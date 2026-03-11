Разделы

Panasonic DMR Panasonic Diga DMR DVD-рекордер


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


11.03.2026 Богатство пришло, откуда не ждали. Panasonic озолотился на Blu-ray, потому что все остальные отказались их выпускать 1
25.08.2010 Panasonic вывела на рынок шесть видеоплееров с поддержкой BDXL 7
09.03.2010 Телевизоры Z-серии от Panasonic: совершенство во всем 1
10.02.2010 Panasonic приступит к продажам 3D-телевизоров и 3D Blu-ray-плееров с апреля 2010 г. 2
29.08.2008 Panasonic представил новые Blu-ray-плееры и рекордер 1
27.08.2008 VHS возвращается 1
20.03.2007 DVD-рекордер Panasonic DMR-EH65EE: максимум функций и великолепное качество картинки 4
02.03.2007 Panasonic представил 5 новых DVD-рекордеров 6
03.08.2006 В Салехарде запустили главную цифровую магистраль Ямала 1
16.09.2005 Россию захлестывает бум плоских ТВ 3
21.04.2005 Panasonic анонсировал мультиформатный DVD-рекордер 2
17.09.2004 Panasonic представил DVD-RAM рекордер для домашней видеостудии 2
08.09.2004 Panasonic выпустила в Японии новые DVD-рекордеры 5
07.06.2004 Panasonic расширил линейку DVD-RAM-рекордеров DIGA 2
21.04.2004 DVD-рекордеры - лидеры цифрового рынка 1
17.03.2004 Записывающие приводы Matsushita с синим лазером появятся в июле 1
12.02.2003 Panasonic отказывается от VHS в пользу DVD 4
02.10.2001 Panasonic выпустила новый DVD-видеорекордер DMR-HS1 1
10.08.2000 Panasonic представила первый в индустрии записывающий DVD-плеер DMR-E10 1

