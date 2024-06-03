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Вахтовики на Самбургском месторождении получили цифровой апгрейд от МТС

ПАО «МТС» увеличила зону покрытия LTE на Самбургском месторождении на Крайнем Севере. Благодаря строительству нового телеком-оборудования и модернизации действующей сети на труднодоступном промысле, скорость мобильного интернета МТС у пользователей выросла до 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Доступ к обновленной сети получили около двух тысяч работников ТЭК на территории вахтового поселка и промышленных участках Самбургского месторождения в 100 км от Нового Уренгоя, где ведется добыча природного газа и газового конденсата. Устойчивую связь и новые возможности вахтовики могут оценить по увеличению скорости загрузки и отправки файлов через мессенджеры. В период вахтовых смен появилась возможность пользоваться приложениями для досуга, слушать музыку, просматривать социальные сети, новостные порталы на более высоких скоростях даже в вечерние часы, когда идет максимальная нагрузка сеть.

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«Мы продолжаем развивать цифровую инфраструктуру на месторождениях Ямала. Особое внимание уделяем вахтовым поселкам, где наблюдаем высокий рост спроса на мобильный интернет, онлайн-сервисы для работы и отдыха. Устойчивая связь позволяет вахтовикам чувствовать себя более комфортно на отдаленных территориях, всегда быть на связи с близкими. Например, в зоне покрытия сети через банковские приложения можно прямо с промыслов переводить деньги родным в любой регион, смотреть фильмы в высоком качестве. Такая возможность есть у пользователей практически на всех месторождениях округа, где есть наше LTE-покрытие», – сказал директор филиала МТС в ЯНАО Владимир Дроздов.

Ранее с начала 2024 г. МТС улучшила качество связи на Уренгойском, Харбейском, Семаковском, Русском, Луцеяхском месторождениях в Ямало-Ненецком автономном округе.

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