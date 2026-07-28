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Скрынников Роман

СОБЫТИЯ


28.07.2026 Open Vision перевел ИТ-инфраструктуру ООО «Ачимгаз» на российские решения без остановки производства 1
23.07.2024 На здании газодобывающей компании смонтировали высокотехнологичный медиафасад 1
20.07.2021 «Инфосистемы джет» помогает «Ачимгаз» подготовить ИТ-инфраструктуру к цифровой трансформации 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Скрынников Роман и организации, системы, технологии, персоны:

Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1438 1
Delta Electronics - Delta Power Solutions - Дельта-Электроникс 140 1
Open Vision - Опен Вижн 9 1
NetApp - Network Appliance 667 1
Broadcom - VMware 2607 1
Veeam Software 345 1
Газпром добыча Уренгой - Ачимгаз 8 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5958 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2066 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26109 1
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36067 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64901 1
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LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 1168 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3177 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1256 1
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network - ЕВСПД - Единая ведомственная сеть передачи данных 800 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5913 1
ИТ-аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры - Аттестация информационных систем - Technical audit - Технический аудит 383 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16147 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6447 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 1069 1
Сетевое оборудование - Ethernet - витая пара 208 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10647 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6654 1
Пономарев Александр 10 1
Аношин Михаил 1 1
Исаков Александр 8 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1050 1
Россия - УФО - ЯНАО - Уренгойское НГКМ - Уренгойское газовое (нефтегазоконденсатное) месторождение 23 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6154 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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