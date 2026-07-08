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Россия УФО ЯНАО Уренгойское НГКМ Уренгойское газовое (нефтегазоконденсатное) месторождение

"Синий вечер на Уренгое" 1985 г. Самойлов Виктор Иванович (1948-2005) "Синий вечер на Уренгое" 1985 г. Самойлов Виктор Иванович (1948-2005)
Михаил Омбыш-Кузнецов "Дорога на Уренгой" (1980) Михаил Омбыш-Кузнецов "Дорога на Уренгой" (1980)
"Синий вечер на Уренгое" 1985 г. Самойлов Виктор Иванович (1948-2005)

СОБЫТИЯ


08.07.2026 МТС расширила сеть на труднодоступных промыслах в Заполярье 1
19.12.2024 «Газинформсервис» выиграл 16 млн рублей, но потерял 5, и подал кассационную жалобу 1
08.10.2024 Впервые показана работа цифрового двойника газоконденсатного актива 1
29.08.2024 «Цифра» и «Ачим Девелопмент» реализуют проект по созданию цифрового двойника газоконденсатного актива 1
01.08.2024 «ДиалогНаука» осуществила продление лицензий продуктов «Лаборатории Касперского» для защиты ООО «Ачим Девелопмент» 1
23.07.2024 На здании газодобывающей компании смонтировали высокотехнологичный медиафасад 1
03.06.2024 Вахтовики на Самбургском месторождении получили цифровой апгрейд от МТС 1
28.09.2023 МТС прокачала сеть на Арктическом, Семаковском и Заполярном месторождениях 1
07.10.2022 МТС запустила высокотехнологичную телеком-магистраль от Нового Уренгоя до Заполярья 1
14.09.2022 МТС обеспечила электросетевую компанию на Ямале интеллектуальной системой безопасности 1
15.10.2021 «Мегафон» создал новый сервис для вахтовиков 2
14.09.2016 МТС запустил сеть LTE-Advanced в крупнейших городах ЯНАО 1
26.08.2016 Благодаря внедрению LTE МТС увеличила интернет-трафик в Ямбурге более чем вдвое 1
22.06.2015 МТС назначила директора филиала в ЯНАО 1
27.05.2015 МТС инвестировала около 500 млн руб. в развитие сети на Ямале 1
02.04.2015 Управиться с «первичкой» 1
29.01.2015 МТС обновила сеть на материке и полуостровах ЯНАО 1
19.06.2013 «Ланит» внедрил СЭД на базе LanDocs в филиалах «Газпром энерго» 1
19.12.2012 В «Газпром энерго» началась эксплуатация новой АС документационного обеспечения управления на базе LanDocs 1
29.04.2009 Лидарные данные помогли оценить безопасность газодобычи 1
15.01.2008 Компания НАВГЕОКОМ выполнила масштабный проект по трехмерному геомоделированию 1
09.07.2002 TopS BI разработала корпоративную веб-систему для компании "Нортгаз" 2

Публикаций - 22, упоминаний - 24

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15592 9
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2387 2
Open Vision - Опен Вижн 7 1
Системы документооборота 519 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5600 1
МегаФон 10637 1
9518 1
Oracle Corporation 7059 1
Цифра ГК 160 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1117 1
Delta Electronics - Delta Power Solutions - Дельта-Электроникс 140 1
ДиалогНаука 270 1
Газинформсервис - ГИС 486 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 626 1
Ачим Девелопмент - Achim Development 6 3
Газпром ПАО 1483 2
Газпром энерго - Газпром энергохолдинг - ГЭХ 9 2
Геокосмос 42 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1715 1
УЭСК - Уренгойская электросетевая компания - УГЭС - Уренгойгорэлектросеть 5 1
Газпром добыча Уренгой - Ачимгаз 6 1
Нортгаз 8 1
Интер РАО ЕЭС ПАО - ИГРЭС - Ириклинская ГРЭС 4 1
РАО ЕЭС России ПАО - ОГК-1 - Оптовая генерирующая компания №1 13 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 227 1
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 107 1
БЭСК - Башкирская электросетевая компания - Башкирэнерго 32 1
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Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 965 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 87 1
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ЭЛАР Саперион 43 1
МТС ВОЛС 19 1
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Найденков Сергей 14 3
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Родионов Александр 31 2
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Дроздов Владимир 36 1
Исаков Александр 7 1
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Мишина Яна 1 1
Высоцкая Анна 1 1
Аронсон Михаил 32 1
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