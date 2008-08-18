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Bertelsmann

Bertelsmann

СОБЫТИЯ

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18.08.2008 Sony выкупает долю Bertelsmann в совместном предприятии Sony BMG

Корпорация Sony согласилась выкупить 50-процентную долю германской медиакомпании Bertelsmann в совместном предприятии Sony BMG Music Entertainment. Совместное предприятие Sony BMG, созданное в августе 2004 г., будет переименовано в Sony Music Entertainment (SMEI) и станет п
10.06.2008 Bertelsmann продаст Sony свою половину Sony BMG

Европейский медиаконцерн Bertelsmann ведет переговоры с Sony о продаже своей половины в их общей компании звукозаписи Sony BMG. Об этом сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на осведомленны
25.04.2007 Bertelsmann расплачивается за Napster

бного урегулирования иска по поводу финансирования немецким медиагигантом музыкальной файлообменной сети Napster в её первом — пиратском — воплощении, сообщил Paidcontent.org. В конце марта Bertelsmann договорился о выплате EMI по тому же иску. Точная сумма не называется, однако это может быть $50–150 млн. Напомним, что в прошлом году Bertelsmann выплатил $61 млн студи
07.09.2006 Bertelsmann уладил иск к Napster за $60 млн.

Немецкий медиаконгломерат Bertelsmann в среду договорился об урегулировании иска Universal Music, принадлежащей Vivendi, к онлайновому музыкальному сервису Napster, поданному во времена пиратской файлообменной деятельно
24.10.2005 Bertelsmann запускает легальную P2P сеть

Крупный звукозаписывающий лейбл Bertelsmann планирует открыть легальный сервер загрузки музыки на базе файлообменной сети (P2P). Сервис GNAB использует децентрализованную сеть, где основной контент будет находиться на централ
15.12.2003 Sony и Bertelsmann согласовали детали слияния музнаправлений

Немецкая компания Bertelsmann AG и японская Sony 12 декабря окончательно согласовали детали слияния своих музык
10.11.2003 Bertelsmann и Sony создадут звукозаписывающее СП

Немецкий медиагигант Bertelsmann подписал документ, в котором гарантирует создание совместного предприятия с японской компаний Sony на равной долевой основе путем объединения звукозаписывающих подразделений. Об это
12.05.2003 AOL и Bertelsmann ведут переговоры о слиянии музыкального бизнеса

Медиа-холдинги AOL Time Warner Inc. и Bertelsmann AG ведут переговоры о слиянии своих звукозаписывающих подразделений в попытке соз
26.11.2002 Bertelsmann продаcт часть своего подразделения Bol.com

Немецкий медиа-гигант Bertelsmann сообщил о продаже своего подразделения Bol.com, занимающегося продажей книг через интернет, своему основному конкуренту Вuch.de Internetstores AG. В Bertelsmann еще в сентябр
16.10.2002 Bertelsmann реорганизует IT-структуры

Издательский концерн Bertelsmann AG объявил о начале реорганизации своих подразделений, связанных с информационным
04.09.2002 Reuters: Продажа Napster заблокирована судом

Немецкая медиа-группа Bertelsmann отменила свой план приобретения онлайнового музыкального сервиса Napster, после того как суд блокировал ее предложение, положив конец попыткам реанимировать компанию, чьими услугами
04.09.2002 Napster пришел конец?

Из-за решения американского суда намеченная в мае 2002 года сделка между Bertelsmann и Napster не состоится. Таков финал длящейся уже более года тяжбы Napster с Ассоциацией звукозаписывающей индустрии (RIAA) США по поводу нарушения авторских прав, в результате чего

02.09.2002 Bertelsmann ведет переговоры с Amazon о продаже предприятия онлайновой книготорговли BOL

Издательский концерн Bertelsmann AG ведет переговоры с Amazon о продаже своего книготоргового интернет-подразделен
29.08.2002 Napster пытается получить разрешение на продажу

лучить в окружном суде штата Делавер разрешение на передачу компании в собственность медиа-концерна Bertelsmann AG. C июня, когда Bertelsmann инициировал банкротство Napster, других жела
12.08.2002 Активы Napster будут проданы с аукциона

ьной собственности компании Napster намечен на 27 августа. Начальная цена - $25 млн., а крайний срок подачи заявок - 21 августа. Наиболее вероятным покупателем считается немецкий издательский концерн Bertelsmann, который одновременно является основным кредитором Napster. Bertelsmann вложил в фирму, создавшую одну из самых популярных файлообменных сетей, более $85 млн. и финансировал

