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Впервые показана работа цифрового двойника газоконденсатного актива

«Цифра», занимающаяся разработкой передовых цифровых решений для нефтегазовой и других отраслей промышленности, впервые представила работу цифрового двойника газоконденсатного актива. Цифровой двойник создается для «Ачим Девелопмент», компании, разрабатывающей четвертый и пятый участок ачимовских залежей Уренгойского месторождения. Об этом CNews сообщили представители «Цифры».

Цифровой двойник газоконденсатного актива детально моделирует физические процессы производственной цепочки от пласта до узла сдачи готовой продукции. Он оптимизирует объемы выхода жидких углеводородов и предупреждает пользователей об отклонениях еще до того, как они произойдут. Цифровой двойник собирает данные из различных источников, подготавливает и проверяет их для получения полной картины разработки месторождения и добычи газового конденсата и газа. А его автоматическая актуализация и адаптация гарантирует, что решение предоставляет всегда корректную информацию и отражает реальное состояние актива.

Первый российский цифровой двойник газоконденсатного актива может послужить базой для дальнейшей цифровизации добычи газового конденсата и нефти и более эффективной разработки месторождений, а также для создания единого центра управления добычей. Решение может использоваться в том числе на активах, где добываются сухой газ и нефть, что является отличительной особенностью продукта «Цифры» от уже имеющихся решений на рынке.

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Генеративный ИИ

Цифровой двойник газоконденсатного актива отражает аналитику текущего состояния пласта, скважины, ГСС (газосборной сети) и УКПГ (установки комплексной подготовки газоконденсата) в сравнении с моделью, а также прогноз по работе этих элементов в различных режимах. Цифровой двойник дает полноценное понимание о работе актива и возможность проводить анализ «что-если», планируя разработку месторождения с практически моментальным получением прогноза.

Решение строится на базе современной отечественной платформы ZIIoT, входящей в единый реестр российского ПО. Платформа модульного типа обеспечивает отказоустойчивость, импортонезависимость, гибкий подход к сопровождению, технической поддержке и развитию функционала. Цифровой двойник газоконденсатного актива является продвинутым аналогом зарубежных систем PETEX, PVTsim, Pipesim, HYSYS – в режиме разработки. Российская разработка опережает их функциональность за счет уникальных функций автоадаптации и автоактуализации, которые позволяют цифровому двойнику отражать актуальное состояние актива без ручной настройки в каждый момент времени и адаптироваться к новым данным при вводе новых объектов.

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