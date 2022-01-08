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JVC VHS Video Home System Видеокассеты кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи

JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи


08.01.2022 Как оцифровать старые видеокассеты в домашних условиях

Зачем оцифровывать видео? Главным поводом для перевода аналогового видео VHS в цифровые форматы может стать отсутствие видеомагнитофона для их периодического просмотр
27.04.2021 Женщина чудом избежала ареста из-за задержанного на 20 лет возврата в прокат видеокассеты (которую она не брала)

лучай В настоящее время видеокассеты давно признаны устаревшим форматом – CNews писал, что стандарт VHS, разработанный в 1976 г., прекратил свое существование почти одновременно с магазином Mov
26.12.2008 Формат VHS прекратил свое существование

на полках американских магазинов. Это очень мало, даже неосвоенный Blu-ray продается лучше. Формат VHS (Video Home System) был разработан в 1976 г. компанией JVC. В этом же году в Европе и Ази
25.12.2008 Формат VHS прекратил свое существование

Последний крупный поставщик VHS-кассет Distribution Video Audio (Флорида, США) объявил о том, что партия видеокассет, вып
27.08.2008 VHS возвращается

старыми файлами из 80-ых годов прошлого столетия.   Panasonic объявил о выходе DMR-BR630V, сочетающего в себе последнюю на сегодняшний день разработку - оптический привод Blu-Ray 6х, и привод формата VHS. Устройство имеет жесткий диск емкостью 320 Гб, что позволяет использовать DMR-BR630V для записи видео с тюнеров с возможностью переноса на оптические диски (BD-R или DVD), либо на кассеты

20.11.2007 Sony, Fujifilm и Hitachi поплатились за видеокассеты

тактировали между собой с тем, чтобы договариваться о повышении цен на свою продукцию», - сказано в заявлении Еврокомиссии. Всего в указанный период Sony, Fujifilm и Maxell три раза поднимали цены на видеокассеты, продаваемые на территории Европы. Кроме того, компании контролировали цены, когда поднять их было невозможно, считают в Еврокомиссии. Интересно, что наибольший штраф – свыше 47 мл
17.09.2007 Какие бывают DVD-проигрыватели?

аппараты и аппараты с устаревшей прошивкой, не поддерживающей современные кодеки. [pagebreak] DVD + VHS Однако не одними стационарными проигрывателями ограничился мир DVD-Video. Первое удивител
07.06.2006 LG выпустил холодильник с функцией DVD/VHS

Компания LG представила холодильник класса Lux серии Side-by-Side GR-G227STBA со встроенным 15-дюймовым LCD-телевизором и функцией DVD/VHS. Холодильник GR-G227STBA Вся информация о состоянии холодильника отражается на ЖК-дисплее зеленого цвета. С помощью сенсорного управления пользователь может контролировать температуру в хол
05.06.2006 Sony возвращается к VHS

Компания Sony выпустила DVD/VHS-рекордер RDR-VX35. Устройство для записи и воспроизведения DVD и видеокассет появится в продаже в Японии через пару недель. Стоимость новинки составит $370. Sony RDR-VX35 RDR-VX35 оснащен в
17.04.2006 BBK представила DVD/VHS-рекордер DW9938K

Компания BBK Electronics анонсировала выпуск нового DVD/VHS-рекордера с функцией караоке. Рекордер DW9938K — это универсальный аппарат, позволяю
21.03.2006 Выбор DVD-плеера – советы ZOOM

ционные возможности плеера. Сегодня стоит выбирать Hi-Fi DVD с наличием интерфейса HDMI.[pagebreak] VHS умер, да здравствует HDD Для многих также встаёт вопрос и о том, что старый добрый видеом
06.02.2006 Sharp DV-ARV22: самый тонкий VHS-рекордер

составляет 95 мм, и он может считаться самым тонким VHS-видеорекордером. В модели, помимо поддержки VHS-кассет, имеется встроенный жесткий диск, емкость которого достигает 250 ГБ. Кроме того, е
30.05.2005 LG представила новый DVD/VHS рекордер

Компания LG выпустила на российский рынок свою очередную новинку — DVD/VHS рекордер. Модель под названием DVR576X может записывать ТВ-программы и кино либо на DVD-д
28.04.2005 Pioneer анонсировал свой первый VHS/DVD рекордер с винчестером

