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2715
Мероприятия 871

Розенбаум Александр


УПОМИНАНИЯ


06.08.2025 «Яндекс Афиша»: прямые продажи билетов на сервисе в первом полугодии выросли на 85,9% 1
20.02.2025 Ключевые факты и цифры развлекательных сервисов «Яндекса» (IV квартал 2024 года и 12 месяцев 2024 года) 1
01.08.2007 Погружные блендеры: нелегкий выбор 1
16.11.2005 Проекты освоения космоса провалятся из-за луновладельцев? 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Розенбаум Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Bimatek - Биматек 4 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 477 1
Braun GmbH 77 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1592 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 69 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1172 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3420 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1882 1
Судебная власть - Judicial power 2369 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9961 2
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1698 1
Аксессуары 4049 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - СВЧ - микроволновая печь - microwave oven 337 1
БТиЭ - Швабра - паровая швабра - паровая щётка - электрошвабра 64 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 358 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 565 1
Блендер 98 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Миксер 76 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14200 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14351 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1059 1
Sanyo SHM 1 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 117 1
Groupe SEB - Tefal HB - блендер 1 1
Hope Dennis - Хоуп Деннис 1 1
Carter Jimmy - Картер Джимми 4 1
Kidman Nicole - Кидман Николь 6 1
Головин Даниил 34 1
Россия - РФ - Российская федерация 152908 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17806 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52980 1
Германия - Федеративная Республика 12856 1
Испания - Королевство 3746 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3012 1
Солнечная система - Solar system 2538 1
США - Калифорния 4729 1
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1500 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1304 1
США - Дикий Запад - Американский Старый Запад 95 1
Европа 24508 1
Земля - планета Солнечной системы 10564 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5902 1
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 539 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8154 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3758 1
Спорт - Футбол 749 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5185 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8401 1
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 430 1
Сон - Somnus 449 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1079 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1771 1
Ergonomics - Эргономика 1656 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53862 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11360 1
Известия ИД 682 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383024, в очереди разбора - 733376.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет
Показать еще