Sony выкупает долю Bertelsmann в совместном предприятии Sony BMG Корпорация Sony согласилась выкупить 50-процентную долю германской медиакомпании Bertelsmann в совместном предприятии Sony BMG Music Entertainment. Совместное предприятие Sony BMG, созданное в августе 2004 г., будет переименовано в Sony Music Entertainment (SMEI) и станет п

Bertelsmann продаст Sony свою половину Sony BMG Европейский медиаконцерн Bertelsmann ведет переговоры с Sony о продаже своей половины в их общей компании звукозаписи Sony BMG. Об этом сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на осведомленны

Bertelsmann расплачивается за Napster бного урегулирования иска по поводу финансирования немецким медиагигантом музыкальной файлообменной сети Napster в её первом — пиратском — воплощении, сообщил Paidcontent.org. В конце марта Bertelsmann договорился о выплате EMI по тому же иску. Точная сумма не называется, однако это может быть $50–150 млн. Напомним, что в прошлом году Bertelsmann выплатил $61 млн студи

Bertelsmann уладил иск к Napster за $60 млн. Немецкий медиаконгломерат Bertelsmann в среду договорился об урегулировании иска Universal Music, принадлежащей Vivendi, к онлайновому музыкальному сервису Napster, поданному во времена пиратской файлообменной деятельно

Bertelsmann запускает легальную P2P сеть Крупный звукозаписывающий лейбл Bertelsmann планирует открыть легальный сервер загрузки музыки на базе файлообменной сети (P2P). Сервис GNAB использует децентрализованную сеть, где основной контент будет находиться на централ

Sony и Bertelsmann согласовали детали слияния музнаправлений Немецкая компания Bertelsmann AG и японская Sony 12 декабря окончательно согласовали детали слияния своих музык

Bertelsmann и Sony создадут звукозаписывающее СП Немецкий медиагигант Bertelsmann подписал документ, в котором гарантирует создание совместного предприятия с японской компаний Sony на равной долевой основе путем объединения звукозаписывающих подразделений. Об это

AOL и Bertelsmann ведут переговоры о слиянии музыкального бизнеса Медиа-холдинги AOL Time Warner Inc. и Bertelsmann AG ведут переговоры о слиянии своих звукозаписывающих подразделений в попытке соз

Bertelsmann продаcт часть своего подразделения Bol.com Немецкий медиа-гигант Bertelsmann сообщил о продаже своего подразделения Bol.com, занимающегося продажей книг через интернет, своему основному конкуренту Вuch.de Internetstores AG. В Bertelsmann еще в сентябр

Bertelsmann реорганизует IT-структуры Издательский концерн Bertelsmann AG объявил о начале реорганизации своих подразделений, связанных с информационным

Reuters: Продажа Napster заблокирована судом Немецкая медиа-группа Bertelsmann отменила свой план приобретения онлайнового музыкального сервиса Napster, после того как суд блокировал ее предложение, положив конец попыткам реанимировать компанию, чьими услугами

Napster пришел конец? Из-за решения американского суда намеченная в мае 2002 года сделка между Bertelsmann и Napster не состоится. Таков финал длящейся уже более года тяжбы Napster с Ассоциацией звукозаписывающей индустрии (RIAA) США по поводу нарушения авторских прав, в результате чего

Bertelsmann ведет переговоры с Amazon о продаже предприятия онлайновой книготорговли BOL Издательский концерн Bertelsmann AG ведет переговоры с Amazon о продаже своего книготоргового интернет-подразделен

Napster пытается получить разрешение на продажу лучить в окружном суде штата Делавер разрешение на передачу компании в собственность медиа-концерна Bertelsmann AG. C июня, когда Bertelsmann инициировал банкротство Napster, других жела

Активы Napster будут проданы с аукциона ьной собственности компании Napster намечен на 27 августа. Начальная цена - $25 млн., а крайний срок подачи заявок - 21 августа. Наиболее вероятным покупателем считается немецкий издательский концерн Bertelsmann, который одновременно является основным кредитором Napster. Bertelsmann вложил в фирму, создавшую одну из самых популярных файлообменных сетей, более $85 млн. и финансировал

Bertelsmann отказывается от планов экспансии в интернете В подразделении DirectGroup, которое занималось в медиа-концерне Bertelsmann розничными продажами и электронной коммерцией, произошла смена руководства: Клауса Aйерхофа (Klaus Eierhoff) заменит директор по текущим операциям Эвальд Вальгенбах (Ewald Walgenbac

Глава Bertelsmann уходит в AOL Time Warner В настоящее время г-н Миддлхофф сворачивает свою деятельность в рамках Bertelsmann. И это несмотря на то, что совсем недавно он был готов подписать еще один, пятилетний, контракт с этой корпорацией. Однако сейчас велика вероятность того, что он может занять вакант

Пост СОО в AOL Time Warner по-видимому займет экс-глава Bertelsmann 49-летний Томас Миддлхофф (Thomas Middelhoff), генеральный директор германского медиагиганта Bertelsmann, по-видимому займет место директора по текущим операциям (COO) корпорации AOL Time Warner, сообщает Silicon.com. В настоящее время г-н Миддлхофф, как сообщается, сворачивают свою де

