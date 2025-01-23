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Россия СФО Красноярское водохранилище Красноярское море



23.01.2025 «МегаФон» ускорил мобильный интернет в заливе Шумиха 1
07.02.2014 Интернет-трафик МТС в Красноярском крае вырос в 2,5 раза 1
15.11.2013 МТС готовит юг Красноярского края к запуску LTE 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12700 2
Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) 40 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66446 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4679 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24530 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8227 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6459 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3740 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3440 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 644 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10795 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12212 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24226 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20697 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12580 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13958 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15972 1
МТС 3G-сеть 116 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 306 1
Аветисян Армен 47 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1388 2
Россия - СФО - Красноярский край - Минусинск 70 2
Россия - СФО - Хакасия Республика - Абакан 169 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1663 2
Россия - СФО - Красноярский край - Балахтинский район - Балахта 5 1
Россия - Назарово 25 1
Россия - СФО - Красноярский край - Лесосибирск 53 1
Россия - СФО - Республика Тыва - Кызылский кожуун - Кызыл 76 1
Россия - СФО - Красноярский край - Краснотуранск 5 1
Россия - СФО - Красноярский край - Канск 26 1
Россия - СФО - Красноярский край - Зеленогорск 68 1
Россия - СФО - Красноярский край - Ачинск 90 1
Россия - СФО - Красноярский край - Дивногорск 44 1
Россия - СФО - Красноярский край - Железногорск - Красноярск-26 121 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9987 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2395 1
Дача - дачники 827 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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