09.08.2002 Bertelsmann отказывается от планов экспансии в интернете

В подразделении DirectGroup, которое занималось в медиа-концерне Bertelsmann розничными продажами и электронной коммерцией, произошла смена руководства: Клауса Aйерхофа (Klaus Eierhoff) заменит директор по текущим операциям Эвальд Вальгенбах (Ewald Walgenbac
30.07.2002 Глава Bertelsmann уходит в AOL Time Warner

В настоящее время г-н Миддлхофф сворачивает свою деятельность в рамках Bertelsmann. И это несмотря на то, что совсем недавно он был готов подписать еще один, пятилетний, контракт с этой корпорацией. Однако сейчас велика вероятность того, что он может занять вакант
30.07.2002 Пост СОО в AOL Time Warner по-видимому займет экс-глава Bertelsmann

49-летний Томас Миддлхофф (Thomas Middelhoff), генеральный директор германского медиагиганта Bertelsmann, по-видимому займет место директора по текущим операциям (COO) корпорации AOL Time Warner, сообщает Silicon.com. В настоящее время г-н Миддлхофф, как сообщается, сворачивают свою де
18.05.2002 Napster все же войдет в состав Bertelsmann Group

Некогда популярный Р2Р-сервис Napster все же войдет в состав германской медиакорпорации Bertelsmann. Эту информацию в минувшую пятницу распространила пресс-служба Bertelsmann, сообщив, что предварительные соглашения заключены с инвесторами проекта. Сумма сделки, как заявлен
15.02.2002 DoubleClick заключает партнерское соглашение с Bertelsmann

Aгентство интернет-рекламы DoubleClick объявило о подписании договора о партнерстве с германской медиа-империей Bertelsmann, срок действия которого определен в три года. Финансовые условия соглашения не презентовались, однако было заявлено, что согласно условиям договора Bertelsmann приобретет лиц
28.12.2001 Bertelsmann готова увеличить предложение за пакет акций RTL

Немецкая медиа-группа Bertelsmann готова увеличить цену, предлагаемую за приобретение оставшегося пакета акций независимой телевещательной компании RTL, если совет директоров последней откажется рекомендовать своим

28.11.2001 Глава подразделения электронной коммерции Bertelsmann заявил об отставке

Андреас Шмидт (Andreas Schmidt), исполнительный директор подразделения электронной коммерции германского издательского концерна Bertelsmann неожиданно объявил о своей отставке, сообщает WSJ со ссылкой на источники, близкие к концерну. Теперь, по словам одного из топ-менеджеров Bertelsmann, подразделение электронн
23.11.2001 Книжный онлайн-магазин Bertelsmann борется за рентабельность

Как сообщил директор BOL Deutschland, компании по онлайновой продаже книг в составе холдинга Bertelsmann AG, Арндт Роллер (Arndt Roller), его сайт надеется стать прибыльным через два или
29.10.2001 Bertelsmann инвестировалa еще $26 млн. в Napster

Компания Napster получила $26 млн. в качестве инвестиций от издательской группы Bertelsmann, сообщает Yahoo!Actualites. Получение этих средств стало возможным после сокращения затрат внутри Napster (такое условие поставил немецкий концерн), что, в частности, привело к увол
09.08.2001 "Лайкос.Ру" будет служить россиянам

в мае 1997 года как совместное предприятие Lycos Inc., USA (нынешняя Terra Lycos - NASDAQ:TRLY), и Bertelsmann AG, Германия. Компания Lycos, Inc. Была образована в США в 1995 году. Поисковая м
31.07.2001 Lycos Europe начнет работать в России

ыла образована в мае 1997 года как совместное предприятие Lycos Inc., USA (нынешняя Terra Lycos), и Bertelsmann AG, Германия. Компания Bertelsmann AG, Германия, входит в число крупнейших
13.07.2001 Bertelsmann объединил свою музыкальную дистрибуцию

Медиа-гигант Bertelsmann объединил свою музыкальную дистрибуцию в единое подразделение, которое получило название BeMusic, сообщает Yahoo!Actualites. Это новое подразделение Bertelsmann eCommerce Gro
14.06.2001 AOL и Sony снова заговорили о продаже музыкального клуба

AOL Time Warner и Sony Corp снова вернулись к переговорам о продаже Columbia House компании Bertelsmann AG - клуба прямого маркетинга видео и аудио продукции, которым компании владели с
30.05.2001 Музыкальная империя Bertelsmann пополнилась Myplay
09.04.2001 Издательство Bertelsmann реорганизовало свои музыкальные онлайновые сервисы

Издательство Bertelsmann AG реорганизовало свои музыкальные онлайновые сервисы, сообщает Yahoo!Actualites.
11.03.2001 Bertelsmann не интересуется Yahoo!