Napster все же войдет в состав Bertelsmann Group Некогда популярный Р2Р-сервис Napster все же войдет в состав германской медиакорпорации Bertelsmann. Эту информацию в минувшую пятницу распространила пресс-служба Bertelsmann, сообщив, что предварительные соглашения заключены с инвесторами проекта. Сумма сделки, как заявлен

DoubleClick заключает партнерское соглашение с Bertelsmann Aгентство интернет-рекламы DoubleClick объявило о подписании договора о партнерстве с германской медиа-империей Bertelsmann, срок действия которого определен в три года. Финансовые условия соглашения не презентовались, однако было заявлено, что согласно условиям договора Bertelsmann приобретет лиц

Bertelsmann готова увеличить предложение за пакет акций RTL Немецкая медиа-группа Bertelsmann готова увеличить цену, предлагаемую за приобретение оставшегося пакета акций независимой телевещательной компании RTL, если совет директоров последней откажется рекомендовать своим

Глава подразделения электронной коммерции Bertelsmann заявил об отставке Андреас Шмидт (Andreas Schmidt), исполнительный директор подразделения электронной коммерции германского издательского концерна Bertelsmann неожиданно объявил о своей отставке, сообщает WSJ со ссылкой на источники, близкие к концерну. Теперь, по словам одного из топ-менеджеров Bertelsmann, подразделение электронн

Книжный онлайн-магазин Bertelsmann борется за рентабельность Как сообщил директор BOL Deutschland, компании по онлайновой продаже книг в составе холдинга Bertelsmann AG, Арндт Роллер (Arndt Roller), его сайт надеется стать прибыльным через два или

Bertelsmann инвестировалa еще $26 млн. в Napster Компания Napster получила $26 млн. в качестве инвестиций от издательской группы Bertelsmann, сообщает Yahoo!Actualites. Получение этих средств стало возможным после сокращения затрат внутри Napster (такое условие поставил немецкий концерн), что, в частности, привело к увол

"Лайкос.Ру" будет служить россиянам в мае 1997 года как совместное предприятие Lycos Inc., USA (нынешняя Terra Lycos - NASDAQ:TRLY), и Bertelsmann AG, Германия. Компания Lycos, Inc. Была образована в США в 1995 году. Поисковая м

Lycos Europe начнет работать в России ыла образована в мае 1997 года как совместное предприятие Lycos Inc., USA (нынешняя Terra Lycos), и Bertelsmann AG, Германия. Компания Bertelsmann AG, Германия, входит в число крупнейших

Bertelsmann объединил свою музыкальную дистрибуцию Медиа-гигант Bertelsmann объединил свою музыкальную дистрибуцию в единое подразделение, которое получило название BeMusic, сообщает Yahoo!Actualites. Это новое подразделение Bertelsmann eCommerce Gro

AOL и Sony снова заговорили о продаже музыкального клуба AOL Time Warner и Sony Corp снова вернулись к переговорам о продаже Columbia House компании Bertelsmann AG - клуба прямого маркетинга видео и аудио продукции, которым компании владели с

Издательство Bertelsmann реорганизовало свои музыкальные онлайновые сервисы Издательство Bertelsmann AG реорганизовало свои музыкальные онлайновые сервисы, сообщает Yahoo!Actualites.

Bertelsmann не интересуется Yahoo! Немецкая медиа-корпорация Bertelsmann не заинтересована в приобретении интернет-компании Yahoo!, сообщает Yahoo! News, опровергая появившиеся слухи. Дело в том, что в газете Financial Times Deutschland была опубликована

Bertelsmann не заменит Napster на Snoopstar Как стало известно, немецкий издательский концерн Bertelsmann уже в течение нескольких месяцев владеет электронной площадкой Snoopstar, позволяющей искать в интернете музыкальные и звуковые файлы, сообщает Yahoo! Actualites. 75% капитала этой

В CDNow больше нет отдела по продаже рекламы ей дочерней компании СDNow и тем самым полностью уничтожит отдел продаж рекламы на сайте. Такой шаг Bertelsmann AG вполне обоснован. Дело в том, что до ее приобретения немецким медиа-гигантом C

Bertelsmann еще верит в возможность сделки с EMI Немецкая медиа-компания Bertelsmann AG объявила, что она еще не потеряла надежду на слияние с EMI Plc., сообщает ZDNe

Бывший прокурор назначен главой американского отделения Bertelsmann нистерства Юстиции США Джоэл Кляйн (Joel Klein) с сегодняшнего дня возглавит американское отделение Bertelsmann AG и займет должность советника по электронной коммерции исполнительного директор

Bertelsmann агитирует за Napster Германская компания Bertelsmann AG объявила о том, что она приступила к переговорам с рядом руководителей музыкал

На Bertelsmann и Napster подали в суд Подразделение Bertelsmann, занимающееся электронной коммерцией, помогает сети обмена музыкальными файлами Napster нарушать авторские права в Сети, - заявил Мэтью Кац (Matthew Katz), бывший продюсер рок-групп

Napster vs. RIAA - и вновь продолжается бой... г-жи Розен, несмотря на урегулирование споров между Napster и одним из участников RIAA - компанией Bertelsmann AG, Американская Ассоциация Звукозаписывающей Промышленности не намерена менять с