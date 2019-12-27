Tele2 обеспечила связью и интернетом жителей малых населенных пунктов Красноярского края

Tele2 построила вышки сотовой связи в десяти малых населенных пунктах, обеспечив их жителей качественной связью и быстрым мобильным интернетом. Строительство вышек велось в рамках проекта устранения цифрового неравенства, который реализуется совместно с «Ростелекомом» и правительством Красноярского края.

Новые объекты инфраструктуры связи были построены в десяти деревнях и селах пяти районов Красноярского края – Идринском, Ирбейском, Канском, Краснотуранском, Минусинском. Во всех населенных пунктах, обеспеченных связью в рамках проекта в этом году, проживают порядка 4000 человек. Это поселки Добромысловский и Притубинский, села Куреж, Новоберёзовка, Александровка, Мокруша, Галактионово, деревни Петропавловка-1, Елисеевка, Бычковка.

В малых населенных пунктах помимо голосовой связи и мобильного интернета в стандарте 3G появилась также сеть 4G. Все базовые станции 4G, запущенные для обеспечения связью малых населенных пунктов, работают на частоте 800 МГц и обеспечивают стабильный сигнал на расстоянии более 10 км от точки установки в условиях прямой видимости, что особенно важно для сельской местности.

В 2020 году Tele2 запустит базовые станции 4G в частотном диапазоне 800 МГц на вышках связи в Балахтинском, Большемуртинском, Дзержинском, Ермаковском, Каратузском, Краснотуранском, Курагинском, Манском, Пировском, Саянском районах.

Высокоскоростной мобильный интернет Tele2, по данным оператора на конец третьего квартала 2019 года, доступен на территории, где проживают более 2,3 млн красноярцев или 86% населения региона. 4G-сетью оператора полностью покрыты более 300 населенных пунктов Красноярского края.