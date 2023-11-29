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Цифровизация
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«Элар» оцифровал документы архивного фонда ЯНАО

В нескольких муниципальных архивах Ямало-Ненецкого автономного округа завершились проекты по созданию информационного ресурса на основе электронных копий документов постоянного срока хранения. Об этом CNews сообщили представители компании «Элар».

Так, из фондов муниципального архива Администрации города Ноябрьска было оцифровано и загружено в систему ГИС ЭА порядка 880 дел, - это более 136 тыс. листов. Массив представлял собой архивные документы постоянного срока хранения формата А4, а также нестандартные документы формата от А6 до А0. Бережно и в высоком качестве были оцифрованы как печатные, так и рукописные оригиналы, документы на кальке, газетные подшивки, архивные фотографии.

Все документы были оцифрованы на профессиональных сканерах «Элар» различных модификаций, предназначенных для безопасного сканирования всех типов сшитых, расшитых, широкоформатных документов и пленочных носителей. Производственный цикл оцифровки состоял из большого количества взаимосвязанных этапов, включающих расшивку документов, сканирование, обработку графических образов, индексирование данных, загрузку массива в государственную информационную систему «Электронный архив Ямало-Ненецкого автономного округа».

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Фото: Элар
«Элар» оцифровал документы архивного фонда ЯНАО

Аналогичные проекты по оцифровке документов и наполнению ГИС ЭА состоялись в муниципальных архивах Тазовского и Пуровского районов Ямало-Ненецкого автономного округа, а также муниципального архива Администрации города Лабытнанги. Сотрудничество по цифровизации муниципальных архивов планируется продолжить и в 2024 г.

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Сканеры «Элар» входят в реестр РЭП (единый реестр российской радиоэлектронной продукции) и являются готовым инструментом для организации процессов оцифровки различных типов документов в соответствии с требованиями регуляторов.

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