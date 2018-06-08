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Ростелеком Глобус-телеком СКИТ.Трафик

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


08.06.2018 «Ростелеком» начал продажу решения «СКИТ» в Курской области 1
21.12.2017 САТО «Глобус-Телекома» включена в Единый реестр отечественного ПО 1
28.11.2017 «Глобус-Телеком» представил обновленную версию системы «СКИТ» 1
13.12.2016 «Ростелеком» и «Глобус-Телеком» завершили телеком-проект для сети многофункциональных центров ЯНАО 1
25.08.2016 «Глобус-Телеком» и «Ред Софт» завершили испытания ОС «Гослинукс» 1
25.07.2016 «Глобус-Телеком» заключил соглашение с МФЦ Орловской области на использование программного продукта по отраслевой экспертной лицензии 2
12.04.2016 «Глобус-Телеком» предложил на Сибирском форуме новый подход к информатизации госучреждений 1
23.12.2015 «Глобус-Телеком» запустил в эксплуатацию первый программный продукт, распространяемый по отраслевой экспертной лицензии 2
22.10.2015 «Глобус-Телеком» предложил муниципалитетам автоматизировать учет ИТ-ресурсов 1
22.09.2015 «Глобус-Телеком» анонсировал новый подход к распространению ПО в органах государственной власти 1

Публикаций - 11, упоминаний - 13

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 10
Ростелеком - Глобус-телеком 235 10
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 1
Ред Софт - Red Soft 1236 1
Крок - Croc 1964 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 139 1
Код Безопасности 812 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 1
Роскосмос - ЦЭНКИ ФГУП - Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры 22 1
Росимущество - КТРВ - КБМ НПК ФГУП - КБ машиностроения - Конструкторское бюро машиностроения - Научно-производственная корпорация 18 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 6
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 5
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 3
Администрация города Сургут 9 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 104 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 87 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 11
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker - IP Source Guard 465 6
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2511 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 2
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 659 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 2
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 1
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Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 1
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Email - SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 483 1
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1615 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1307 1
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 281 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 1
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СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 1
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Ред Софт - GosLinux - ГосЛинукс 53 1
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