Компания Pioneer представила свой первый VHS/DVD рекордер со встроенным жестким диском. Модель получила название DVR-RT7H. Благодаря наличию функции Auto Dubbing с помощью одной кнопки можно конвертировать видео с VHS на DVD. С
18.03.2005 BBK представил первый VHS/DVD-рекордер

Компания BBK Electronics анонсировала VHS/DVD-рекордер DW9937S. Это первое устройство среди моделей компании, обеспечивающее работу
12.08.2003 HP DVD Movie Writer dc3000 переведет записи VHS в формат DVD

Постепенно во все большем числе домов полки с видеокассетами покрываются пылью. Новое устройство HP дает возможность перевода записей с аналоговых видеокассет VHS в популярный сейчас цифровой формат DVD. Записывающее устройство DVD Movie Writer dc3000 было представлено компанией в числе 100 пользовательских продуктов, выпускаемых на рынок к началу но
22.07.2003 Samsung представил коллекцию DVD 2003-2004

На российском рынке появилось сразу несколько новых DVD-проигрывателей и Combo DVD-VHS от Samsung. Самым примечательным из них является первый образец проигрывателя Samsung, ос
01.07.2003 Германия: DVD не оставляет VHS шансов

Цифровые универсальные диски (DVD) очень быстро вытесняют видеокассеты VHS с немецкого видеорынка. По подсчетам аналитиков, €4 из каждых €5 индустрия получает именн
20.06.2003 США: DVD вытесняет VHS из проката

лн. видеокассет. "С начала эры проката видеокассет 25 лет назад, они были доминирующим форматом на рынке видеопроката. Что касается DVD, то эта технология всего за шесть лет своего хождения потеснила видеокассеты в пунктах проката", - сказал президент VSDA Бо Андерсен. DVD, со времени своего появления в 1997 году, постепенно теснят видеоносители других форматов. Источник: по материалам Reut
10.02.2003 Носители информации: многообразие форматов

ески, на всех рынках потребления: на видеорынке сражались Sony и JVC (со своими форматами Betamax и VHS), на аудиорынке производители магнитных устройств воевали с производителями компакт-диско
11.10.2002 Московское "DVD-шоу": российская экспансия DVD, альтернатива видеомагнитофонам и воинствующий оптимизм производителей

т рублей за входной билет, чтобы иметь возможность побродить по выставке. В том, что DVD лучше, чем VHS, нас пытается убедить не только телереклама, но и технологические возможности этого прогр
22.04.2002 Matsushita Electric выпустила VHS-видеомагнитофон со встроенным жестким диском

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. анонсировала начало продаж первого Hi-Fi VHS-видеомагнитофона NV-HVH1 со встроенным жестким диском с 1 июня. На 40-гигабайтный жесткий диск можно будет записать до 40 часов видеоинформации. Цена на продукт в розничной торговле будет с
08.02.2002 Digital Life: Говорящая перчатка, ноутбук-мутант и роботы-гладиаторы

значен для КПК Palm Vx и Visor Edge и имеет размеры 76х127х23 мм. Кино для богатых Четыре голливудские студии объявили о том, что начинают продажу фильмов в новом цифровом формате для видеокассет - D-VHS. Этот формат был разработан для домашнего кинотеатра, оснащенного видеомагнитофоном японской компании JVC. Система, называемая "цифровой кинотеатр" (D-theatre), не собирается конкурировать

08.02.2002 Digital Life: Говорящая перчатка, ноутбук-мутант и роботы-гладиаторы

значен для КПК Palm Vx и Visor Edge и имеет размеры 76х127х23 мм. Кино для богатых Четыре голливудские студии объявили о том, что начинают продажу фильмов в новом цифровом формате для видеокассет - D-VHS. Этот формат был разработан для домашнего кинотеатра, оснащенного видеомагнитофоном японской компании JVC. Система, называемая "цифровой кинотеатр" (D-theatre), не собирается конкурировать

04.02.2002 Появился новый цифровой видео-формат D-VHS

Четыре голливудские студии объявили о том, что начинают продажу фильмов в новом цифровом формате для видеокассет - D-VHS. Этот формат был разработан для домашнего кинотеатра, оснащенного видеомагнитофоном японской компании JVC. Система, называемая "цифровой кинотеатр" (D-theatre), не собирается конкурировать

06.09.2001 Samsung получила награды EISA за лучший видеопроигрыватель и аудио-видео МР3-плейер

е только проигрывать DVD-диски, но также воспроизводить и записывать обычные видеокассеты стандарта VHS. В корпусе модели SV-DVD1E со стандартной шириной 43 см инженеры фирмы сумели разместить


