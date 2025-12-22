Получите все материалы CNews по ключевому слову
SMMplanner
СОБЫТИЯ
|22.12.2025
|SaaS-платформа SMMplanner вошла в реестр российского ПО 1
|25.08.2023
|В российской деловой соцсети TenChat теперь можно делать отложенные публикации 1
|23.06.2023
|SMMplanner внедрил полноценного ИИ-ассистента 2
SMMplanner и организации, системы, технологии, персоны:
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4543 1
|Telegram Group 2588 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12889 1
|ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 57 1
|Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1419 1
|VK - Mail.ru Одноклассники 1908 1
|Крылов Василий 5 3
|Ратунин Олег 9 1
