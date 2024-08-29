«Цифра» и «Ачим Девелопмент» реализуют проект по созданию цифрового двойника газоконденсатного актива

«Цифра» создает цифровой двойник для «Ачим Девелопмент» — компании, занимающейся разработкой ачимовских залежей Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения. Как утверждают в компании, это первый в мире продукт, позволяющий в режиме реального времени мониторить работу газоконденсатного актива от пласта до точки сдачи углеводородного сырья. Разработка и внедрение решения является частью стратегии цифровой трансформации «Ачим Девелопмент».

Цифровой двойник выступает математической моделью производственной цепочки «пласт – скважина – газосборная сеть – установка комплексной подготовки газа». Она отражает всю структуру и свойства объектов. Такая цифровая модель позволяет автоматизировать процесс подбора режима работы скважин и технологического оборудования, проанализировать гипотезы и сценарии, провести расчеты прогноза работы газоконденсатного актива для выбора оптимального режима, рассчитать экономический эффект.

В результате использование цифрового двойника повышает точность выбора режимов работы оборудования, гибкость планирования поставок готовой продукции, эффективность использования материально-энергетических ресурсов, а также обеспечивает безопасность работы промысла, анализируя изменения рабочих параметров, таких как давление, температура и прочих показателей, предупреждая превышение предельных значений.

«Мы создаем автоматически актуализируемую и адаптируемую быстродействующую цифровую модель актива. То есть в каждый момент времени цифровой двойник отражает актуальное состояние актива без ручной настройки. При поступлении новых данных с производства двойник автоматически адаптируется к новым фактическим данным», – сказал генеральный директор ГК «Цифра» Михаил Аронсон.

«Активная разработка ачимовских залежей и ввод новых скважин требуют современного цифрового подхода в управлении на российском программно-аппаратном комплексе. Перед нами стоят важные задачи обеспечения бесперебойной добычи и подачи необходимого объема газа и газового конденсата требуемого качества, контроля разработки месторождения, контроля за количеством выбросов углеводородов, оптимизации технологического режима работы фонда скважин и оборудования. Поэтому мы инициировали проект создания цифрового двойника», – отметила заместитель генерального директора по перспективному развитию «Ачим Девелопмент» Яна Мишина.

Особенностью проекта является использование полностью российского программного обеспечения собственной разработки ГК «Цифра», оборудования, входящего в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, а также активное применение искусственного интеллекта. Промышленная цифровая платформа ZIIoT Oil&Gas выступила базой для цифрового двойника. Она представляет собой «единое окно» для данных, собираемых из систем-источников для цифрового двойника.

Действующий функциональный продукт компании рассчитывают создать уже в этом году, после чего последуют этапы интеграции и опытно-промышленной эксплуатации. Завершение проекта намечено на начало 2026 г.