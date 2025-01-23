Россия СФО Красноярское водохранилище Красноярское море
|23.01.2025
|«МегаФон» ускорил мобильный интернет в заливе Шумиха 1
|07.02.2014
|Интернет-трафик МТС в Красноярском крае вырос в 2,5 раза 1
|15.11.2013
|МТС готовит юг Красноярского края к запуску LTE 1
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС 3G-сеть 116 1
|МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 306 1
|Аветисян Армен 47 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1339803, в очереди разбора - 769438.
Создано именных указателей - 168302.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.