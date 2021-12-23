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«Газпром добыча Ямбург» перешел на Directum RX

Дочернее общество ПАО «Газпром» перевело процессы делопроизводства и договорную работу в интеллектуальную систему Directum RX. За полтора года компания полностью перешла на отечественный продукт, с которым работают 2500 сотрудников. Об этом CNews сообщили представители Directum.

«Перед реализацией проекта мы изучили шаблонное решение Directum RX по делопроизводству. Увидели процессы, идентичные тем, что используются в ООО “Газпром добыча Ямбург”. Они были взяты за основу. В процессе внедрения функционал системы дополнен с учетом особенностей работы предприятия», – сказал Иван Волокитин, начальник отдела системно-технической инфраструктуры службы информационно-управляющих систем ООО «Газпром добыча Ямбург».

Отдельное внимание команда проекта уделила вопросу безопасности данных. Примененный подход исключает нежелательные и неправомерные доработки документов в системе.

Чтобы сохранить привычную схему делопроизводства, в Directum RX были добавлены новые возможности:

Для организационно-распорядительных документов на отдельной вкладке можно указать список адресатов рассылки: создать новый или использовать существующий.

При отправке документов на согласование по регламенту можно заполнить до двадцати групп согласующих. При этом инициатор может отозвать задачу.

Договорная работа ООО «Газпром добыча Ямбург» также переведена в Directum RX. Команда проекта структурировала документы, оптимизировала согласование и упростила интеграцию с Active Directory, системой HR и информационно-управляющей системой. В новую систему перенесено более 10 тыс. договоров.

Документы, создаваемые в Directum RX, хранятся в структурированном электронном архиве с удобным поиском и фильтрацией. Благодаря цифровизации процесс согласования стал более прозрачным и понятным, а влияние человеческого фактора сведено к минимуму.

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