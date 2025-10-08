Получите все материалы CNews по ключевому слову
США Калифорния Малибу
УПОМИНАНИЯ
|08.10.2025
|«МегаФон» расширил покрытие для отдыхающих в Дагестане 1
|21.08.2018
|Разработчик антивирусов развернул в интернете охоту на критиков своего ПО. Видео 1
|19.12.2014
|Создатель Minecraft купил самый дорогой дом в Беверли-Хиллз. ФОТО 1
|30.05.2012
|Спасателей Малибу заменят роботы 1
|20.08.2010
|Пирс Броснан построит свой "умный" дом 1
США и организации, системы, технологии, персоны:
|Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1556 1
|X Corp - Twitter 2901 1
|Microsoft Corporation 25137 1
|SentinelOne 21 1
|Google YouTube - Видеохостинг 2857 1
|Minecraft - Компьютерная игра (открытый мир) 112 1
|Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1635 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53170 2
|США - Калифорния - Лос-Анджелес 807 2
|США - Калифорния - Лос-Анджелес - Беверли-Хиллз 15 1
|США - Калифорния 4766 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1391688, в очереди разбора - 733231.
Создано именных указателей - 184158.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.