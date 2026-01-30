Россия - УФО - ЯНАО - Пуровский район - Пуровск - Тарко-Сале - Ханымей

Разделы

СОБЫТИЯ


30.01.2026 Кто обогнал столицу: «Ростелеком» зафиксировал рекордный спрос на подключение домашнего интернета в ЯНАО 1
06.05.2025 МТС включила первые отечественные базовые станции на Ямале 1
13.01.2025 МТС улучшила LTE-покрытие в самом молодом городе на Ямале 1
13.01.2025 «Ростелеком» увеличил оптическую сеть на Ямале на 150 километров 1
13.11.2024 МТС улучшила LTE-покрытие в городе Тарко-Сале на Ямале 1
18.01.2024 «Ростелеком» на Ямале обеспечит оптикой дома в самом крупном жилом комплексе Тарко-Сале 2
27.12.2023 «Ростелеком» и правительство ЯНАО завершили крупный проект по строительству оптической магистрали до Красноселькупа 1
29.11.2023 «Элар» оцифровал документы архивного фонда ЯНАО 1
05.10.2023 На Ямале стало меньше абонентов, использующих кнопочные телефоны 1
08.06.2023 «Ростелеком» в Арктическом регионе создаст цифровую систему весогабаритного контроля 1
17.05.2023 «Ростелеком» организует видеонаблюдение за ЕГЭ и ОГЭ в ЯНАО 1
25.08.2022 МТС разогнала скорость мобильного интернета в районе аэропорта города Тарко-Сале 3
15.08.2022 «Русатом Инфраструктурные решения» разворачивает платформу «Умный город» в ЯНАО 3
13.04.2021 В труднодоступных районах Ямала стартовала Всероссийская перепись населения 2
08.12.2020 «Ростелеком» установит более пятисот камер видеонаблюдения в городах арктического региона 1
28.01.2019 МФЦ «Мои документы» повысил качество обслуживания граждан с помощью комплекса «Аура» 1
27.06.2017 «Техносерв» обеспечит работу ИТ-инфраструктуры и систем региональной сети «Промсвязьбанка» 1
02.02.2017 «Ростелеком» подвел итоги оптического строительства на Ямале в 2016 году 3
25.01.2017 «Ростелеком» на Ямале обновил условия участия в проекте «Забота» 1
20.01.2017 «Ростелеком» расширил покрытие оптическими линиями связи на Ямале 1
13.12.2016 «Ростелеком» и «Глобус-Телеком» завершили телеком-проект для сети многофункциональных центров ЯНАО 2
14.10.2016 «Ростелеком» подключил к скоростному интернету коттеджный поселок в ЯМАО 3
14.09.2016 МТС запустил сеть LTE-Advanced в крупнейших городах ЯНАО 1
07.06.2016 МТС и Правительство ЯНАО подписали соглашение по развитию телекоммуникационной инфраструктуры 2
14.04.2016 «Ростелеком» подвел итоги эксплуатации Северного оптического потока 2
29.03.2016 Протяженность ВОЛС МТС на Урале превысила 14 тыс. км 1
25.03.2016 Самая северная на Урале система оповещения презентована в Салехарде 1
10.03.2016 «Ростелеком» откроет доступ к быстрому интернету еще для 10 тыс. домохозяйств Ямала 3
11.02.2016 «МегаФон» обеспечит Западно-Сибирский банк Сбербанка защищённой VPN-сетью 1
12.01.2016 «Ростелеком» модернизировал систему экстренного оповещения населения в ЯНАО 1
26.10.2015 «Ростелеком» модернизирует систему экcтренного оповещения населения на Ямале 1
21.10.2015 На Ямале открыта самая северная точка интернет-доступа в УрФО 1
06.10.2015 «Ростелеком» запустил первую точку доступа в интернет на Ямале в рамках проекта устранения цифрового неравенства 1
27.08.2015 «Ростелеком» приступил к строительству точек доступа в интернет в ЯНАО 1
11.08.2015 «Ростелеком» завершил проектные работы в рамках проекта по устранению цифрового неравенства на Ямале 1
13.01.2015 Радиолокаторы нового поколения от «ОПК» получили десятки российских аэродромов 1
17.11.2014 Запсибкомбанк приступил к выпуску и обслуживанию УЭК 1
28.02.2014 Строительство волоконно-оптической линии до Норильска завершено на 80% 1
22.10.2013 МТС инвестирует 500 млн руб. в телеком-инфраструктуру ЯНАО 1
16.12.2011 Система «АвтоТрекер» встроена в комплексную систему управления ЯНАО 1

Ростелеком 10389 22
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14507 8
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 249 5
МегаФон 10046 2
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 1
TeXet 56 1
РНТ - Русские Навигационные Технологии 136 1
АвтоТрекер 101 1
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ 67 1
Optima - Optima Engineering - Энера Инжиниринг 6 1
itel 31 1
Росатом РИР - Цифровые платформы и решения умного города 22 1
МТС - Иртея 82 1
Samsung Electronics 10685 1
Ростех - Автоматика Концерн 1748 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3315 1
Xiaomi 2017 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5748 1
Philips 2076 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1083 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1544 1
HP - Hewlett-Packard 3644 1
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 409 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 491 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1082 1
Анлим-ИТ 2 1
Ростелеком - Глобус-телеком 232 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 329 1
HPE - Juniper Networks 438 1
Ростех - Радиозавод 69 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Полет ЧРЗ - Челябинский радиозавод 62 1
МТС Урал макрорегион - Уралтел 40 1
Akamai Technologies - Akamai Systems - Limelight Networks 162 1
