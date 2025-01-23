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«МегаФон» ускорил мобильный интернет в заливе Шумиха

Больше фото и видео выложат в социальные сети и сделают цифровых звонков (VoLTE) абоненты «МегаФона», отдыхающие на Красноярском водохранилище. Оператор установил телеком-оборудование в популярной туристической локации – на берегу Залива Шумиха, – которое обеспечивает интернет-соединение на максимальной скорости до 80 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новый телеком-объект работает в низких и высоких частотных диапазонах. Первый имеет радиус охвата до 35 км, что позволяет обеспечить необходимую территорию покрытия и стабильную передачу сигнала, также он лучше проникает внутрь зданий и проходит через другие препятствия. А второй увеличивает скорость передачи данных и позволяет одновременно находится онлайн большему количеству активных пользователей.

Залив Шумиха — единственный пляж на 150 ближайших к Красноярску километров, где к морю можно подъехать на машине, поэтому его так любят жители и гости регионального центра. Здесь можно отдохнуть как в палатках, так и в благоустроенных домиках. На берегу расположено множество баз отдыха – от бюджетных до люксовых, гостевые дома и яхт-клубы. Туристы приезжают сюда порыбачить, устроить пикник, насладиться красивым закатом, покататься на сапах, катерах или экскурсионном теплоходе, сходить под парусом и многое другое. А зимой местные турфирмы устраивают прогулки на катере с воздушной подушкой по льду водохранилища.

Как показывает аналитика «МегаФона», за год количество туристов на Шумихе увеличилось на треть. Кроме красноярцев в топ-5 наиболее интернет-активных путешественников вошли жители Иркутской, Московской и Смоленской областей, Москвы и Забайкальского края.

Мобильный интернет на скорости до 80 Мбит/с позволит отдыхающим с большим комфортом звонить по видеосвязи родным и близким, смотреть потоковое видео в самом высоком разрешении, слушать онлайн музыку, общаться в мессенджерах и соцсетях. Скачивание или загрузка «тяжелого» контента займет считанные минуты, а блогерам-визитерам станет намного проще вести прямые эфиры и записывать сторис.

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«Благодаря строительству новой базовой станции покрытие LTE-сети улучшилось не только на Шумихе, но и противоположном берегу, где расположен дачный поселок Хмельники. Также сигнал 4G позволяет нашим абонентам пользоваться смартфонами и во время прогулок до Бирюсинского залива. Теперь и туристы, и жители СНТ не ограничены в своих цифровых возможностях и желаниях», — сказал технический руководитель «МегаФона» в Красноярском крае Данила Буданов.

Развитие телеком-инфраструктуры на Красноярском водохранилище также расширило возможности звонков с использованием технологии VoLTE. Она позволяет одновременно разговаривать по телефону и серфить в Сети. Соединение устанавливается за пару секунд и гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового шума.

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