В среднеобразовательной школе ЯНАО робот будет встречать и обучать детей

В среднеобразовательной школе поселка Тазовский, приступил к работе Promobot V4. Робот консультирует детей, встречает родителей и гостей школы, позволяя существенно улучшить процесс обучения и сделать его более интерактивным. Об этом CNews сообщили представители компании «Промобот».

Робот Promobot V.4 — это сервисный робот для работы в местах массового скопления людей. Робот может трудиться консультантом, администратором, гидом или учителем. «Промобот» обладает знанием основ школьной программы и способен общаться на нескольких языках, что делает его более универсальным инструментом для поддержки образовательного процесса.

«Одним из главных преимуществ использования роботов в образовании является их способность к персонализации обучения. Каждый ребенок уникален, и робот, оснащенный передовыми технологиями и искусственным интеллектом, способен адаптироваться к индивидуальным потребностям каждого ученика. Робот может рассказать интересные факты из разных областей знаний, и главное, стать хорошим другом для учеников», — сказал директор по развитию «Промобот» Олег Кивокурцев.

«Промобот»

В небольших населенных пунктах ученики и учителя часто сталкиваются с ограниченными образовательными ресурсами, это приводит к отсутствию интереса к обучению. Робот обеспечивает доступ к широкому спектру знаний, предлагает индивидуализированный подход и дополнительную поддержку. Робот содействует учителям, а также позволяет детям учиться в любое время, обогащая образовательный опыт в условиях ограниченных ресурсов.

«Промобот» на 80% состоит из отечественных комплектующих, знает несколько языков и запоминает большой объем информации.

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Компания «Промобот» основана в 2015 г. в Перми. С того же года является резидентом «Сколково». «Промоботы» трудятся в 40 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя «живых» сотрудников. Роботов «Промобот» можно встретить в Сбербанке, Музее современной истории России, МФЦ, аэропорту Балтимор-Вашингтон, Дубай-Молле. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.