Немецкая медиа-корпорация Bertelsmann не заинтересована в приобретении интернет-компании Yahoo!, сообщает Yahoo! News, опровергая появившиеся слухи. Дело в том, что в газете Financial Times Deutschland была опубликована
01.03.2001 Bertelsmann не заменит Napster на Snoopstar

Как стало известно, немецкий издательский концерн Bertelsmann уже в течение нескольких месяцев владеет электронной площадкой Snoopstar, позволяющей искать в интернете музыкальные и звуковые файлы, сообщает Yahoo! Actualites. 75% капитала этой

05.02.2001 В CDNow больше нет отдела по продаже рекламы

ей дочерней компании СDNow и тем самым полностью уничтожит отдел продаж рекламы на сайте. Такой шаг Bertelsmann AG вполне обоснован. Дело в том, что до ее приобретения немецким медиа-гигантом C
01.02.2001 Bertelsmann еще верит в возможность сделки с EMI

Немецкая медиа-компания Bertelsmann AG объявила, что она еще не потеряла надежду на слияние с EMI Plc., сообщает ZDNe
01.02.2001 Бывший прокурор назначен главой американского отделения Bertelsmann

нистерства Юстиции США Джоэл Кляйн (Joel Klein) с сегодняшнего дня возглавит американское отделение Bertelsmann AG и займет должность советника по электронной коммерции исполнительного директор
05.12.2000 Bertelsmann и RecordTV.com опубликовали свои планы относительно сетевого видеомагнитофона
28.11.2000 Bertelsmann агитирует за Napster

Германская компания Bertelsmann AG объявила о том, что она приступила к переговорам с рядом руководителей музыкал
28.11.2000 На Bertelsmann и Napster подали в суд

Подразделение Bertelsmann, занимающееся электронной коммерцией, помогает сети обмена музыкальными файлами Napster нарушать авторские права в Сети, - заявил Мэтью Кац (Matthew Katz), бывший продюсер рок-групп
02.11.2000 Napster vs. RIAA - и вновь продолжается бой...

г-жи Розен, несмотря на урегулирование споров между Napster и одним из участников RIAA - компанией Bertelsmann AG, Американская Ассоциация Звукозаписывающей Промышленности не намерена менять с
02.11.2000 RIAA будет продолжать борьбу против Napster

г-жи Розен, несмотря на урегулирование споров между Napster и одним из участников RIAA - компанией Bertelsmann AG, Американская Ассоциация Звукозаписывающей Промышленности не намерена менять с

Публикаций - 195, упоминаний - 223

Bertelsmann и организации, системы, технологии, персоны:

