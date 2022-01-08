JVC VHS Video Home System Видеокассеты кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи

Как оцифровать старые видеокассеты в домашних условиях Зачем оцифровывать видео? Главным поводом для перевода аналогового видео VHS в цифровые форматы может стать отсутствие видеомагнитофона для их периодического просмотр

Женщина чудом избежала ареста из-за задержанного на 20 лет возврата в прокат видеокассеты (которую она не брала) лучай В настоящее время видеокассеты давно признаны устаревшим форматом – CNews писал, что стандарт VHS, разработанный в 1976 г., прекратил свое существование почти одновременно с магазином Mov

Формат VHS прекратил свое существование на полках американских магазинов. Это очень мало, даже неосвоенный Blu-ray продается лучше. Формат VHS (Video Home System) был разработан в 1976 г. компанией JVC. В этом же году в Европе и Ази

Формат VHS прекратил свое существование Последний крупный поставщик VHS-кассет Distribution Video Audio (Флорида, США) объявил о том, что партия видеокассет, вып

VHS возвращается старыми файлами из 80-ых годов прошлого столетия. Panasonic объявил о выходе DMR-BR630V, сочетающего в себе последнюю на сегодняшний день разработку - оптический привод Blu-Ray 6х, и привод формата VHS. Устройство имеет жесткий диск емкостью 320 Гб, что позволяет использовать DMR-BR630V для записи видео с тюнеров с возможностью переноса на оптические диски (BD-R или DVD), либо на кассеты

Sony, Fujifilm и Hitachi поплатились за видеокассеты тактировали между собой с тем, чтобы договариваться о повышении цен на свою продукцию», - сказано в заявлении Еврокомиссии. Всего в указанный период Sony, Fujifilm и Maxell три раза поднимали цены на видеокассеты, продаваемые на территории Европы. Кроме того, компании контролировали цены, когда поднять их было невозможно, считают в Еврокомиссии. Интересно, что наибольший штраф – свыше 47 мл

Какие бывают DVD-проигрыватели? аппараты и аппараты с устаревшей прошивкой, не поддерживающей современные кодеки. [pagebreak] DVD + VHS Однако не одними стационарными проигрывателями ограничился мир DVD-Video. Первое удивител

LG выпустил холодильник с функцией DVD/VHS Компания LG представила холодильник класса Lux серии Side-by-Side GR-G227STBA со встроенным 15-дюймовым LCD-телевизором и функцией DVD/VHS. Холодильник GR-G227STBA Вся информация о состоянии холодильника отражается на ЖК-дисплее зеленого цвета. С помощью сенсорного управления пользователь может контролировать температуру в хол

Sony возвращается к VHS Компания Sony выпустила DVD/VHS-рекордер RDR-VX35. Устройство для записи и воспроизведения DVD и видеокассет появится в продаже в Японии через пару недель. Стоимость новинки составит $370. Sony RDR-VX35 RDR-VX35 оснащен в

BBK представила DVD/VHS-рекордер DW9938K Компания BBK Electronics анонсировала выпуск нового DVD/VHS-рекордера с функцией караоке. Рекордер DW9938K — это универсальный аппарат, позволяю

Выбор DVD-плеера – советы ZOOM ционные возможности плеера. Сегодня стоит выбирать Hi-Fi DVD с наличием интерфейса HDMI.[pagebreak] VHS умер, да здравствует HDD Для многих также встаёт вопрос и о том, что старый добрый видеом

Sharp DV-ARV22: самый тонкий VHS-рекордер составляет 95 мм, и он может считаться самым тонким VHS-видеорекордером. В модели, помимо поддержки VHS-кассет, имеется встроенный жесткий диск, емкость которого достигает 250 ГБ. Кроме того, е

LG представила новый DVD/VHS рекордер Компания LG выпустила на российский рынок свою очередную новинку — DVD/VHS рекордер. Модель под названием DVR576X может записывать ТВ-программы и кино либо на DVD-д

