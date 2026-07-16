Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия УФО ЯНАО Надым Надымский район Ямбург
СОБЫТИЯ
Публикаций - 23, упоминаний - 27
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6506 1
|Симайченков Сергей 9 3
|Певнев Сергей 22 2
|Найденков Сергей 14 2
|Щелгачев Дмитрий 35 1
|Нафанаилиди Георгий 2 1
|Дроздов Владимир 37 1
|Булатов Рустам 1 1
|Петров Михаил 139 1
|Бородов Герман 20 1
|Скворцова Вероника 69 1
|Васильева Ольга 25 1
|Андреев Артем 11 1
|Шариков Сергей 49 1
|Колпаков Алексей 7 1
|Демченко Олег 29 1
|Богданов Дмитрий 6 1
|Гуцева Елена 5 1
|Кобылкин Дмитрий 6 1
|Волокитин Иван 1 1
|Гутников Руслан 1 1
|Школа Ямбурга 3 2
|МГСУ НИУ - МИСИМГСУ - Московский государственный строительный университет 51 1
|Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 32 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458358, в очереди разбора - 728295.
Создано именных указателей - 197920.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458358, в очереди разбора - 728295.
Создано именных указателей - 197920.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.