Публикаций - 225, упоминаний - 275

JVC VHS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Sony 6498 47
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2637 24
Toshiba Corporation 2905 23
Samsung Electronics 9867 23
Philips 2060 20
JVC Kenwood 412 18
Microsoft Corporation 23846 18
LG Electronics 3561 15
Intel Corporation 11789 14
Apple Inc 11443 11
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6485 11
IBM - International Business Machines Corp 9279 9
Pioneer Corporation 423 8
HP - Hewlett-Packard 3622 7
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2444 7
Sharp Corporation 1044 7
Canon 1383 6
Цифра ГК 2205 6
BBK Electronics Corp 294 6
Hitachi - Хитачи 1461 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5631 5
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1762 5
Mitsubishi Kagaku Media 10 4
Fujitsu 2048 4
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 357 4
Zoom Int - Zoom Video Communications 1364 4
Xoro Eectronics 80 4
Verbatim 67 4
Rolsen Electronics 79 4
Ростех - Автоматика Концерн 1549 4
HP Inc. 5594 4
Nvidia Corp 3264 3
Best Buy 211 3
Fujifilm - Fuji Photo Film 325 3
Dell EMC 4958 3
Формоза - Formoza 175 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8226 3
Новые башни ГК - Вертикаль - башенный оператор 594 3
Seiko Epson Corporation 890 3
TDK 110 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6745 9
Лента - Сеть розничной торговли 1805 7
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 533 6
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 126 6
Warner 554 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1004 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6358 4
Россети Ленэнерго 2411 4
Walmart - Wal-Mart Stores 370 4
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 76 4
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 77 4
Warner Bros. International Television Distribution 273 4
Композит 85 3
UMG - Universal Music Group 263 3
Sony BMG 185 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 455 3
eBay Inc 1605 3
Эра HD - Эра ХД 54 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6180 2
Sony Music Entertainment 158 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 306 2
EMI Group 60 2
Universal Pictures 57 2
MCHC - Mitsubishi Chemical Holdings Corporation 24 2
WMG - Warner Music Group 210 2
Кассир.ру - Партер.ру - Parter.ru - CTS Eventim - СТС Эвентим.ру 21 2
Белый Ветер 354 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 704 2
Walt Disney Company 575 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1930 2
Daewoo 102 1
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 73 1
ОРБИ 13 1
Газпром ГПМХ - ПрофМедиа Менеджмент 23 1
Росатом - Атомэнергопром - Атомный энергопромышленный комплекс 50 1
Metallica - американская метал-группа 35 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 184 1
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова 38 1
Pink Floyd - британская рок-группа 17 1
PCHome 32 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4714 6
Правительство Москвы 2106 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3121 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9790 4
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 592 2
Судебная власть - Judicial power 2161 2
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 188 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 350 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 848 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17288 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2491 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3103 2
Правительство Москвы - Главархив Москвы - Главное архивное управление города Москвы 15 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 623 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3952 1
Архивный фонд РФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 97 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1099 1
МВД РФ Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 199 1
Челябинская городская Дума 3 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 140 1
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 59 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 192 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 402 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 1
Управление делами президента Российской Федерации 105 1
Мосгордума - Московская городская Дума 139 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2926 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 2006 1
Президент Российской Федерации 3866 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1816 7
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6163 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 198 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 2
HD DVD Promotion Group 9 2
WiMAX Forum 68 2
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 98 2
Ассоциация управления авторскими и смежными правами 3 1
ОКО НП - Организация контроля охраны авторских и смежных прав 27 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 82 1
4CIO 752 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 26 1
Русский Щит - ассоциация 38 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 123 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 83 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 120 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 249 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 98 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 204 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5558 156
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 41628 84
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Южная Корея - Республика 6376 12
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Солнце - звезда Солнечной системы 4965 10
Азия - Азиатский регион 5197 7
Европа Восточная 3021 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15724 5
Украина 7406 5
Китай - Тайвань 3838 5
Казахстан - Республика 5114 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6613 4
Великобритания - Лондон 2388 4
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Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1339 4
Япония - Токио 992 4
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Канада 4752 3
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Болгария - Республика 740 2
Дания - Королевство 1237 2
Украина - Киев 1115 2
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Швеция - Королевство 3555 2
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