Росатом - РИР - Росатом Инфраструктурные решения - Русатом Инфраструктурные решения 123 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1515 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8279 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Запсибкомбанк - Западно-Сибирский коммерческий банк - ЗСКБ 24 1
Новатэк Таркосаленефтегаз 3 1
Роснефть - РН-Пурнефтегаз 15 1
КАЗ - Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова 3 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 658 1
Ямалавтодор ГУП ЯНАО 2 1
Норникель - Усть-Хантайская ГЭС 3 1
Почта России ПАО 2260 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 160 1
X5 Group - Перекрёсток 610 1
ПСБ - Промсвязьбанк 908 1
Газпром нефть 676 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 375 1
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 94 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 121 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 1
Сбер - Сбербанк Западно-Сибирский банк 25 1
Сбер - Сбербанк Сибирский банк 59 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 84 6
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12992 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1411 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6325 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3138 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 115 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1679 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2196 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 915 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1279 1
Федеральное казначейство России 1879 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 219 1
Администрация Ненецкого автономного округа - Губернатор Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 13 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73660 18
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 18
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22003 16
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11193 16
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4850 13
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17155 9
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 8
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9424 7
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2182 7
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1671 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28944 6
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8803 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11591 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34032 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31984 5
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2063 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25552 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13039 4
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4366 4
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6639 4
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4016 4
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1600 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10530 3
Сеть передачи данных - Data transmission network 3921 3
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7197 3
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3080 3
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2222 3
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2351 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12068 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6714 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13080 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7701 2
Карты памяти - Запоминающее устройство 2292 2
Сетевое оборудование - Router WiFI - Роутер WiFI - точки доступа Wi-Fi - WiFi маршрутизатор - WiFi спот 436 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9392 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3800 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6184 2
МЧС РФ - МЧС Информ - ОКСИОН, Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей - КТС КАСМО, Комплекс средств оповещения, мониторинга и локализации аварий - КСЭОН - РАСЦО - СЗИОНТ 65 3
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 362 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5897 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1537 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2077 2
Ростелеком - Северный оптический поток - опорная магистраль связи трех уральских регионов: Свердловской области, ХМАО-Югры и ЯНАО 7 1
МТС ВОЛС 19 1
Ростелеком - Глобус-телеком СКИТ.Трафик 10 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1052 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7397 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 962 1
Samsung Galaxy 997 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 317 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2900 1
Apple iPhone 6 4861 1
ЭЛАР ЭларСкан 165 1
Ростелеком - Глобус-телеком СКИТ.СП ПАК 50 1
Apple Локатор 84 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 330 1
