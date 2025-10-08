«МегаФон» расширил покрытие для отдыхающих в Дагестане

«МегаФон» построил и модернизировал более 100 телеком-объектов в популярных местах отдыха Дагестана. Улучшение мобильного сигнала уже оценили гости кемпингов и глэмпингов в Каспийске, Кизляре, Карабудахкентском районе, а также рядом со столицей республики. Среди обновленных локаций — известные базы отдыха «Золотые пески» и «Малибу». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Покрытие LTE расширили как в самых популярных местах (Сулакский каньон, Старый город в Дербенте, набережная в Махачкале), так и в менее известных уголках региона. В частности — на базах отдыха вдоль побережья Каспийского моря. По данным «МегаФона», с наступлением осени 2025 г. интерес к отдыху здесь вырос на 38%.

Специалисты технической службы установили новое оборудование и расширили возможности уже существующего. Для этого они добавили частотные диапазоны LTE 1800 и 2100 МГц. Модернизация позволила увеличить пропускную способность сети, равномерно распределить нагрузку и повысить скорость мобильного интернета.

«Связь на отдыхе — это не только комфорт, но и безопасность. Пансионаты и курортные базы часто расположены у водоемов или рядом с лесами, где наши абоненты всегда будут оставаться на связи. Кроме того, благодаря высокоскоростному интернету, путешественники могут делиться впечатлениями с подписчиками в соцсетях в режиме онлайн», — сказал директор «МегаФона» в Дагестане Магомед Насруллаев.

По данным регионального министерства по туризму и народным художественным промыслам, в этом туристическом сезоне Дагестан принял на 11% больше гостей из других регионов страны, чем годом ранее.