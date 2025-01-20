Россия УФО ЯНАО Тазовский район
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6274 1
|Оболтин Александр 12 3
|Щелгачев Дмитрий 28 3
|Рыбаков Сергей 29 1
|Попов Алексей 336 1
|Паршаков Василий 1 1
|Андреев Артем 10 1
|Кивокурцев Олег 92 1
|Албычев Кирилл 8 1
|Третьяк Константин 34 1
|Сафронов Андрей 5 1
|Некрасов Александр 5 1
|Демченко Олег 26 1
|Смелов Павел 5 1
|Кобылкин Дмитрий 6 1
|Ефремов Олег 6 1
|Найденков Сергей 14 1
|Богоявленский Василий 1 1
|Волошин Владимир 10 1
|Рыбин Александр 3 1
|Михайлов Эдуард 3 1
|Белорус Ольга 3 1
|Булатов Рустам 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11248 2
|Ведомости 1009 1
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