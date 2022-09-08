«Ачим девелопмент» внедрила DLP-систему Solar Dozor

«РТК-Солар» объявила об успешном внедрении системы предотвращения утечек информации Solar Dozor в газодобывающей компании «Ачим девелопмент». Система развернута в полной конфигурации на 600 рабочих станциях, ведется анализ поведения пользователей (UBA) для выявления на ранней стадии предпосылок к возникновению инцидентов информационной безопасности.

«Ачим девелопмент» входит в группу компаний «Газпром» и занимается добычей природного газа и нестабильного газового конденсата. По роду своей деятельности компания оперирует различной строго конфиденциальной информацией: данными о разработке нефтегазоконденсатных месторождений, сведениями о контрактах на поставку газа, деталями финансовых расчетов с контрагентами по поставкам и другой чувствительной информацией. Для ее защиты «Ачим девелопмент» выбрала DLP-систему разработки «РТК-Солар».

Внедряя систему защиты от утечек, компания стремилась защитить от утечек через технические каналы связи информацию, модификация, утрата либо раскрытие которой может привести к нарушению хода реализации бизнес-процессов. Кроме того, было необходимо контролировать действия пользователей на рабочих станциях. Главным фактором при выборе инструмента для решения этих задач стало удобство и простота использования продукта Solar Dozor.

Сергей Клименко, начальник отдела информационной безопасности службы корпоративной защиты «Ачим девелопмент», сказал: «Мы отметили для себя очень интуитивный пользовательский интерфейс и одновременно обширный аналитический инструментарий продукта. В модуле UBA хорошо автоматизирован анализ различных событий информационной безопасности, представленный в виде набора сценариев. Также продукт отличает возможность тонкой настройки правил контроля информации для уменьшения влияния ложных срабатываний на действия пользователей».

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Solar Dozor — российская система для предотвращения утечек конфиденциальной информации. Ее возможности обеспечивают контроль коммуникаций сотрудников, блокировку или изменение нежелательных сообщений, выявление и мониторинг групп риска, а также ретроспективный анализ архива коммуникаций для проведения расследований. Кроме того, Solar Dozor может анализировать поведение пользователей (User Behavior Analytics), что позволяет на основе устойчивых паттернов профилировать сотрудников, а также выявлять аномалии в их поведении.