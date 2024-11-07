«Ростелеком» на Ямале подключил интернет в Заполярной Венеции

«Ростелеком» обеспечил связью удаленное село Антипаюта в Тазовском районе Ямала. Для этого специалисты компании построили новую радиорелейную линию на участке Семаковское месторождение — Антипаюта. Труднодоступный населенный пункт, входящий в пограничную зону Росcии, расположен на северном берегу Тазовской губы в устье реки Паюты. На территории, ранее известной в округе как Заполярная Венеция из-за обильного весеннего половодья, проживает более 3000 человек. Все они теперь смогут пользоваться мобильным интернетом и голосовой связью. Работы выполнены за счет собственных средств «Ростелекома» при содействии компании «РусГазАльянс» и администрации Тазовского района ЯНАО. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Рустам Булатов, глава администрации села Антипаюты Тазовского района ЯНАО: «Село Антипаюта образовано в числе первых факторий на Ямале. Сегодня на смену аварийным деревянным домам здесь строится жилье в капитальном исполнении. В этом году открыли детский сад на 120 мест, сейчас возводят новое здание больницы. Также в населенном пункте работает учреждение здравоохранения, школа-интернат, аэровокзал, но в селе не было стабильного интернета. Теперь антипаютинцы смогут пользоваться услугами устойчивой мобильной и сотовой связи, что, безусловно, улучшит качество жизни северян и окажет положительное влияние на развитие территории в целом».

Для обеспечения удаленного поселения доступом в глобальную сеть Интернет «Ростелеком» использовал в работе волоконно-оптическую линию связи, которую предоставил «РусГазАльянс». Магистраль протяженностью 130 километров была проложена от поселка Ямбург до Семаковского месторождения еще в начале его разработки. Кроме того, предприятие обеспечило цифровому провайдеру доступ к своему антенно-мачтовому сооружению. Вторую вышку связисты смонтировали сами. На обеих высотных конструкциях сотрудники «Ростелекома» установили специализированное оборудование и организовали между мачтами радиорелейную линию связи протяженностью 53 километра.

Дмитрий Щелгачев, директор Ямало-Ненецкого филиала ПАО «Ростелеком»: «Обеспечение связью труднодоступных территорий Ямала — одно из приоритетных направлений работы нашей компании. В этом году ‘’Ростелеком‘’ предоставил возможность пользоваться мобильной и голосовой связью для двух сел: Зеленого Яра и Нори. Сейчас очередь за Антипаютой. Пропускная способность новой радиорелейной линии связи в населенном пункте — до 600 Мбит/с. Также в социальных учреждениях села будет организован беспроводной широкополосный доступ в интернет».