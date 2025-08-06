«Яндекс Афиша»: прямые продажи билетов на сервисе в первом полугодии выросли на 85,9%

Прямые продажи «Яндекс Афиши» на собственном сервисе и других площадках «Яндекса» в первом полугодии 2025 г. достигли 20 млрд руб., что на 86% больше, чем за тот же период 2024 г. Продажи на сервисах партнеров за это же время выросли на 57,4% до 5,6 млрд руб. Всего «Яндекс Афиша» за первые шесть месяцев 2025 г. продала 13 млн билетов (+37% к 2024 г.) на концерты, спектакли, шоу, спортивные состязания, кинофильмы, выставки и другие типы мероприятий. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Почти половина (48,9%) продаж в денежном выражении у «Яндекс Афиши» и на сайтах партнеров за первое полугодие пришлась на концерты — это 12,5 млрд руб., что на 120% больше, чем годом ранее. В регионах на них приходится 65% продаж сервиса. Продажи во второй по объему категории — театр — выросли на 37,4%, до 5,2 млрд руб. Из других категорий сервиса один из самых высоких темпов роста показал спорт, чьи продажи увеличились почти в три раза (+176%).

Данил Гребенев, руководитель «Яндекс Афиши»: «Мы продолжаем развивать «Яндекс Афишу», как самый удобный и безопасный сервис для покупки билетов на события. В начале лета мы запустили услугу «Гарантия возврата», с которой можно вернуть полную стоимость билета, включая сервисный сбор, даже перед началом мероприятия. Все больше пользователей оформляют страховку как впервые, так и повторно. Также пользователи «Яндекс Афиши» получили возможность приобретать билеты на зарубежные события — оформление заказов происходит напрямую на сервисе, без перехода на внешние площадки и без необходимости использовать карту иностранного банка. А в первом полугодии появился новый канал продаж — «Повод для поездки». Это совместный проект с «Яндекс Путешествиями», который позволяет рассказать про интересные события в регионе тем, кто только планирует свой маршрут и еще сомневается в выборе. Среди ключевых приоритетов «Яндекс Афиши» — стабильность инфраструктуры, предоставляемой партнерам. Так, в этом году среди наших партнеров стало больше спортивных клубов — для них особенно важно, что мы способны обрабатывать тысячи запросов в секунду без перебоев, даже в периоды ажиотажа».

Кроме того, «Яндекс Афиша» уделяет большое внимание культурным партнерствам и созданию собственных проектов: с 6 сентября 2025 г. в Театре Эстрады стартуют премьерные показы мюзикла «Вальс-бостон» по хитам Александра Розенбаума, созданного совместно с медиагруппой «Красный квадрат», а с 12 по 14 декабря 2025 г. пройдет фестиваль «Comic Con Игромир» — одно из главных событий года для поклонников поп-культуры.

Больше всего билетов «Яндекс Афиша» продает в двух столицах: события в Москве в первой половине года принесли 41% продаж сервиса, а в Санкт-Петербурге — 16%. Самой большой категорией по объему продаж (в деньгах) в первом полугодии 2025 г. стали концерты — на них в Москве приходится 47,4% от общего объема продаж — против 39,2% годом ранее. В Санкт-Петербурге доля концертов от общего объема продаж «Яндекс Афиши» увеличилась до 52,1% против 48,2% за тот же период 2024 г.

Среди регионов лидером по общему объему продаж билетов (в деньгах) в первом полугодии 2025 г. стал Новосибирск, опередив другие города-миллионники. Здесь продажи выросли на 111% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. На втором месте — Екатеринбург, где общий объем продаж увеличился на 99,7%. Почти двукратный рост обеспечили в первую очередь концерты, а также устойчивый интерес уральцев к театру и стендапу. Краснодар поднялся на третью строчку, Ростов-на-Дону — на четвертую, а Казань опустился на пятое место.