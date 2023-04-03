Индексная книга (каталог) CNews*
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Knowles-Carter Beyoncé Giselle Ноулз-Картер Бейонсе Жизель
СОБЫТИЯ
Публикаций - 19, упоминаний - 24
Knowles-Carter Beyoncé Giselle и организации, системы, технологии, персоны:
|Amazon Inc - Amazon.com 3264 2
|Microsoft Corporation 25741 2
|Apple Inc 13113 2
|Yahoo! 3726 2
|AOL Inc - America Online 1883 2
|Samsung Electronics 11029 1
|X Corp - Twitter 2935 1
|Yandex - Яндекс 9159 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15675 1
|Meta Platforms - Facebook 4615 1
|Nokia Corporation - Nokia Oyj 5801 1
|AMD - Advanced Micro Devices 4629 1
|VK - Mail.ru Group 3598 1
|Sony 6732 1
|HTC Corporation 1512 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4929 1
|Adobe Systems 1594 1
|Fly 213 1
|Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 361 1
|Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 427 1
|Монолит-Инфо 138 1
|Google LLC 12648 1
|Nvidia Corp 3979 1
|Heartland Payment Systems 17 1
|Демократическая политическая партия США 121 1
|Bundesliga - Бундеслига - Чемпионат Германии по футболу - Сборная Германии по футболу 18 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459085, в очереди разбора - 728318.
Создано именных указателей - 198091.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459085, в очереди разбора - 728318.
Создано именных указателей - 198091.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.