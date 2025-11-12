Разделы

Россия СФО Красноярский край Крутояр


СОБЫТИЯ


12.11.2025 Отраслевая автоматизация на базе «1С:ERP» помогла компании Ladoga оптимизировать управление импортом и ускорить обработку заказов 1
19.08.2019 Tele2 запустила 4G в малых населенных пунктах Красноярского края 1
29.11.2011 «Билайн» запустил сеть 3G в 13 населенных пунктах Красноярского края 1
28.11.2011 «Билайн» запустил сеть 3G в 60 населенных пунктах Сибири 1
02.06.2011 Сеть 3G «Билайн» появится в 16 новых населенных пунктах Красноярского края 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9167 3
ВымпелКом - Билайн Сибирский регион 52 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3096 1
Роснефть - РН-Ачинский НПЗ - Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании - АНПЗ ВНК 10 1
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 88 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6679 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8683 4
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3959 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21871 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4828 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9170 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9941 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9584 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Рассвет ОС 100 3
Ляпунов Александр 3 2
Криницин Андрей 1 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1524 4
Россия - СФО - Красноярский край - Шарыповский район - Шарыпово - Инголь 29 3
Россия - СФО - Красноярский край - Ачинск 96 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1803 3
Россия - Алексеевка 30 2
Россия - СФО - Алтайский край - Солонешенский район - Солонешное 12 1
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 265 1
Россия - СФО - Алтайский край - Бурлинский район - Бурла 5 1
Россия - СФО - Красноярский край - Железногорск - Красноярск-26 126 1
Россия - СФО - Красноярский край - Минусинск 75 1
Россия - УФО - Свердловская область - Верхний Тагил 10 1
Россия - Бородино 45 1
Россия - СФО - Красноярский край - Краснотуранск 5 1
Россия - СФО - Алтайский край - Мамонтово 10 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Куйбышевский район - Куйбышев 98 1
Россия - СФО - Алтайский край - Заринск 31 1
Россия - СФО - Алтайский край - Кулунда 14 1
Россия - Бархатово 5 1
Россия - Павловск 36 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1627 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Карасукский район - Карасук 19 1
Россия - СФО - Томская область - Парабельский район - Парабель - Лугинецкий 13 1
Россия - СФО - Красноярский край - Балахтинский район - Балахта 6 1
Россия - СФО - Алтайский край - Тюменцевский район - Тюменцево 5 1
Россия - СФО - Алтайский край - Солтонский район 6 1
Россия - СФО - Томская область - Бакчарский район - Бакчар 6 1
Россия - СФО - Красноярский край - Курагинский район - Курагино 27 1
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 246 1
Россия - СФО - Новосибирск 4621 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1849 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 483 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2648 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1583 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 958 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1404 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5265 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14956 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 608 1