AOL Inc - America Online 1883 39
Sony 6739 27
Yahoo! 3726 25
Brightcom Group - Lycos - Lycos Network 294 19
RealNetworks Products and Services 355 17
Microsoft Corporation 25775 15
AOL Europe 42 13
Amazon Inc - Amazon.com 3277 12
Amazon - CDNow 27 10
Telefonica - Terra Networks - Terra Lycos 110 9
Deutsche Telekom 954 8
Apple Inc 13156 6
Rhapsody 59 5
Roxio - RoxioLabs 52 5
Bertelsmann - arvato - Arvato Digital Services - Arvato Digital - arvato Systems - Арвато Рус 14 4
Intel Corporation 12811 4
Freeserve 58 3
Vodafone Germany - Vodafone D2 - Mannesmann AG - Mannesmann Mobilfunk - Mannesmann Arcor - Mannesmann Atecs - Mannesmann Rexroth - Mannesmann Demag 148 3
Cisco Systems 5372 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
SingTel Mobile - Singapore Telecommunications 159 2
Vodafone AirTouch - AirTouch Communications 135 2
Sycamore Networks - SCMR 57 2
Brightcom Group - Lycos Russia - Лайкос Россия - Lycos Eastern Europe Gmbh - Лайкос Истерн Юроп Гмбх 17 2
Samsung Electronics 11065 2
SAP SE 5601 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 2
Yandex - Яндекс 9216 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 2
HP EDS - Electronic Data Systems 239 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 2
HP - Hewlett-Packard 3662 2
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 2
HPE - Juniper Networks 460 2
Netscape Communications Corporation 426 2
Akamai Technologies - Akamai Systems - Limelight Networks 173 2
eMusic 44 2
Tiscali 60 2
Commerce One - CMRC 176 2
Yahoo! Inktomi - WebSpective Software 118 1
Sony BMG 187 31
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 24
Warner 540 21
Sony Music Entertainment 161 19
WMG - Warner Music Group 210 16
EMI Group 60 13
Barnes & Noble 171 11
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 8
EMI Group Limited - Electric and Musical Industries - EMI Records Ltd 30 7
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 6
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 4
Rakuten Shopping - Buy.com 81 3
Sony BMG Music Entertainment 34 3
Private Media Group 10 3
Bertelsmann - Penguin Random House - Random House - Penguin Putnam 27 3
Россети Ленэнерго 1699 3
Metallica - американская метал-группа 36 2
Neuer Markt 21 2
HFA - Harry Fox Agency 8 2
MGM - Metro-Goldwyn-Mayer - Метро-Голдвин-Майер 81 2
ЯПК - Ярославский полиграфический комбинат 1 1
Arista Records - Ариста Рекордз 6 1
USA Networks 29 1
Unicon - Юникон Консалтинг 38 1
Havas 10 1
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 92 1
Jive Records 2 1
Expedia - Orbitz 28 1
Booxtra 3 1
KKR - Kohlberg Kravis Roberts - Simon & Schuster 20 1
Tower Records 11 1
RTL Group - Radio Télévision Luxembourg - RTL Deutschland - Gruner + Jahr 10 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
Walmart - Wal-Mart Stores 405 1
eBay Inc 1640 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 1
DB Schenker - Шенкер АО 21 1
Walt Disney Company 647 1
Ford 435 1
Warner Bros. International Television Distribution 289 1
Судебная власть - Judicial power 2500 5
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 3
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 3
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 2
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 72 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 127 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 10
NMPA - National Music Publishers' Association - Национальная ассоциация музыкальных издателей 18 2
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 60
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 24
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 12
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 11
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 10
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 769 10
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 6
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 2083 6
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 6
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 5
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 4
Интернет-радио - веб-радио - Internet radio - web radio, net radio, streaming radio, e-radio, IP radio, online radio 240 4
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 3
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 3
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 3
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 3
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 2
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 834 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1678 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 2
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1571 2
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2352 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7062 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 2
Rhapsody - Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 453 66
UMG - Universal Music Group - PressPlay - MusicNet 66 27
Microsoft Windows 2000 8678 8
Bertelsmann - Bertelsmann BMG - Bertelsmann Music Group - BeMusic 16 6
Apple iTunes Store 1118 5
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 5
Sharman Networks - KaZaA - KaZaA Media Desktop - клиент файлообменной сети FastTrack 133 5
Brightcom Group - Lycos - Tripod sites - Tripod web hosting - Tripod Homepage Studio 18 4
Google Marketing Platform - DoubleClick - DARTmail - DARTsearch 254 4
MP3.com 130 4
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 3
Microsoft Windows 16882 3
RealNetworks RealPlayer - RealAudio Player - RealOne Player 203 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 2
Intel Celeron - Серия процессоров 979 2
Apple iPhone 6 4861 2
SAP Ariba 309 2
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 594 2
InterActiveCorp - Excite@Home - ExciteAtHome 165 1
AOL AIM - AOL Instant Messenger - AOL Communicator - AIM Enterprise Gateway 133 1
ILOVEYOU - LoveLetter - компьютерный вирус 115 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 335 1
Python PyPI - Python Package Index 61 1
AOL Music 11 1
U.S. Fed - Federal Reserve Syste - Beige Book - Бежевая книга - Summary of Commentary on Current Economic Conditions by Federal Reserve District - Сводка комментариев о текущем экономическом положении в федеральных резервных округах 23 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 673 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 1
Apple iPod 1553 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 278 1
Myspace - социальная сеть 640 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 1
Google Dart 64 1
Microsoft Kinect 201 1
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 1
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 228 1
Middelhoff Thomas - Миддельхофф Томас 11 11
Bronfman Edgar - Бронфман Эдгар 9 6
Schmidt Andreas - Шмидт Андреас 8 5
Barry Hank - Бэрри Хэнк 14 5
Hilbers Konrad - Хилберс Конрад 11 5
Schmidt-Holtz Rolf - Шмидт-Хольц Рольф 4 3
Spears Britney - Спирс Бритни 65 2
Pittman Robert - Питтман Роберт 9 2
Rosen Hilary - Розен Хилари 12 2
Ciccone Madonna Louise - Чикконе Мадонна Луиза 59 2
Boyes David - Бойес Дэвид 15 2
Glaser Rob - Глейзер Боб 2 2
Boies David - Бойес Дэвид 17 2
Riggio Steve - Ригго Стив 4 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 2
McCartney Paul - Маккартни Пол 27 2
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 1
Барретт Артур 1 1
Алявдин Кирилл 19 1
Тимощенко Дмитрий 16 1
Novack Kenneth - Новак Кеннет 3 1
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