Ростех - Росэлектроника - ЧРЗ Полет АОРЛ - радиолокатор 6 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Единая система организации воздушного движения Российской Федерации - ЕС ОрВД - АУВД - автоматизированное управление воздушным движением 49 1
Архивный фонд РФ 111 1
Третьяк Константин 34 13
Щелгачев Дмитрий 28 5
Дроздов Владимир 25 3
Симайченков Сергей 9 2
Кобылкин Дмитрий 6 2
Колодин Антон 2 2
Оболтин Александр 12 2
Колпаков Антон 57 1
Кучин Сергей 27 1
Романов Алексей 49 1
Ситников Алексей 7 1
Некрасов Александр 5 1
Смелов Павел 6 1
Найденков Сергей 14 1
Власов Владимир 5 1
Рыбин Александр 3 1
Шлейгер Сергей 1 1
Бойченко Сергей 2 1
Оболтин Константин 7 1
Ляшенко Адриан 1 1
Курилов Олег 1 1
Исхизова Александра 93 1
Мелихов Дмитрий 56 1
Фишер Юрий 1 1
Никифоров Николай 1137 1
Сергеев Сергей 161 1
Калинин Александр 178 1
Волков Владимир 66 1
Рыбаков Сергей 29 1
Попов Алексей 338 1
Овсянников Андрей 15 1
Овсянников Максим 5 1
Давыдов Владимир 12 1
Гордиенко Евгения 1 1
Иванов Евгений 45 1
Албычев Кирилл 9 1
Никитин Евгений 14 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 967 36
Россия - УФО - ЯНАО - Салехард 164 20
Россия - УФО - ЯНАО - Ноябрьск 117 19
Россия - УФО - ЯНАО - Надым - Надымский район 62 17
Россия - УФО - ЯНАО - Новый Уренгой 166 16
Россия - УФО - ЯНАО - Губкинский 43 12
Россия - РФ - Российская федерация 158028 11
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 408 11
Россия - УФО - ЯНАО - Муравленковский район - Муравленко 30 10
Россия - УФО - ЯНАО - Лабытнанги 42 9
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3203 7
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Белоярский 44 6
Россия - УФО - ЯНАО - Тазовский район 21 6
Россия - УФО - ЯНАО - Ямальский район - Ямал полуостров 41 6
Россия - УФО - ЯНАО - Шурышкарский район 12 5
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 831 5
Россия - УФО - ЯНАО - Приуральский район 14 4
Россия - УФО - ЯНАО - Красноселькупский район - Красноселькуп 12 4
Земля - планета Солнечной системы 10686 4
Россия - Крайний Север 321 4
Россия - Коротчаево 11 3
Россия - УФО - Екатеринбург 4312 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1328 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийск 214 3
Россия - УФО - ЯНАО - Надым - Надымский район - Ямбург 17 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нягань 50 2
Россия - УФО - Свердловская область 1784 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3302 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 958 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1455 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1707 2
Северный полярный круг - Полярные регионы 124 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 354 2
Северный Ледовитый океан - Карское море - Обь река - Телецкое озеро - акватория - Обская губа - залив Карского моря 32 2
Россия - УФО - Пермский край - Березники 67 1
Россия - Уральские горы - Уральский хребет - Большой Урал 35 1
Россия - УФО - ЯНАО - Уренгойское НГКМ - Уренгойское газовое (нефтегазоконденсатное) месторождение 21 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ - Заполярный район 28 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Югорск 25 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Снежногорск 19 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 12
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 7
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6131 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31950 4
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1829 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4421 3
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1349 3
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2953 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2971 2
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1333 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6280 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6785 2
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 586 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 932 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6951 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6415 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2665 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2958 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1628 1
Геология - Вечная мерзлота - многолетняя мерзлота - многолетняя криолитозона - многолетне-мёрзлые породы - permafrost 97 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1468 1
Quality of Life - Качество жизни 35 1
Федеральный закон 59-ФЗ - О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации 296 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4263 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 606 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3741 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 127 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5910 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5315 1
Всероссийская перепись населения 185 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1328 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 983 1
КЭФ - Красноярский экономический форум 26 1
