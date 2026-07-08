Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 197293
ИКТ 15220
Организации 11696
Ведомства 1506
Ассоциации 1105
Технологии 3581
Системы 26971
Персоны 86033
География 3099
Статьи 1578
Пресса 1299
ИАА 759
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2809
Мероприятия 895

Ачим Девелопмент Achim Development

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


08.07.2026 Специализированное ПО геотехнического контроля внедрено на крупном предприятии добычи углеводородов 1
08.10.2024 Впервые показана работа цифрового двойника газоконденсатного актива 1
29.08.2024 «Цифра» и «Ачим Девелопмент» реализуют проект по созданию цифрового двойника газоконденсатного актива 1
01.08.2024 «ДиалогНаука» осуществила продление лицензий продуктов «Лаборатории Касперского» для защиты ООО «Ачим Девелопмент» 5
08.09.2022 «Ачим девелопмент» внедрила DLP-систему Solar Dozor 1

Публикаций - 6, упоминаний - 10

Ачим Девелопмент и организации, системы, технологии, персоны:

Napoleon IT - Наполеон Айти 79 1
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт 101 1
Optimacros - OptiTeam Consulting - Оптитим Консалтинг - MCB Consulting - ЭмСиБи Консалтинг 24 1
Лаборатория Наносемантика - Синтелли - Syntelly 13 1
Novo BI - Ново Биай 28 1
PARMA Technologies Group - Parmalogica - Пармалогика 6 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5600 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1321 1
Softline - Софтлайн 3685 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 964 1
Цифра ГК 160 1
ДиалогНаука 270 1
Газпром ПАО 1483 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 809 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61243 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6475 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1701 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21862 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13641 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3084 1
Кибербезопасность - EPP - Endpoint Protection Platforms - Endpoint Security - Платформы защиты оконечных узлов - Защита конечных точек 272 1
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 566 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2384 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12739 1
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 656 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5119 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5146 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8163 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34461 1
Кибербезопасность - UBA - User Behavior Analytics - User Behavior Analysis - Анализ поведения в сфере систем обеспечения безопасности - Аудит действий пользователей - UAM - User Activity Monitor - Мониторинг действий пользователей 104 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3779 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2819 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5036 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25290 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33214 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27195 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1569 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3142 1
Цифра ГК - ЦИП - Zyfra IIoT Platform - Zyfra Industrial IoT Platform - Zyfra Industrial Internet of Things Platform - ZIIoT 59 2
Aspen HYSYS - Aspen HYSYS Petroleum Refining - Aspen HYSYS Upstream - Aspen HYSYS Dynamics 18 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2375 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 278 1
Kaspersky Internet Security 495 1
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 142 1
Усова Марина 26 1
Клименко Сергей 3 1
Мишина Яна 1 1
Высоцкая Анна 1 1
Аронсон Михаил 32 1
Журавлев Георгий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 164871 4
Россия - УФО - ЯНАО - Уренгойское НГКМ - Уренгойское газовое (нефтегазоконденсатное) месторождение 22 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11473 3
Экономический эффект 1317 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8172 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1016 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2732 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33447 1
Энергетика - Energy - Energetically 5805 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7341 1
Аудит - аудиторский услуги 3399 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27078 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 347 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455450, в очереди разбора - 727669.
Создано именных указателей - 197293.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Самые полезные гаджеты для похода: выбор ZOOM

Лучшие смартфоны стоимостью до 30 тысяч рублей: выбор ZOOM

Лучшие защищенные видеокамеры для отпуска: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад
Показать еще