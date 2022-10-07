МТС запустила высокотехнологичную телеком-магистраль от Нового Уренгоя до Заполярья

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщила о запуске высокотехнологичной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) пропускной способностью от 10 Гбит между Новым Уренгоем и Ямбургом. Это позволило кратно увеличить скорости мобильного интернета у пользователей, а также обеспечить отказоустойчивую работу фиксированной связи в арктическом регионе. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Ввод в эксплуатацию телеком-магистрали протяженностью более 300 километров между двумя промышленными центрами ЯНАО позволит жителям и гостям региона в разы быстрее скачивать информацию через интернет, откроет абонентам доступ к новым сервисам и цифровым услугам.

В реализации масштабного проекта были использованы современные технологические разработки для «уплотнения» передаваемого трафика на дальние расстояния без потери качества. Транспортный канал имеет высокую степень защиты от внешних факторов, в частности, воздействий низких температур в условиях Крайнего Севера. Это обеспечит надежность эксплуатации ВОЛС и его бесперебойную работу в дальнейшем.

«Мы продолжаем развивать телекоммуникационную инфраструктуру на Ямале, создавая максимально комфортные условия для жизни и работы северян. Например, после запуска оптоволокна работники Ямбургского и Уренгойского месторождений почувствуют заметное улучшение работы сервисов, необходимых для связи с «большой землей». Выросла скорость мобильного интернета на промышленных площадках добычи углеводородного сырья, на примыкающих транспортно-логистических узлах, включая аэропорт, а также в вахтовых жилых комплексах. Это значит, что мы открываем новые возможности не только для жителей стратегически-важных поселков, городов, но и для бизнеса Ямала. К примеру, предоставление ШПД, внедрение таких умных сервисов как видеонаблюдение, телеучет, анализ больших данных будет способствовать дальнейшей цифровой трансформации арктических территорий, сделает наш округ еще привлекательнее», – сказал директор МТС в Ямало-Ненецком автономном округе Сергей Найденков.

«Операторы связи не сбавляют темп по расширению оптической инфраструктуры на Ямале, реализуют новые проекты, в том числе, совместно с правительством округа, и создают прочный цифровой фундамент даже в удаленных населенных пунктах нашего региона. Благодаря этому ямальцы могут беспрепятственно пользоваться современными сервисами и цифровыми услугами», – отметил заместитель директора департамента информационных технологий и связи Ямало-Ненецкого автономного округа Алексей Колпаков.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.