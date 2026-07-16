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Россия УФО ЯНАО Надым Надымский район Ямбург

СОБЫТИЯ


16.07.2026 «Ростелеком» удвоил скорость интернета в труднодоступном селе Антипаюта 1
07.11.2024 «Ростелеком» на Ямале подключил интернет в Заполярной Венеции 1
22.08.2024 МТС: цифровые технологии помогают исследовать мерзлотные грунты на Крайнем Севере 1
28.09.2023 МТС прокачала сеть на Арктическом, Семаковском и Заполярном месторождениях 1
07.10.2022 МТС запустила высокотехнологичную телеком-магистраль от Нового Уренгоя до Заполярья 2
23.12.2021 «Газпром добыча Ямбург» перешел на Directum RX 1
29.04.2019 Новый класс проекта «Учимзнаем» при поддержке Samsung открылся в Астрахани 1
11.03.2019 Билайн обеспечил Ямал связью с помощью военной техники 1
09.10.2017 Преподаватели проекта Samsung «УчимЗнаем» награждены премией «Учитель года – 2017» 1
14.09.2016 МТС запустил сеть LTE-Advanced в крупнейших городах ЯНАО 2
26.08.2016 Благодаря внедрению LTE МТС увеличила интернет-трафик в Ямбурге более чем вдвое 2
22.06.2015 МТС назначила директора филиала в ЯНАО 1
27.05.2015 МТС инвестировала около 500 млн руб. в развитие сети на Ямале 2
29.01.2015 МТС обновила сеть на материке и полуостровах ЯНАО 1
22.10.2013 МТС инвестирует 500 млн руб. в телеком-инфраструктуру ЯНАО 1
11.07.2012 «Газпром авиа» оптимизирует работу ИТ-службы с помощью Comindware Tracker 1
02.11.2010 «Техносерв Консалтинг» внедрил систему управления документооборотом в «Газпром добыча Ямбург» 1
19.03.2010 МТС обеспечит услугами мобильной связи компанию «Газпром добыча Ямбург» 1
12.02.2008 «Рексофт» внедрит СЭД в «дочке» «Газпрома» 1
29.01.2008 «ПЛКСистемы» построили АСУ ТП котельной Харвутинской площади ЯГКМ 1
03.08.2006 В Салехарде запустили главную цифровую магистраль Ямала 1
22.08.2005 ДеЛайт 2000: Мы создали российский рынок проекционного оборудования 1
09.07.2002 TopS BI разработала корпоративную веб-систему для компании "Нортгаз" 1

Публикаций - 23, упоминаний - 27

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15656 10
Samsung Electronics 11024 2
Ростелеком 10904 2
BQ - Bright & Quick - Новая линия 409 2
Системы документооборота 519 1
ПЛКСистемы 15 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1826 1
Dell EMC 5172 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1617 1
Toshiba Corporation 2979 1
Hitachi - Хитачи 1500 1
Directum - Директум 1258 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9491 1
БАРС Груп 576 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2691 1
Рексофт - Reksoft 487 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 1
Comindware - Колловэар 200 1
Seiko Epson Corporation 908 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 627 1
МТС Урал макрорегион - Уралтел 40 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1620 1
JVC Kenwood 421 1
Делайт 2000 - DeLight 42 1
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 1
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 111 1
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 360 1
Optoma 31 1
Газпром ПАО 1488 7
Газпром добыча Ямбург - Ямбурггаздобыча 12 5
Газпром авиа 3 1
Юнипро ПАО - Березовская ГРЭС 13 1
Нортгаз 8 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 614 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 324 1
Упаковочные системы - Тетра Пак - Tetra Pak 33 1
Новатэк Новафининвест 72 1
Газпром трансгаз 157 1
Ямал СПГ 11 1
Белый Медведь 20 1
РЖД СЖД - Северная железная дорога - Ярославская железная дорога 18 1
Viessmann - Виссманн 2 1
Инкомбанк 8 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 87 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1539 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3285 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1436 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2869 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5406 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1536 1
МВД РФ - ГИБДД Москвы - Госавтоинспекция Москвы 31 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 167 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 134 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6506 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29613 9
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SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 943 2
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МТС 3G-сеть 121 2
Новатэк - Арктик СПГ-2 - Arctic LNG 2 2 1
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 284 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1672 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Comindware Tracker 18 1
МТС ВОЛС 19 1
Schneider Electric - Control Microsystems ClearSCADA 2 1
Panasonic DMR - Panasonic Diga DMR - DVD-рекордер 19 1
Симайченков Сергей 9 3
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Найденков Сергей 14 2
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Экзамены 512 1
Школа Ямбурга 3 2
МГСУ НИУ - МИСИМГСУ - Московский государственный строительный университет 51 1
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