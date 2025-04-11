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Ратунин Олег
Ратунин Олег и организации, системы, технологии, персоны:
|SMMplanner 2 1
|Сбер - СберБизнес Софт 60 1
|Telegram Group 2120 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4062 1
|Лента - Сеть розничной торговли 2121 5
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7481 1
|Крылов Василий 4 1
|Бочерова Елена 33 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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