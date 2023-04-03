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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 198091
ИКТ 15293
Организации 11724
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Knowles-Carter Beyoncé Giselle Ноулз-Картер Бейонсе Жизель

СОБЫТИЯ


03.04.2023 Как фото в соцсетях подвергают вас опасности 1
28.01.2021 Как не попасть в бан у всего интернета: основы цифрового этикета 1
29.07.2020 Сотрудники Twitter годами шпионили за знаменитостями и политиками 2
19.12.2014 Создатель Minecraft купил самый дорогой дом в Беверли-Хиллз. ФОТО 2
02.12.2014 Хит-парад утечек 2013 1
15.07.2011 У российских антипиратов завелся англо-американский враг 1
04.10.2010 На Ivi.ru появился раздел с музыкальными клипами 1
08.04.2009 iTunes: популярные песни подорожали 1
13.02.2009 YouTube подписал новое лицензионное соглашение с Sony Music 1
10.10.2007 eBay запустит свою социальную сеть: Neighborhoods 1
24.04.2007 Yahoo! ставит на музыку 1
23.04.2007 iTunes и YouTube могут пострадать от «MP4-блогов» 1
13.03.2007 Раскруткой телефона Samsung займется Бейонс 3
28.02.2007 YouTube заставили убрать клипы с вручения Оскара 1
05.12.2006 На Yahoo чаще всего искали Бритни Спирc 1
02.06.2004 Мелодии для мобильников поучаствуют в хит-параде 1
15.12.2003 Sony и Bertelsmann согласовали детали слияния музнаправлений 1
12.08.2003 Мелодии для мобильников продаются лучше синглов 2

Публикаций - 19, упоминаний - 24

Knowles-Carter Beyoncé Giselle и организации, системы, технологии, персоны:

Amazon Inc - Amazon.com 3264 2
Microsoft Corporation 25741 2
Apple Inc 13113 2
Yahoo! 3726 2
AOL Inc - America Online 1883 2
Samsung Electronics 11029 1
X Corp - Twitter 2935 1
Yandex - Яндекс 9159 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15675 1
Meta Platforms - Facebook 4615 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5801 1
AMD - Advanced Micro Devices 4629 1
VK - Mail.ru Group 3598 1
Sony 6732 1
HTC Corporation 1512 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4929 1
Adobe Systems 1594 1
Fly 213 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 361 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 427 1
Монолит-Инфо 138 1
Google LLC 12648 1
Nvidia Corp 3979 1
Heartland Payment Systems 17 1
Sony Music Entertainment 161 4
WMG - Warner Music Group 210 3
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 2
Sony BMG 187 2
Warner 540 2
Боруссия - футбольный клуб, Дортмунд 4 1
Люксор дистрибьюшен 9 1
Roberto Cavalli 5 1
ИКС-Медиа Диджитал - GetMovies 6 1
Coldplay 14 1
Walmart - Wal-Mart Stores 404 1
eBay Inc 1640 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 437 1
Walt Disney Company 644 1
Equifax - Американское бюро кредитных историй 33 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 320 1
Bertelsmann 195 1
Walt Disney Company - 20th Century Fox - Twentieth Century Fox 121 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 579 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1406 1
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 79 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5950 1
Демократическая политическая партия США 121 1
Bundesliga - Бундеслига - Чемпионат Германии по футболу - Сборная Германии по футболу 18 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4413 7
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11745 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29625 4
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3225 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34710 3
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13668 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26228 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13063 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26662 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5341 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6432 2
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1938 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5624 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3264 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7879 2
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4009 2
HRM - Расчет отпуска 852 1
Платформы для проведения вебинаров - Webinar platforms 370 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22186 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2989 1
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Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2438 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15406 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2609 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1566 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35999 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5748 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9232 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9280 1
TRON Foundation - Rainberry - BitTorrent - протокол для обмена файлами 648 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 6959 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9377 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14205 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4890 1
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1315 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12793 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13193 1
Google YouTube - Видеохостинг 2994 4
Apple iTunes Store 1118 2
Bertelsmann - Bertelsmann BMG - Bertelsmann Music Group - BeMusic 16 1
RapidShare 20 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7600 1
Apple iPad 4002 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6237 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 705 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 1
Minecraft - Компьютерная игра (открытый мир) 133 1
Apple iPhone 6 4861 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1639 1
Apple iPod 1553 1
Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер - Torrents.ru 107 1
VK - Mail.ru Мой мир - МойМир@Mail.ru - социальная сеть 175 1
Stafory - робот Вера 376 1
Myspace - социальная сеть 640 1
Яндекс.Видео 37 1
Sharman Networks - KaZaA - KaZaA Media Desktop - клиент файлообменной сети FastTrack 133 1
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 2
Dylan Bob - Дилан Боб 12 2
Kutcher Ashton - Катчер Эштон 19 1
Глазатов Алексей 1 1
Cruise Tom - Круз Том 17 1
Assange Julian - Ассандж Джулиан 7 1
Набатов Владимир 4 1
Enderle Rob - Эндерле Роб 25 1
Jolie Angelina - Джоли Анджелина 24 1
Топорнина Алина 2 1
Mueller Robert - Мюллер Роберт 24 1
Clapper James - Клэппер Джеймс 8 1
Persson Markus - Персон Маркус 7 1
Simpson Jessica - Симпсон Джессика 4 1
Michael George - Майкл Джордж 3 1
Springsteen Bruce - Спрингстин Брюс 7 1
Kanye West - Уэст Канье 6 1
Poser Jakob - Позер Джейкоб 3 1
Manneh Carl - Маннех Карл 3 1
Knowles Beyonce - Ноулс Беянс 1 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 389 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1029 1
Bezos Jeff - Безос Джефф 177 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 451 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 1
Туманов Олег 12 1
Clinton Hillary - Клинтон Хиллари 52 1
Schmidt-Holtz Rolf - Шмидт-Хольц Рольф 4 1
Anderson Pamela - Андерсон Памела 9 1
Jackson Michael - Джексон Майкл 49 1
Gibson Mel - Гибсон Мел 9 1
Peoples Glenn - Пиплз Глен 1 1
Резников Андрей 8 1
Lohan Lindsay - Лохан Линдсей 8 1
Bronfman Edgar - Бронфман Эдгар 9 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54637 7
Россия - РФ - Российская федерация 165438 4
Европа 24933 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13796 3
США - Нью-Йорк 3177 2
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Дортмунд 13 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Беверли-Хиллз 15 1
США - Калифорния - Малибу 6 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19046 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4191 1
Япония 13782 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3131 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4468 1
Германия - Федеративная Республика 13186 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14796 1
США - Калифорния 4822 1
Швейцария - Цюрих 279 1
Европа Западная 1496 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 818 1
Ирак - Республика 707 1
Германия - Бавария 73 1
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27173 2
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Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1395 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12264 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2734 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 746 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7002 1
Рики ГК - Смешарики - анимационный сериал для детей 43 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6490 1
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Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 945 1
U.S. SSA - Social Security Administration - Администрация социального обеспечения США - SSN - Social Security number - Номер социального страхования граждан и резидентов США 58 1
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IDC - International Data Corporation 4971 2
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Enderle Group 17 1
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Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
comScore Media Metrix - M:Metrics 49 1
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 55 1
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