Россия УФО Свердловская область Верхний Тагил

Россия - УФО - Свердловская область - Верхний Тагил

СОБЫТИЯ


22.01.2026 МТС присоединила к своей сети еще 60 малых сел и деревень Красноярского края 1
30.10.2025 На участках популярных автотрасс Красноярского края МТС закрыла «белые пятна» 1
29.10.2025 Сеть растет вместе с городом: в столице Южного Урала прокачали 4G 1
28.10.2025 В Черемшанке на Чуйском тракте «МегаФон» ускорил мобильный интернет 4G 1
03.09.2025 Цифровизация Южного Урала: «МегаФон» улучшил связь во втором по величине городе региона 1
19.12.2024 МТС усилила сеть LTE на федеральной автотрассе P-402 Тюмень-Омск 1
13.05.2024 «Мотив» подключил город Верхний Тагил по оптоволокну 1
05.05.2023 МТС улучшила связь в пригороде Барнаула 1
19.08.2019 Tele2 запустила 4G в малых населенных пунктах Красноярского края 1
02.04.2015 Управиться с «первичкой» 1
30.12.2013 «Билайн» на треть увеличил число базовых станций в Красноярске 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10017 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14454 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3141 1
9068 1
Oracle Corporation 6890 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9222 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1080 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 199 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 291 1
Красноярский аэропорт Черемшанка - ICAO: UNKM 1 1
Интер РАО ЕЭС ПАО - ИГРЭС - Ириклинская ГРЭС 4 1
Лента - Сеть розничной торговли 2279 1
Hilton Worldwide - Hilton Hotels & Resorts - Гостиничные Сети Хилтон 68 1
Роснефть - РН-Ачинский НПЗ - Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании - АНПЗ ВНК 10 1
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 88 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8802 8
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9407 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17144 4
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4016 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 4
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3314 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73599 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28944 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25553 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4849 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6713 2
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1289 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10136 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6176 1
Оцифровка - Digitization 4936 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34034 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2089 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13021 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8476 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5887 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2449 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23038 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26100 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3316 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2637 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1391 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6101 1
3,5G - HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 680 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3773 1
Пропускная способность - Bandwidth 1832 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11190 1
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 1023 1
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 585 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5887 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 608 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2455 1
ЭЛАР ЭларСкан 164 1
ЭЛАР Саперион 43 1
Михайлова Анастасия 41 1
Криницин Андрей 1 1
Цой Иннокентий 47 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1557 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3199 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1829 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2689 2
Россия - УФО - Челябинская область 1406 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1443 2
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 317 2
Россия - СФО - Красноярский край - Крутояр 5 1
Россия - Алексеевка 31 1
Россия - УФО - Тюменская область - Абатское - Абатск 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 157849 1
Армения - Республика 2376 1
Беларусь - Белоруссия 6058 1
Россия - УФО - Свердловская область 1773 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4310 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 636 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 954 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1607 1
Россия - УФО - Тюменская область 1276 1
Россия - СФО - Омская область 740 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 981 1
Россия - УФО - Свердловская область - Нижний Тагил 181 1
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 273 1
Россия - Южный Урал - Южно-Уральский регион 283 1
Россия - УФО - Свердловская область - Новоуральский городской округ - Новоуральск 29 1
Россия - СФО - Красноярский край - Железногорск - Красноярск-26 126 1
Россия - СФО - Красноярский край - Минусинск 78 1
Россия - СФО - Красноярский край - Ачинск 97 1
Россия - Бородино 45 1
Россия - СФО - Красноярский край - Краснотуранск 5 1
Россия - УФО - ЯНАО - Уренгойское НГКМ - Уренгойское газовое (нефтегазоконденсатное) месторождение 21 1
Россия - Бархатово 5 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2970 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5733 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5321 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1887 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 619 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5909 1
СНТ - Садоводческие, огороднические некоммерческие товарищества 190 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 415 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2665 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1232 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2147 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1022 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 615 1
