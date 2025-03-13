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Индексная книга (каталог) CNews*
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Крылов Василий


13.03.2025 Mont включила в линейку технологических решений для защиты критической инфраструктуры системы «НацИнфоБез» 1
25.08.2023 В российской деловой соцсети TenChat теперь можно делать отложенные публикации 1
23.06.2023 SMMplanner внедрил полноценного ИИ-ассистента 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Крылов Василий и организации, системы, технологии, персоны:

SMMplanner 2 2
Telegram Group 2055 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3988 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10615 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13955 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3133 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3592 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5394 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4312 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1137 1
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 55 1
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11047 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1346397, в очереди разбора - 764399.
Создано именных указателей - 170633.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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