Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190937
ИКТ 14730
Организации 11406
Ведомства 1494
Ассоциации 1081
Технологии 3553
Системы 26620
Персоны 83045
География 3031
Статьи 1575
Пресса 1274
ИАА 748
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2767
Мероприятия 882

Соцсеть Сторис


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


09.04.2025 «Национальная Медиа Группа» запускает приложение «Сторис» для просмотра короткого ТВ-контента в вертикальном формате

«Национальная Медиа Группа» (НМГ) запускает в тестовом режиме мобильное приложение «Сторис» для просмотра короткого контента в вертикальном формате — сериалов, шоу и передач. Новый проект ориентирован на современных телезрителей, потребляющих контент на смартфонах и планшетах.
17.07.2024 В «Облаке Mail.ru» появились новые сценарии для сторис

За первые полгода 2024 г. в «Облаке Mail.ru» с помощью искусственного интеллекта было сгенерировано более 1,6 млрд сторис. За аналогичный период 2023 года их количество составило около 1,3 млрд, рост показателей год к году — более 23%. Об этом CNews сообщил представитель сервиса. Ежедневно в «Облаке» генери
22.01.2024 «Облако Mail.ru» увеличило количество сторис до 3 млрд за 2023 год

Более 3 млрд сторис — воспоминаний, сгенерированных алгоритмами на основе загруженных фотографий пользователей, было создано в «Облаке Mail.ru» за 2023 г. При этом за 2022 г. их количество составило 1,3 млр
27.12.2023 ОТП Банк запускает сторис в мобильном приложении

Клиентам ОТП Банка стал доступен формат сторис в мобильном приложении. Этот удобный канал коммуникации с сегодняшнего дня автоматически заработал на устройствах на базе iOS и Android. Об этом CNews сообщили представители ОТП Банка. С
22.12.2023 «Облако Mail.ru» представило новые сторис на базе ML

» загрузили более 7,5 млн фото- и видеофайлов. С помощью ML-моделей из них было сгенерировано около 940 млн историй. В преддверии праздников «Облако Mail.ru» представило новые сценарии для новогодних сторис. Пользователи смогут оценить сгенерированные подборки с возможностью поделиться ими с близкими. Сторис будут собраны на четыре темы: «Новогоднее путешествие», «Праздничные воспоми
08.06.2023 Новые алгоритмы нейросетей в сторис и альбомах «Облака Mail.ru»

Появились новые категории для сторис, поиск по фотографиям, а также возможность работы с альбомами Умные алгоритмы, отвечающие за подборки сторис из фото пользователей в «Облаке», получили техническое обновление. В п

