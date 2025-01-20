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Россия УФО ЯНАО Тазовский район

Россия - УФО - ЯНАО - Тазовский район


20.01.2025 Эксперимент «Почты России» по доставке посылок дронами продлят на три года 2
13.01.2025 «Ростелеком» увеличил оптическую сеть на Ямале на 150 километров 1
07.11.2024 «Ростелеком» на Ямале подключил интернет в Заполярной Венеции 7
03.07.2024 «Ростелеком» на Ямале обеспечил инфраструктурой почти 2000 квартир в многоэтажках Арктического региона 2
07.12.2023 В среднеобразовательной школе ЯНАО робот будет встречать и обучать детей 1
29.11.2023 «Элар» оцифровал документы архивного фонда ЯНАО 1
23.05.2023 МТС оцифровала северную часть самого крупного в Арктике Бованенковского месторождения 1
13.04.2021 В труднодоступных районах Ямала стартовала Всероссийская перепись населения 2
29.06.2020 «Ростелеком» организовал Wi-Fi-доступ в медицинских учреждениях Ямала 2
10.06.2019 «Ростелеком» обеспечил интернет-доступ первой фактории на Ямале 4
13.12.2016 «Ростелеком» и «Глобус-Телеком» завершили телеком-проект для сети многофункциональных центров ЯНАО 1
26.02.2015 В Сибири множатся странные провалы грунта 1
29.01.2015 МТС обновила сеть на материке и полуостровах ЯНАО 2
17.11.2014 Запсибкомбанк приступил к выпуску и обслуживанию УЭК 1
22.10.2013 МТС инвестирует 500 млн руб. в телеком-инфраструктуру ЯНАО 1
17.02.2010 В ЯНАО внедрена единая СЭДД исполнительных органов госвласти 1
03.08.2006 В Салехарде запустили главную цифровую магистраль Ямала 1
28.01.2004 Абонентская база ЗАО "Ермак RMS" в ЯНАО за 2003г. выросла в 25 раз 1
23.09.2003 Каждый 10-й житель Ямала станет абонентом мобильной связи 1

Публикаций - 19, упоминаний - 33

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9716 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12657 3
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 617 3
Amazon Inc - Amazon.com 3002 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 392 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 432 1
Ростелеком - Связьинвест 1707 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1009 1
Promobot - Промобот 139 1
Ростелеком - Глобус-телеком 226 1
InterTrust - ИнтерТраст 328 1
МТС Урал макрорегион 16 1
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ - Ермак RMS 36 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7341 1
Почта России ПАО 2117 1
Газпром ПАО 1342 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 1
Газпром трансгаз 146 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Запсибкомбанк - Западно-Сибирский коммерческий банк - ЗСКБ 24 1
Amazon Prime Air 5 1
Dubai Mall - Дубай Молл 51 1
BWI - Baltimore/Washington International Airport - Международный аэропорт Балтимор-Вашингтон - ИАТА: BWI, ИКАО: KBWI, FAA LID: BWI 51 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 71 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5931 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2718 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4976 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 830 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3055 1
Администрация Ненецкого автономного округа - Губернатор Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 13 1
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 101 1
ГЦМСИР - Государственный центральный музей современной истории России - Центральный Музей революции СССР 80 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 174 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 297 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6274 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50647 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66297 8
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12556 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27894 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20666 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9382 4
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3422 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10784 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15931 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30797 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6411 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24508 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12552 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8190 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8477 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4674 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19434 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4033 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12200 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11158 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7684 2
Умный дом - Умный домофон, видеодомофон - IP/SIP-домофония - Smart intercom 42 2
Пропускная способность - Bandwidth 1747 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6974 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7110 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9402 1
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RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5370 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5786 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15754 1
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11082 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24200 1
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GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2853 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1723 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25420 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5203 2
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 316 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1423 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1579 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 970 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 831 1
Apple iPhone 6 4861 1
ЭЛАР ЭларСкан 136 1
InterTrust - CompanyMedia 157 1
Ростелеком - Глобус-телеком СКИТ.СП ПАК 50 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1006 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 306 1
Архивный фонд РФ 101 1
Обращения граждан 227 1
МТС 3G-сеть 116 1
Ростелеком - Глобус-телеком СКИТ.Трафик 10 1
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Panasonic DMR - Panasonic Diga DMR - DVD-рекордер 15 1
Оболтин Александр 12 3
Щелгачев Дмитрий 28 3
Рыбаков Сергей 29 1
Попов Алексей 336 1
Паршаков Василий 1 1
Андреев Артем 10 1
Кивокурцев Олег 92 1
Албычев Кирилл 8 1
Третьяк Константин 34 1
Сафронов Андрей 5 1
Некрасов Александр 5 1
Демченко Олег 26 1
Смелов Павел 5 1
Кобылкин Дмитрий 6 1
Ефремов Олег 6 1
Найденков Сергей 14 1
Богоявленский Василий 1 1
Волошин Владимир 10 1
Рыбин Александр 3 1
Михайлов Эдуард 3 1
Белорус Ольга 3 1
Булатов Рустам 1 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 849 17
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Россия - УФО - ЯНАО - Салехард 155 8
Россия - УФО - ЯНАО - Новый Уренгой 155 7
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Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 384 6
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Россия - УФО - ЯНАО - Лабытнанги 37 5
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Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 431 1
Досуг, отдых и развлечения - Рыбалка и охота - рыбная ловля 221 1
Национальный проект 308 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11248 2
Ведомости 1009 1
РАН ИПНГ - Институт проблем нефти и газа РАН 3 1
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