Соцсеть Сторис
СОБЫТИЯ
|09.04.2025
|
«Национальная Медиа Группа» запускает приложение «Сторис» для просмотра короткого ТВ-контента в вертикальном формате
«Национальная Медиа Группа» (НМГ) запускает в тестовом режиме мобильное приложение «Сторис» для просмотра короткого контента в вертикальном формате — сериалов, шоу и передач. Новый проект ориентирован на современных телезрителей, потребляющих контент на смартфонах и планшетах.
|17.07.2024
|
В «Облаке Mail.ru» появились новые сценарии для сторис
За первые полгода 2024 г. в «Облаке Mail.ru» с помощью искусственного интеллекта было сгенерировано более 1,6 млрд сторис. За аналогичный период 2023 года их количество составило около 1,3 млрд, рост показателей год к году — более 23%. Об этом CNews сообщил представитель сервиса. Ежедневно в «Облаке» генери
|22.01.2024
|
«Облако Mail.ru» увеличило количество сторис до 3 млрд за 2023 год
Более 3 млрд сторис — воспоминаний, сгенерированных алгоритмами на основе загруженных фотографий пользователей, было создано в «Облаке Mail.ru» за 2023 г. При этом за 2022 г. их количество составило 1,3 млр
|27.12.2023
|
ОТП Банк запускает сторис в мобильном приложении
Клиентам ОТП Банка стал доступен формат сторис в мобильном приложении. Этот удобный канал коммуникации с сегодняшнего дня автоматически заработал на устройствах на базе iOS и Android. Об этом CNews сообщили представители ОТП Банка. С
|22.12.2023
|
«Облако Mail.ru» представило новые сторис на базе ML
» загрузили более 7,5 млн фото- и видеофайлов. С помощью ML-моделей из них было сгенерировано около 940 млн историй. В преддверии праздников «Облако Mail.ru» представило новые сценарии для новогодних сторис. Пользователи смогут оценить сгенерированные подборки с возможностью поделиться ими с близкими. Сторис будут собраны на четыре темы: «Новогоднее путешествие», «Праздничные воспоми
|08.06.2023
|
Новые алгоритмы нейросетей в сторис и альбомах «Облака Mail.ru»
Появились новые категории для сторис, поиск по фотографиям, а также возможность работы с альбомами Умные алгоритмы, отвечающие за подборки сторис из фото пользователей в «Облаке», получили техническое обновление. В п
