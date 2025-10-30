Разделы

Россия СФО Красноярский край Балахтинский район Балахта


СОБЫТИЯ


30.10.2025 На участках популярных автотрасс Красноярского края МТС закрыла «белые пятна» 1
01.06.2021 «Роснефть» обеспечила ноутбуками ICL с ОС Astra Linux многодетные семьи Красноярского края 1
27.12.2019 Tele2 обеспечила связью и интернетом жителей малых населенных пунктов Красноярского края 1
19.02.2016 Tele2 расширила сеть мобильного интернета в Красноярском крае 2
07.02.2014 Интернет-трафик МТС в Красноярском крае вырос в 2,5 раза 1
29.11.2011 «Билайн» запустил сеть 3G в 13 населенных пунктах Красноярского края 1

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3090 2
ВымпелКом - Билайн Сибирский регион 52 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2399 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9145 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13984 1
Ростелеком 10247 1
ICL ГК 442 1
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 120 1
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 205 1
Международный аэропорт Красноярск имени Д. А. Хворостовского - Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) - ИАТА: KJA, ИКАО: UNKL 42 2
Енисей Футбол-Арена 1 1
Роснефть НК - нефтяная компания 529 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6677 4
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3940 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8656 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72079 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25433 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9142 2
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 682 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3901 2
HSDPA Dual Carrier 85 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11132 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21813 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4825 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6623 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16623 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1637 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26964 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14927 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16951 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25449 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9656 1
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1082 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12655 1
МТС 3G-сеть 121 1
Linux OS 10791 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux CE - Astra Linux Common Edition 103 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Рассвет ОС 100 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 324 1
Усс Александр 2 1
Ляпунов Александр 3 1
Сивцев Илья 164 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1521 5
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1797 4
Россия - СФО - Красноярский край - Минусинск 75 3
Россия - СФО - Красноярский край - Курагинский район - Курагино 27 3
Россия - СФО - Красноярский край - Ачинск 96 3
Россия - СФО - Красноярский край - Дивногорск 51 2
Россия - СФО - Красноярский край - Железногорск - Красноярск-26 126 2
Россия - СФО - Красноярский край - Шарыповский район - Шарыпово - Инголь 29 2
Россия - СФО - Красноярский край - Канск 27 2
Россия - СФО - Красноярский край - Зеленогорск 68 1
Россия - СФО - Хакасия Республика - Абакан 183 1
Германия - Бавария 71 1
Россия - СФО - Красноярский край - Лесосибирск 59 1
Россия - СФО - Красноярский край - Сосновоборск 27 1
Россия - ЦФО - Московская область - Раменский район - Раменское 99 1
Россия - СФО - Красноярский край - Крутояр 4 1
Россия - СФО - Красноярский край - Богучанский район - Богучаны 19 1
Россия - Бархатово 5 1
Россия - СФО - Красноярское водохранилище - Красноярское море 3 1
Россия - Назарово 30 1
Россия - РФ - Российская федерация 155166 1
Россия - СФО - Красноярский край - Сухобузимский район 13 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 682 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10445 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54512 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1009 1
Спорт - Футбол 750 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2629 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31511 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50838 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7286 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5246 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20146 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25719 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 167 1
КЭФ - Красноярский экономический форум 26 1