Публикаций - 85, упоминаний - 85

Соцсеть и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10135 18
Yandex - Яндекс 8647 9
Telegram Group 2673 8
Apple Inc 12778 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14702 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4631 6
Google LLC 12358 5
Samsung Electronics 10731 4
VK - Mail.ru Group 3539 4
Xiaomi 2047 3
Meta Platforms - Facebook 4559 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9256 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1547 3
Canva 38 3
Meta Platforms 144 3
Ростелеком 10446 2
Huawei 4303 2
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 343 2
BBK OPPO Electronics 440 2
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 198 2
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 355 2
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 374 2
WhoIsBlogger - WIB - Даблюайби 2 1
Pixlr 6 1
Runway AI - Runway - RunwayML 20 1
Ростех - Автоматика Концерн 1754 1
Alibaba Group 455 1
X Corp - Twitter 2916 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1718 1
GoPro Inc 62 1
GitHub 997 1
BBK Electronics Corp 325 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1228 1
MediaTek - Ralink 574 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 519 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 692 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 336 1
Zextras 11 1
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 475 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 389 1
Лента - Сеть розничной торговли 2300 6
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1407 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8332 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2748 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1698 2
НМГ - Национальная Медиа Группа 121 2
Asahi Glass 47 2
РусГидро - Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего 114 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3032 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1096 1
МКБ - Московский кредитный банк 623 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1817 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 480 1
Ингосстрах СПАО 454 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 296 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1137 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 444 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1398 1
Абсолют Банк 243 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 570 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 284 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 276 1
TÜV Rheinland Group 165 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 435 1
X5 5Post - 5Пост 58 1
Комус 106 1
Manchester City F.C. - английский футбольный клуб 14 1
Лента - OBI - ОБИ - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 61 1
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 51 1
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 66 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 265 1
Sokolov - Лакса Трейдинг 81 1
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 74 1
Щука - дизайн-студия 25 1
Toyota - Lexus 83 1
Жемчужина - Санаторий 64 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 72 1
Сбер - Манжерок - Горнолыжный курорт Алтая 27 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 335 1
Group4Media - Групформедиа - GroupM, ГрупЭм - M360 - Mediamaker, МедиаМейкер - Wavemaker - Mediasystem, Медиасистем - MediaCom, Медиаком - Mediaminded, МедиаМайнд - Mindshare, Майндшер - Content+ - era - DiсitalHub - Accelerate - Mindshare 44 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5347 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3285 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3485 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5085 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2976 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3582 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2020 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5785 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1054 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 100 1
АБА - Ассоциация блогеров и агентств 8 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57775 28
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11361 27
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25607 24
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25765 23
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74131 22
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12333 19
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18948 18
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8542 18
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9491 17
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17234 17
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4045 17
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8855 17
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8975 14
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26206 14
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 1107 12
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7712 12
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13069 11
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1321 11
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3125 11
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4713 10
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28992 9
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8232 9
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8180 9
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4180 8
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5173 8
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5700 8
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3348 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17242 7
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6019 7
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9739 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22063 7
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3135 7
Оповещение и уведомление - Notification 5417 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13081 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32194 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34142 6
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5872 6
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8840 6
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12747 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12404 6
Google Android 14850 23
Apple iOS 8336 18
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 892 11
Google Play - Google Store - Google Android Market 3464 11
Apple - App Store 3021 11
Apple iPhone - серия смартфонов 7419 8
VK - Mail.ru Облако - Облако@Mail.Ru - Mail.ru Облачное хранилище 203 7
Google YouTube - Видеохостинг 2922 5
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 614 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5143 4
VK RuStore - Рустор 539 4
ByteDance - TikTok 332 3
Apple macOS 2290 3
Microsoft Windows 16459 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2906 3
Huawei AppGallery 327 3
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 705 3
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 964 3
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 324 3
Google Chrome - браузер 1664 2
Apple iPad 3945 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3062 2
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1183 2
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 625 2
Huawei Mate - серия смартфонов 412 2
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 704 2
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1242 2
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 336 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 821 2
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 223 2
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 422 2
Apple Face ID 240 2
Apple iPhone 12 239 2
Transsion Holdings - Tecno Camon - серия смартфонов 46 2
Яндекс.Директ - Yandex Direct 329 2
Google Lens - Google Объектив 64 2
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 98 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 461 2
Transsion Holdings - Tecno Mobile HiOS Android 27 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - AdTech-контур МТС 153 2
Симаткина Светлана 58 6
Тарасенко Сергей 17 4
Степанова Олеся 29 2
Ратунин Олег 9 2
Петрищев Виктор 3 1
Демидов Сергей 129 1
Решетин Олег 45 1
Володин Вячеслав 101 1
Баланова Светлана 36 1
Алексеев Александр 30 1
Прайс Константин 20 1
Гагарин Юрий 94 1
Бражников Юрий 7 1
Завелишко Сергей 7 1
Землянский Сергей 5 1
Остроушко Алексей 23 1
Макешин Анатолий 17 1
Леонидов Сергей 9 1
Зварковский Михаил 6 1
Женихов Алексей 59 1
Березной Андрей 74 1
Братчикова Наталья 24 1
Забава Артем 4 1
Игнатьков Кирилл 11 1
Малахов Марк 27 1
Кезикова Наталья 3 1
Яковлев Егор 19 1
Баранов Виталий 10 1
Алешкин Сергей 65 1
Лебедев Евгений 14 1
Танаев Кирилл 6 1
Кечинов Михаил 4 1
Зимин Константин 87 1
Чехов Антон 19 1
Фролов Борис 32 1
Максимова Марина 11 1
Гонтарь Людмила 9 1
Яранцев Сергей 5 1
Клычев Леонид 4 1
Киреев Дмитрий 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 158861 45
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46203 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18851 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18410 7
Россия - УФО - Свердловская область 1800 6
Солнце - звезда Солнечной системы 5359 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53629 5
Россия - СФО - Новосибирск 4724 5
Россия - СФО - Хакасия Республика 565 5
Казахстан - Республика 5852 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8244 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2724 4
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1276 4
Япония 13576 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1843 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1931 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2253 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1720 3
Россия - УФО - Тюменская область 1296 3
Россия - ДФО - Бурятия Республика 690 3
Россия - СФО - Республика Тыва 379 3
Россия - Кузбасс - Кузнецкий угольный бассейн 155 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3323 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4340 2
Германия - Федеративная Республика 12974 2
Франция - Французская Республика 8013 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2953 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3436 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14558 2
Россия - ПФО - Самарская область 1491 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2156 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1715 2
Россия - УФО - Челябинская область 1425 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1575 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1594 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1336 2
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1005 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1461 2
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 267 2
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1512 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7021 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26111 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51474 11
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2979 10
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5440 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20477 6
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 653 6
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5340 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8191 6
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6437 6
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3187 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10796 6
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5323 5
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5752 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32074 5
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6984 5
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4782 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9732 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15309 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17483 4
Дача - Дачный сезон - Дачники 1023 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6708 3
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1895 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7384 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11816 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5933 3
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 564 3
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1082 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2524 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55218 3
Английский язык 6902 3
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2678 3
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1768 3
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1059 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3685 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5832 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6306 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5524 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6278 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 630 2
Zigmund.Online - Зигмунд Онлайн 10 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11453 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2222 1
DxOMark - Издание 36 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 306 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 92 1
Популярная механика 10 1
CNews Техноблог 62 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 131 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 180 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 134 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 797 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 202 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 266 1
РГАИС - Российская государственная академия интеллектуальной собственности - Российский государственный институт интеллектуальной собственности 11 1
День молодёжи - 27 июня 1010 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 615 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2147 1
РИФ - Российский Интернет Форум 96 1
VK Fest 19 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1421566, в очереди разбора - 726479.
Создано именных указателей - 190937.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня
Показать еще