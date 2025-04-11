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Ратунин Олег



11.04.2025 86% россиян испытывают тревогу перед современными технологиями: исследование «Киберпротекта» и TenChat 1
09.12.2024 Сбербанк: каждая вторая компания использует CRM-системы для работы с клиентами 1
25.08.2023 В российской деловой соцсети TenChat теперь можно делать отложенные публикации 1
26.05.2023 TenChat запустил инструмент для привлечения целевых клиентов — «Ловец лидов» 1
21.03.2023 TenChat запустил новую версию приложения с обновленным профилем и видеорезюме 1
17.01.2023 TenChat запустил новую версию приложения с возможностью публиковать видео 1
18.11.2022 TenChat запустила веб-версию с текстовым редактором и алгоритмом оценки UGC 1
27.09.2022 TenChat запустила новую версию приложения с групповыми чатами 1
24.08.2022 TenChat запустил новую версию приложения с хештегами 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Ратунин Олег и организации, системы, технологии, персоны:

SMMplanner 2 1
Сбер - СберБизнес Софт 60 1
Telegram Group 2120 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4062 1
Лента - Сеть розничной торговли 2121 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7481 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10708 8
SuperApp - Суперприложение или суперапп - Мобильные приложения, которые объединяют несколько сервисов 147 4
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7302 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11304 2
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2061 2
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1287 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6955 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14337 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5560 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8249 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10467 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31422 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7241 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3135 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11602 1
Оповещение и уведомление - Notification 4771 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12912 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2221 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28446 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67880 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4424 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2947 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11378 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2937 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3647 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 2021 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2110 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7462 1
Кластеризация - Кластерный анализ - Cluster analysis 361 1
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 56 8
Google Android 14173 4
Apple iOS 7916 4
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 682 1
Apple - App Store 2920 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1819 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3275 1
Крылов Василий 4 1
Бочерова Елена 33 1
Россия - РФ - Российская федерация 147219 6
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 267 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13887 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2227 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7158 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11121 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2908 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29714 1
UGC - User Generated Content - Пользовательский контент - сайты с пользовательским контентом 164 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7941 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1352677, в очереди разбора - 758985.
Создано именных указателей - 172912.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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