Pioneer анонсировал свой первый VHS/DVD рекордер с винчестером Компания Pioneer представила свой первый VHS/DVD рекордер со встроенным жестким диском. Модель получила название DVR-RT7H. Благодаря наличию функции Auto Dubbing с помощью одной кнопки можно конвертировать видео с VHS на DVD. С

BBK представил первый VHS/DVD-рекордер Компания BBK Electronics анонсировала VHS/DVD-рекордер DW9937S. Это первое устройство среди моделей компании, обеспечивающее работу

HP DVD Movie Writer dc3000 переведет записи VHS в формат DVD Постепенно во все большем числе домов полки с видеокассетами покрываются пылью. Новое устройство HP дает возможность перевода записей с аналоговых видеокассет VHS в популярный сейчас цифровой формат DVD. Записывающее устройство DVD Movie Writer dc3000 было представлено компанией в числе 100 пользовательских продуктов, выпускаемых на рынок к началу но

Samsung представил коллекцию DVD 2003-2004 На российском рынке появилось сразу несколько новых DVD-проигрывателей и Combo DVD-VHS от Samsung. Самым примечательным из них является первый образец проигрывателя Samsung, ос

Германия: DVD не оставляет VHS шансов Цифровые универсальные диски (DVD) очень быстро вытесняют видеокассеты VHS с немецкого видеорынка. По подсчетам аналитиков, €4 из каждых €5 индустрия получает именн

США: DVD вытесняет VHS из проката лн. видеокассет. "С начала эры проката видеокассет 25 лет назад, они были доминирующим форматом на рынке видеопроката. Что касается DVD, то эта технология всего за шесть лет своего хождения потеснила видеокассеты в пунктах проката", - сказал президент VSDA Бо Андерсен. DVD, со времени своего появления в 1997 году, постепенно теснят видеоносители других форматов. Источник: по материалам Reut

Носители информации: многообразие форматов ески, на всех рынках потребления: на видеорынке сражались Sony и JVC (со своими форматами Betamax и VHS), на аудиорынке производители магнитных устройств воевали с производителями компакт-диско

Московское "DVD-шоу": российская экспансия DVD, альтернатива видеомагнитофонам и воинствующий оптимизм производителей т рублей за входной билет, чтобы иметь возможность побродить по выставке. В том, что DVD лучше, чем VHS, нас пытается убедить не только телереклама, но и технологические возможности этого прогр

Matsushita Electric выпустила VHS-видеомагнитофон со встроенным жестким диском Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. анонсировала начало продаж первого Hi-Fi VHS-видеомагнитофона NV-HVH1 со встроенным жестким диском с 1 июня. На 40-гигабайтный жесткий диск можно будет записать до 40 часов видеоинформации. Цена на продукт в розничной торговле будет с

Digital Life: Говорящая перчатка, ноутбук-мутант и роботы-гладиаторы значен для КПК Palm Vx и Visor Edge и имеет размеры 76х127х23 мм. Кино для богатых Четыре голливудские студии объявили о том, что начинают продажу фильмов в новом цифровом формате для видеокассет - D-VHS. Этот формат был разработан для домашнего кинотеатра, оснащенного видеомагнитофоном японской компании JVC. Система, называемая "цифровой кинотеатр" (D-theatre), не собирается конкурировать

Digital Life: Говорящая перчатка, ноутбук-мутант и роботы-гладиаторы значен для КПК Palm Vx и Visor Edge и имеет размеры 76х127х23 мм. Кино для богатых Четыре голливудские студии объявили о том, что начинают продажу фильмов в новом цифровом формате для видеокассет - D-VHS. Этот формат был разработан для домашнего кинотеатра, оснащенного видеомагнитофоном японской компании JVC. Система, называемая "цифровой кинотеатр" (D-theatre), не собирается конкурировать

Появился новый цифровой видео-формат D-VHS Четыре голливудские студии объявили о том, что начинают продажу фильмов в новом цифровом формате для видеокассет - D-VHS. Этот формат был разработан для домашнего кинотеатра, оснащенного видеомагнитофоном японской компании JVC. Система, называемая "цифровой кинотеатр" (D-theatre), не собирается конкурировать