Ключевые факты и цифры развлекательных сервисов «Яндекса» (IV квартал 2024 года и 12 месяцев 2024 года)

Выручка сегмента «"Плюс" и развлекательные сервисы» «Яндекса» в IV кв. 2024 г выросла по сравнению с IV кв. 2023 г. на 56% и составила 32,1 млрд руб. Рост обусловлен увеличением на 50% доходов от подписки «Яндекс Плюс» и среднего дохода на пользователя (ARPU), а также устойчивой положительной динамикой других категорий выручки, включая выручку от продажи лицензий и рекламную выручку. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Годовая выручка в 2024 г. выросла на 47% по сравнению с 2023 г. и составила 98,4 млрд руб. Доля выручки «Плюс Фантеха» в общей выручке «Яндекса» в 2024 г. составила 7%. Число подписчиков «Плюса» и развлекательных сервисов за 2024 г. выросло на 29% до 39,2 млн.

«Яндекс Плюс»

За год подписчики в России получили кешбэк в размере 23,4 млрд баллов «Плюса» (1 балл = 1 рубль).

«Яндекс Плюс» — единая подписка на стриминговые книжные, аудио- и видеосервисы, спортивные трансляции с дополнительными привилегиями в других сервисах «Яндекса», а также с кешбэком баллами «Плюса», скидками и другой финансовой выгодой в «Яндекс Пэй». В подписку входят «Кинопоиск», «Яндекс Музыка», «Яндекс Книги», «Яндекс Афиша».

«Кинопоиск»

С конца декабря 2024 г. и в январе 2025 г. на «Кинопоиске» и «Яндекс Афише» купили больше миллиона билетов на фильмы, вышедшие в новогодний прокат.

Фильм «Волшебник изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» установил абсолютный рекорд по предпродажам билетов в российском прокате — 327,1 млн руб. до даты премьеры, из них 11% пришлись на билеты, купленные на «Яндекс Афише» и «Кинопоиске».

Среди фильмов, чей прокат в кинотеатрах поддержал «Кинопоиск», были «Руки вверх!», сказка «Огниво», один из главных фильмов «Оскара-2025» — «Анора», «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» и другие фильмы, чьи совокупные сборы превысили 8,6 млрд руб.

В месяц «Кинопоиск» смотрит 15 млн подписчиков «Яндекс Плюса», это на 35% больше, чем годом ранее.

Подписчики провели за просмотром «Кинопоиска» 4,7 млрд часов в 2024 г. Среднее время, которое подписчик тратит на смотрение контента на «Кинопоиске» в течение месяца, выросло в 2024 г. по сравнению с 2023 г. на 25%. В среднем за год один подписчик смотрит 34,6 тайтлов и 11 спортивных трансляций.

В 2024 г. сразу 122 фильма и сериала на «Кинопоиске» достигли аудитории в один млн подписчиков. Это в два раза больше, чем годом ранее.

«Яндекс Музыка»

«Яндекс Музыка» впервые раскрыла число слушающих подписчиков в ноябре 2024 г. – 24 млн. А уже в декабре 2024 г. «Яндекс Музыку» в течение месяца слушали 26 млн подписчиков. Это на 38% больше, чем годом ранее.

В 2024 г. «Яндекс Музыка» благодаря интеграции с «Яндекс Афишей» запустила персональные рекомендации концертов и функцию продажи билетов прямо в приложении сервиса. Это позволило привлечь дополнительную аудиторию к концертам артистов. Практически каждый второй подписчик, покупающий билеты на концерты в «Яндекс Музыке» – новый покупатель для «Яндекс Афиши».

Пользователи, у которых оформлена подписка — гораздо более вовлеченная аудитория, чем те, кто пользуются музыкальными сервисами бесплатно: подписчики слушают музыку в среднем в пять раз чаще и в пять раз больше, чем пользователи без подписки. Кроме того, подписчики чаще посещают выступления артистов и тратят на билеты на концерты на 40% больше, чем слушатели без подписки.

Общее время слушания музыки за 2024 г. составило 8,8 млрд ч, что на 59% больше, чем годом ранее. Это стало возможным в том числе благодаря активному развитию системы персональных рекомендаций «Моя волна» (каждый месяц «Мою волну» в среднем слушают 73% подписчиков).

«Яндекс Афиша»

Прямые продажи «Яндекс Афиши» в 2024 г. выросли на 54% до 28,7 млрд руб., одновременно продажи на сервисах партнеров увеличились на 32% до девяти млрд руб.

Выросла синергия «Яндекс Афиши» с финансовыми сервисами компании. Подписчики «Яндекс Плюса» могли вернуть до половины стоимости покупки баллами «Плюса», что позволяло им получить второй билет в подарок при оплате картой «Яндекс Пэй». 1,5 млрд баллов «Плюса» (1 балл = 1 рубль) «Яндекс Афиша» начислила в 2024 г.

В 2024 г. «Яндекс Афиша» инвестировала один млрд руб. в запуск новых мероприятий, созданных вместе с партнерами: мюзикл «Последняя сказка», шоу «Щелкунчик. Королевство летучих мышей», фестиваль поп-культуры «Хомякон», выставка «Лед.Жизнь», гастроли симфонической панк-сказки «Король и Шут» по городам России. В 2025 г. к премьере готовится новый мюзикл по песням Александра Розенбаума.

Рекордное количество билетов продала «Яндекс Афиша» в 2024 г. - 21,4 млн штук, что на 22% больше, чем годом ранее.

«Яндекс Книги»

Аудитория и доходы «Яндекс Книг» заметно выросли в 2024 г., во многом за счет вовлечения в регулярное чтение прежде мало читающих или нерегулярно читающих людей. Ранее доступ к книжному сервису был дополнительной платной опцией в подписке «Яндекс Плюс», но с осени 2024 г. «Яндекс Книги» вошли в основной тариф подписки, что дало сервису дополнительные возможности по расширению аудитории.

Уже 53% аудитории «Яндекс Книг» читают книги сразу в трех форматах – электронном, печатном и аудио.

Среднее время, которое читатели «Яндекс Книг» проводят в сервисе в месяц, выросло почти на треть с начала прошлого года и продолжает расти. Мультиформатность - один из факторов роста времени чтения на сервисе.